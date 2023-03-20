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Пищевая промышленность Продукты питания Food Industry Food products Продовольственные товары Продовольствие

Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие


20.03.2023 «Первый бит» автоматизировала мясокомбинат «Бахт» в Узбекистане на базе MES-системы

Компания «Первый бит» автоматизировала мясокомбинат «Бахт» в Узбекистане на базе MES-системы. Внедрение отраслевого решения «1С» помогло мясокомбинату «Бахт» увеличить объемы отгружаемой продукции, минимизировать просрочку и точнее

14.11.2022 Курганский мясокомбинат «Стандарт» усовершенствовал логистические процессы используя «Площадки Ati.su»

Курганский мясокомбинат «Стандарт» улучшил логистические процессы с помощью SaaS-платформы «Площадки Ati.su», входящей в экосистему Ati.su. С помощью предоставляемых инструментов компания снизила финансов
29.10.2021 В «Яндекс.лавке» появились готовые блюда с растительным мясом

Пользователи «Яндекс.лавки» теперь могут заказать готовые блюда из растительного мяса. Их создала специально для сервиса российская компания Greenwise — производитель альтернативного мяса. В ассортименте «Лавки» — 7 новых блюд. Они придутся по вкусу самым разным людя
05.10.2021 Какую мясорубку лучше купить: хиты продаж

88832 Многофункциональная мясорубка, при помощи которой можно не только сделать фарш, но и порезать овощи. В комплекте идет 4 насадки для шинковки, терки и измельчения продуктов: их удобно испо
04.06.2021 Восполняем витамины: гаджеты для здорового образа жизни

тво дает организму суточную потребность основных витаминов и минералов. Конечно, удобно употреблять овощи и фрукты в виде соков — это просто, быстро и вкусно. Например, в 150 мл морковного сока
19.03.2021 В Москве появятся технопарки со специализацией на ИТ и пищевой промышленности

В столице планируется открыть новые технопарки в сфере информационных технологий, пищевой промышленности и высокотехнологичного производства. Об этом рассказала заммэра Москвы
14.10.2020 Ведущие интеграторы на рынке автоматизации пищевых предприятий объявили о стратегическом партнерстве

7 октября 2020 г. известные на рынке автоматизации предприятий пищевой промышленности компании внедренческий центр «Раздолье» и «Призма ПИК» объявили о стратегическом партнерстве с целью повысить эффективность комплексной автоматизации предприятий пищев
12.10.2018 Как сэкономить на чистоте: интернет вещей сокращает расходы предприятиям пищевой промышленности

ияющими, чистыми и сухими. Это повторяется десятки тысяч раз в день на четырех производственных объектах крупного розничного продавца продовольственных товаров в Германии. Чистота – главный приоритет пищевой промышленности, так как от нее зависят безопасность потребителей и уровень соответствия отраслевым стандартам. Ожидается, что к 2030 г. численность мирового населения возрастет до 8,6 м
03.09.2018 Лучшие устройства для жарки мяса в домашних условиях: выбор ZOOM

мясо он будет чуть медленнее, чем предыдущие модели, зато одновременно со стейком можно приготовить овощи на гриле или подрумянить хлеб. [pagebreak]Электрошашлычница Polaris PEG 0601 Если ваша

12.06.2018 Привычные овощи под угрозой из-за глобального потепления

31 %. До настоящего момента исследователи чаще обращали внимание на то, как глобальное потепление повлияет на урожайность зерновых культур. Воздействие изменения климата на такие важные культуры, как овощи и бобовые, было изучено слабо. Теперь ученые предупреждают, что сокращение урожайности овощей и бобовых существенно изменит их доступность во всем мире. Такие изменения в свою очередь в с
05.03.2018 Panasonic вырастил овощи, научил говорить колонки и оцифровал ритейл

вана. Опыт данной коллаборации с Голливудом пользователь может оценить на примере новых моделей телевизоров FZ950 и FZ800. Почему в России нет премиум продуктов Technics, говорящих колонок и будут ли овощи? К сожалению, из-за особенностей, а где-то и незрелости российского рынка, производители электроники не спешат выводить на отечественный рынок некоторые решения. Так, к примеру, у нас в с
20.10.2015 Мясокомбинат «Федино-Ферма» управляет финансами с помощью «1С:Бухгалтерии 8»

нате «Федино-Ферма». На базе программного продукта «1С:Бухгалтерия 8» создана система, которая повысила прозрачность и оперативность работы бухгалтерских служб компании, сообщили CNews в «1С-Рарусе». Мясокомбинат «Федино-Ферма» — это молодое предприятие по производству мясной продукции. Компания постоянно оптимизирует технологии производства. Для ускорения работы бухгалтерской службы и повы
30.06.2015 Генно-модифицированные свиньи — вдвое больше мяса

ную мутацию свиней, в результате чего получились животные с развитой мускулатурой. Это выгодно с экономической и экологической точки зрения, так как позволяет получить с одного животного вдвое больше мяса. Для создания мутации использовалась одна из самых перспективных методик редактирования генов — технология TALEN, которая использует фермент для резки ДНК и белок для редактирования генов.
23.06.2015 Группа «Черкизово» внедрила систему менеджмента качества и пищевой безопасности по схеме FSSC 22000

родукцию, без рисков для здоровья потребителя. Кроме того, технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» требует наличия системы пищевой безопасности на каждом пред
07.07.2014 Документацию об оценке соответствия пищевой продукции требованиям техрегламентов переведут в электронный вид

Распоряжением Правительства РФ от 2 июля 2014 г. №1213-р утверждена концепция комплексного перевода документации об оценке соответствия пищевой продукции требованиям технических регламентов в электронную форму. Об этом говорится в сообщении на сайте Правительства. Ожидается, что реализация мероприятий, предусмотренных концепцие
07.03.2013 Зеленые овощи защищают организм от бактерий

лохих» бактерий в кишечнике. Ученые полагают, что эти клетки также играют важную роль при проблемах пищевой аллергии, воспалительных заболеваниях, ожирении и даже могут предотвращать развитие р
28.01.2013 Овощи и фрукты делают нас счастливее

ь положительных и девять отрицательных прилагательных. Также подопытным ежедневно задавали 5 вопросов о количестве порций различной еды, включая фрукты (за исключением фруктовых соков и сухофруктов), овощи (за исключением соков), а также печенья, чипсов, тортов, пирожных и кексов. Результаты исследования однозначно указали на то, что люди, которые ели больше фруктов и овощей, имели более по
01.03.2011 Исследования по выращиванию "мяса в пробирке" остановлены

долларов. В своих интервью Миронов рисовал футуристические картины, где мощные биореакторы снабжают пищей перенаселенные города… Теперь ситуация из футуристической стала, по его словам, сюрреал
24.11.2010 Мясокомбинат «Павловская Слобода» управляет бизнесом с помощью SAP ERP

05.11.2009 Oracle выпустила новую версию Agile Product Lifecycle Management for Process

Корпорация Oracle объявила о выпуске новой системы управления жизненным циклом продукции для пищевой промышленности и производства продуктов питания Oracle Agile Product Lifecycle Management for Process (PLM) 6.0. В новую версию включены функции интегрированной разработки формул и марк
24.10.2008 «Сервис Плюс» на «Агропродмаш»: решения для пищевой промышленности

Группа компаний «Сервис Плюс» представила комплексные решения для пищевой промышленности на международной выставке «Агропродмаш», проходившей с 13 по 17 октября в Москве. Отметим, что на выставке «Агропродмаш» традиционно демонстрируются достижения пищевой
30.06.2008 «Сервис Плюс» на РОСУПАК-2008: новые решения для автоматизации пищевой промышленности

и и других отраслей, приняла участие в выставке РОСУПАК-2008 и представила специализированные решения и оборудование для автоматизации производства, упаковки и контроля качества продукции предприятий пищевой промышленности. Решения были представлены компаниями «DIGI Россия» и UTEX, входящими в ГК «Сервис Плюс». В этом году технологии складских услуг, логистики и подъемно-транспортной техник
19.06.2008 Электрические мясорубки: великолепная пятерка

рубка и не отличается разнообразием функций, со своей прямой обязанностью — измельчать мясо, рыбу и овощи — она справляется идеально. Нож у мясорубки кованный и самозатачивающийся. Из насадок в
02.06.2008 Исследован перенос наноматериалов в простейшей пищевой цепи

микроскопических водных организмов – инфузорий Tetrahymena pyriformis и питающихся ими коловраток Brachionus calyciflorus. По словам д-ра Холбрука, результаты исследования показали, что в простейшей пищевой цепи наблюдается перенос квантовых точек между двумя трофическими уровнями, однако накопления наноструктур на более высоком уровне не происходит. Тем не менее, ученые считают, что экстр
07.04.2008 НПО «Компьютер» автоматизировало учет продуктов питания в ДГКБ №5

родуктов питания на склад, составления меню-раскладок и меню-требований до подготовки отчетов по расходу продуктов питания и стоимости питания. До начала внедрения данного проекта, в детской больнице учет продуктов питания велся в программе, не связанной с базой бухгалтерии, что не позволяло корректно учитывать расход продуктов питания. В связи с этим сотрудники ДГКБ № 5 обратились в НПО «К
17.10.2007 Зоны свежести в современных холодильниках: волшебство хранения

етитный внешний вид и питательные свойства. К сожалению, в обычных холодильниках продукты, особенно овощи и фрукты, теряют свой внешний вид и аромат уже через пару дней, а ещё через некоторое в
24.09.2007 33 счастья: кухонный комбайн Philips Essence HR-7765

ому что именно столько функций, по заверению производителя, может выполнять этот комбайн. Честно говоря, насчитать именно столько во время тестирования мне не удалось — кончились запасы овощей и мяса, которые можно было бы «скормить» этому устройству. А «счастья» — по той причине, что со всем набором обязанностей комбайн справляется действительно хорошо. Но обо всём по порядку. Пе
31.08.2007 Г.Онищенко обязал снять с реализации продукты с опасной пищевой добавкой

также загрязненной диоксином и пентахлорофенолом. Эта продукция (фруктовые йогурты) ранее была поставлена в ряд стран Евросоюза и РФ. Также стало известно о поставках в страны Евросоюза из Швейцарии пищевой добавки "Видокрем B" (гуаровая смола) из Индии, загрязненной этими же веществами. В то же время Финляндия уведомила о выявлении повышенного содержания диоксина в кулинарных сливках 15%

17.08.2007 Микояновский мясокомбинат осваивает мобильную торговлю «Оптимум»

Крупнейший в России производитель колбас, мясных деликатесов и консервов Микояновский мясокомбинат (ММК) проводит автоматизацию бизнес-процессов мобильной торговли и деятельности торговых представителей. Пройдя курс обучения в компании CDC («Центр Корпоративных Разработок»), ИТ-
17.07.2007 Современные мясорубки: полный фарш!

ествуют два типа электромясорубок: куттерные и шнековые. Куттерная мясорубка измельчает мясо изогнутыми ножами, вращаемыми электродвигателем. Чем дольше или быстрее вращаются ножи, тем мельче кусочки мяса. Фарш в такой мясорубке получается специфическим: скорость большая, поэтому ножи не только размалывают мясо, но и немного взбивают его, превращая в однородную массу. Мясо теряет свою волок
13.07.2007 Мой друг кухонный комбайн

стая насадка – стальной универсальный нож, предназначенный для рубки и измельчения. Им можно рубить овощи, отварное мясо для паштетов. Многие домохозяйки пытаются приспособить нож для приготовл
28.06.2007 «Могилевский мясокомбинат»: автоматизация на платформе «Гедымин»

«Могилевский мясокомбинат» будет автоматизирован на платформе «Гедымин», разработанной компанией Golden Software of Belarus. Отметим, что платформа «Гедымин» включает в себя объектно-ориентированную пострел
12.03.2007 Factelligence внедрят в ОАО "Мясокомбинат Раменский"

тоговый документ содержит в себе подробное описание проектных решений, выработанных в ходе этапа, и будет служить основой для настройки и тестирования системы перед развертываем её на территории ОАО «Мясокомбинат Раменский». Уникальность проекта состоит в том, что MES-система Factelligence будет охватывать весь процесс производства на комбинате, начиная от забоя скота, заканчивая отгрузкой

03.10.2006 5 октября состоится конференция в области "ИТ-технологий в пищевой промышленности"

цию на тему: «Информационные технологии и нормативные аспекты в обеспечении качества и безопасности пищевой продукции». Место проведения конференции: г. Москва, Ленинский проспект, д.9 (Здание

28.09.2006 5 октября состоится конференция в области "ИТ-технологий в пищевой промышленности"

цию на тему: «Информационные технологии и нормативные аспекты в обеспечении качества и безопасности пищевой продукции». Место проведения конференции: г. Москва, Ленинский проспект, д.9 (Здание

25.09.2006 5 октября состоится конференция в области "ИТ в пищевой промышленности"

цию на тему: «Информационные технологии и нормативные аспекты в обеспечении качества и безопасности пищевой продукции». Место проведения конференции: г. Москва, Ленинский проспект, д.9 (Здание

17.02.2006 Российский пищепром - лакомый кусок для ERP-вендоров

Сейчас к сегменту пищевой промышленности начали более активно присматриваться вендоры ERP-решений. Немаловажную
24.11.2004 itelligence предлагает mySAP для пищевой промышленности

лкой на живой вес скота, осуществляя активную связь между разными единицами измерения. В результате продовольственные товары можно упаковывать, заказывать и отгружать в одной единице измерения,
26.03.2004 "ЭпикРус" представил решение для российских пищевиков

Компания «ЭпикРус» вывела на российский рынок новый отраслевой продукт для планирования деятельности предприятий пищевой промышленности. Система разработана специалистами объединённой компании infor/Agilisys, поставщика вертикально-ориентированных решений в области управления и планирования деятельностью

24.04.2003 ИТ в шоколаде

; такова на сегодняшний день тенденция российского рынка промышленной автоматизации. Темпы развития пищевой промышленности Источник: Госкомстат РФ Пищевики уходят из аутсайдеров Представитель C

Публикаций - 1120, упоминаний - 1246

Пищевая промышленность упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

7303 72
1С-ИЖТИСИ 32 67
Microsoft Corporation 23809 65
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 432 65
SAP SE 4997 63
Samsung Electronics 9851 60
Zoom Int - Zoom Video Communications 1362 54
Oracle Corporation 6410 54
LG Electronics 3559 50
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2637 38
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 221 31
IBM - International Business Machines Corp 9272 28
Philips 2060 28
Yandex - Яндекс 6034 27
Redmond - Инновационные решения 106 26
Siemens AG - Siemens Group 2557 26
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9976 24
JVC Kenwood 412 23
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard 290 23
Ростех - Автоматика Концерн 1537 21
Парус Корпорация 537 18
Google LLC 11167 18
Крок - Croc 1733 17
ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 544 17
Apple Inc 11422 17
Цифра ГК 2201 17
Odyssey Consulting Group - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 322 17
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1551 15
Галактика - Корпорация 1430 15
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6455 15
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10361 14
1С-Рарус 824 13
Корус Консалтинг ГК 1120 13
HP Inc. 5590 13
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8209 12
Сервис Плюс 182 11
Sharp Corporation 1044 11
Прогноз 1686 11
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7294 11
Ростех - Автоматика - Магнетрон УЗМ - Уфимский завод микроэлектроники - Прогресс БПО - Башкирское производственное объединение 35 10
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6727 63
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2555 51
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 133 33
Hansa - Ханса 102 27
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6151 24
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 619 24
Groupe SEB - Tefal 87 24
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6341 23
Liebherr Group - Либхерр Русланд 50 21
Россети Ленэнерго 2405 21
Miele - Миле 134 20
Braun 76 20
Магнит - Тандер - сеть магазинов 700 19
Gorenje 90 18
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Вирлпул Рус 82 16
Haier - Candy Group - Канди 92 14
Dyson 113 13
Газпром ПАО 1191 11
Gaggenau 35 11
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1917 11
X5 Group - Перекрёсток 468 11
Whirlpool KitchenAid 23 10
Лента - Сеть розничной торговли 1792 10
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 381 9
Beko 67 9
РЖД - Российские железные дороги 1688 9
Daewoo 102 9
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 168 9
101Hotels.com 715 8
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 371 7
Danone - Юнимилк 44 7
X5 Group 867 7
Яндекс.Еда - Яндекс.Курьер 183 7
Май - Майский чай - российская торговая компания 1069 7
Coca-Cola Company 252 7
Krups 25 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 983 7
Окей - О'Кей - Гипермаркет 199 7
НСПК - Национальная система платежных карт 648 6
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 182 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18556 72
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9696 18
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 361 17
Правительство Москвы 2100 17
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4700 16
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 62 15
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2480 15
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2569 14
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5390 14
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1124 14
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2017 13
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 266 10
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3402 10
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 124 10
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 39 10
Президент Российской Федерации 3852 10
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 440 9
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 99 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2919 8
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 735 8
Федеральное казначейство России 1614 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3922 7
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1278 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3094 6
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 910 6
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 262 6
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 250 5
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 224 5
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 154 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1231 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2813 4
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - МЭЦ - Московский экспортный центр 23 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2544 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 717 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3114 4
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 340 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1766 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1640 4
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 109 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1359 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1816 6
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 5
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 15 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6162 4
Ассоциация Российских Производителей пищевой продукции 3 3
Greenpeace - Гринпис 119 2
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 182 2
WWF - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 32 2
4CIO 745 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 586 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 987 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1377 2
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 48 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм 121 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 117 1
IIC - Industrial Internet Consortium - Консорциум промышленного интернета 7 1
ISPRS - International Society for Photogrammetry and Remote Sensing - Международная ассоциация фотограмметрии и дистанционного зондирования 1 1
RosettaNet Implementation Framework (RNIF) - стандарт процессов обмена деловой информацией 11 1
Аль-Каида - террористическая организация 53 1
АСКОНД - Ассоциация предприятий кондитерской промышленности 1 1
IFAW - International Fund for Animal Welfare - Международный фонд защиты животных 7 1
Коммунизм - Коммунистические партии 75 1
ОБР - Общество биотехнологов России имени Ю.А. Овчинникова 2 1
OpenChain 1 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 33 1
НСХ - Национальный Союз Хлебопечения 1 1
OSI - Open Source Initiative 65 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 67 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 166 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 58 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 197 1
АФТ - Ассоциация Финтех 68 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 258 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2613 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 479 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 444 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 58 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 55816 235
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26981 233
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 41332 160
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5413 109
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 13500 104
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12031 103
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 462 99
Холодильник - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 953 99
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 10324 82
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5757 79
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12971 77
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8355 73
Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2314 72
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18181 71
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22033 71
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гриль - Grill - Аэрогриль - Aerogrill - Электрогриль - Электрический гриль - Газовый гриль - Кварцевый гриль 124 69
Морозильник - Замораживание - устройство, поддерживающее низкую температуру 285 67
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11310 63
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 5752 61
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Цифровая медицина 1171 59
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 9363 58
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10545 57
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 8894 57
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Посудомоечная машина - Посудомойки - Мойки - Dishwasher 293 55
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Духовка - Духовой шкаф - Ovens 149 54
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10415 51
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6616 50
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13770 49
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17788 49
Вентилятор - Fan 914 49
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26672 48
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 4367 47
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет 2019 47
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 8034 47
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11621 46
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11500 46
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8865 44
Аксессуары 3571 42
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 21180 41
Электроэнергетика - Smart Grid - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 1905 41
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 347 67
Microsoft Windows 2000 12864 51
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 914 34
Apple iPhone 6 6306 29
Groupe SEB - Moulinex ME 52 28
Google Android 12959 25
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2025 23
Microsoft Dynamics 1177 22
Bosch KGN - Bosch KGS - Bosch KDN - Bosch KAN - Bosch KGF - Bosch KGV - Bosch Side by Side - Bosch KIL - Bosch KIC - Bosch GSV - серия холодильников и морозильников 30 21
Microsoft Office 3523 18
Apple iOS 7064 18
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4837 18
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 553 17
Microsoft Windows BitLocker 1295 16
Oracle E-Business Suite - OEBS 576 16
Age of Kings 3460 14
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4405 14
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 818 13
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 1108 13
LG Moist Balance Crisper - LG Magic Crisper - LG Ultra Fresh Crisper 17 12
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3564 12
1С:Бухгалтерия 875 12
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 198 11
Samsung RL - серия холодильников 15 11
1С:ERP Управление предприятием 374 10
Microsoft Dynamics CRM 533 10
Microsoft Windows 14743 10
Liebherr SBS - холодильник 12 9
CERN LHC - Large Hadron Collider - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 389 9
Apple iPhone - серия смартфонов 6741 9
Hansa BOES - Hansa BOEI - духовой шкаф 11 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4322 8
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - J.D. Edwards World Solution Company 246 8
Bosch MUM - Bosch OptiMUM - Bosch MSM - Bosch МСМ - Bosch MMB - Bosch ProfiKubixx - кухонные комбайны - измельчители - блендеры 12 8
Microsoft Azure 1339 8
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 540 8
LG Multi Air Flow 12 8
Redmond SteakMaster 8 7
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1496 7
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 70 7
Сергунина Наталья 322 8
Вараксина Ольга 9 7
Пантелеев Илья 25 6
Путин Владимир 2830 6
Измайлов Максим 9 5
Ершова Элеонора 67 5
Головин Даниил 34 5
Таранов Иван 11 5
Фурсин Алексей 155 4
Онищенко Владислав 80 4
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 112 4
Паленов Олег 20 4
Шалманов Сергей 201 4
Воронин Евгений 14 4
Онищенко Геннадий 35 4
Левкевич Михаил 60 4
Оганесян Ашот 106 4
Кивокурцев Олег 75 3
Торгов Игорь 34 3
Марфин Алексей 13 3
Бобровников Борис 103 3
Капишников Дмитрий 8 3
Суворов Андрей 36 3
Сергеенко Василий 7 3
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 273 3
Воронцова Кира 4 3
Мацоцкий Сергей 179 3
Чубайс Анатолий 208 3
Старикова Евгения 11 3
Сударкин Евгений 23 3
Муромец Юлия 28 3
Кульченко Роман 14 3
Рудычева Наталья 92 3
Поляков Александр 51 3
Солонин Виталий 89 3
Агуреева Ольга 9 3
Jansen Florian - Янсен Флориан 26 3
Vanderplaetse Johan - Вандерплаетсе Йохан 27 3
Гончарова Эльвира 7 3
Беляев Владислав 67 3
Россия - РФ - Российская федерация 127416 548
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50779 199
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40396 178
Европа 21546 122
Германия - Федеративная Республика 12212 114
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13852 112
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13442 95
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15528 76
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15676 63
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13104 59
Земля - планета Солнечной системы 10002 58
Франция - Французская Республика 7634 57
Южная Корея - Республика 6362 56
Япония 13045 53
Италия - Итальянская Республика 4251 41
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2712 38
Азия - Азиатский регион 5182 37
Беларусь - Белоруссия 4611 29
Нидерланды 3349 27
Украина 7397 27
Швеция - Королевство 3550 26
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6570 25
Казахстан - Республика 5099 25
Африка - Африканский регион 3326 24
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2686 24
Солнце - звезда Солнечной системы 4959 20
Индия - Республика 5169 20
Россия - СФО - Новосибирск 3834 19
Канада 4748 18
Россия - УФО - Екатеринбург 3438 18
Испания - Королевство 3628 17
США - Калифорния 4688 17
Дания - Королевство 1236 16
США - Нью-Йорк 3105 15
Польша - Республика 1867 15
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3453 15
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2408 15
Америка 2167 14
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1464 13
Турция - Турецкая республика 2143 13
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21410 237
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43397 170
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 43311 150
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство 463 149
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4853 132
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25179 132
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15758 120
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 294 113
Зоология - наука о животных 2357 111
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1359 105
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4393 99
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7225 85
Электродинамика - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3552 84
Зоология - Животные - Птицы - Birds 673 81
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8642 79
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 5715 79
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3599 75
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9640 74
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 331 73
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 3859 72
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4393 66
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7184 64
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11276 62
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10216 62
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14488 60
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11225 60
Сельское хозяйство - Животноводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 176 57
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5348 56
Энергетика - Energy - Energetically 4571 54
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9055 53
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1766 51
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4526 50
Пищевая промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 185 49
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 557 49
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 526 49
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4259 48
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 962 46
Ботаника - Растения - Plantae 928 46
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1572 43
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 3954 41
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New Scientist 1447 17
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2715 15
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Phys.org 973 9
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TAdviser - Центр выбора технологий 322 8
ScienceDaily 400 6
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CNews RND - R&D.CNews 2274 3
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Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 451 7
РАМН ФИЦ - Института питания РАМН - Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи 8 5
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 272 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1327 4
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 217 4
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 427 4
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 615 4
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 252 4
Riken - 理化学研究所 - Rikagaku Kenkyūsho - Rikagaku Kogyo - Institute of Physical and Chemical Research - Институт физико-химических исследований - Японский институт физических и химических исследований 45 4
Росстандарт - ВНИИМ имени Д.И.Менделеева ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии имени Д.И. Менделеева 5 3
University of Bristol - Бристольский университет 80 3
РАМН - Российская академия медицинских наук 114 3
University of Auckland - Te Whare Wānanga o Tāmaki Makaurau - Оклендский университет 17 3
Cornell University - Корнеллский университет 163 3
РАН ИНХС - Институт нефтехимического синтеза имени А.В.Топчиева Российской академии наук 5 3
University of Edinburgh - Эдинбургский университет - Royal Observatory, Edinburgh - Королевская обсерватория университета Эдинбурга 63 3
University of Cambridge - Кембриджский университет 226 3
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 131 2
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 94 2
University of Pennsylvania - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет 112 2
РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева ВО ФГБОУ - Российский государственный аграрный университет - Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева 16 2
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 38 2
Columbia University - Колумбийский университет 152 2
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 89 2
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 95 2
University of Toronto - Университет Торонто 95 2
CSIRO - Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization - Государственное объединение научных и прикладных исследований Австралии 30 2
UWE Bristol - University of the West of England Bristol - Университет западной Англии 4 2
University of Copenhagen - Københavns Universitet - Копенгагенский университет 28 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 174 2
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 117 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 331 2
Росатом ЦНИИАТОМИНФОРМ - Центральный научно-исследовательский институт управления, экономики и информации Министерства атомной промышленности Российской Федерации 26 2
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 48 2
Росатом НИФХИ имени Л.Я. Карпова - Научно-исследовательский физико-химический институт имени Л.Я. Карпова 8 2
UGA - University of Georgia - Университет штата Джорджия 33 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 753 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 926 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11913 33
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 311 9
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2151 7
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 360 7
День молодёжи - 27 июня 708 5
Red Dot Design Award 54 5
Oracle AppsForum 23 4
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1057 3
Samsung Forum 14 3
Международный женский день - 8 марта 284 3
Digital October - конференционное пространство 90 3
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 218 3
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 108 3
Пловдивская международная ярмарка - Международен панаир Пловдив 2 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1834 2
Electrolux Design Lab 5 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - StartHub.Moscow - Программа-конструктор для развития технологического бизнеса 24 2
МАКС - Международный авиационно-космический салон 222 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 481 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 236 2
CNews AWARDS - награда 437 2
РИФ - Российский Интернет Форум 57 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 619 1
ERP-Диалоги 3 1
Microsoft Dynamics AX Forum 27 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - выставка 83 1
Приоритет - Национальная премия в области импортозамещения 6 1
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 94 1
MEDICA 9 1
Russian CIO Summit - Съезд ИТ-директоров Северо-Западного региона 19 1
Электронное государство XXI века 32 1
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
Солнечная регата - конкурс по разработке плавательных средств на солнечных батареях 1 1
Земля из космоса 50 1
Старт Хаб 2 1
JD.com 618 Shopping Festival 74 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 67 1
GITEX Technology Week - Выставка 21 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 116 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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