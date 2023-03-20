Пищевая промышленность Продукты питания Food Industry Food products Продовольственные товары Продовольствие

«Первый бит» автоматизировала мясокомбинат «Бахт» в Узбекистане на базе MES-системы Компания «Первый бит» автоматизировала мясокомбинат «Бахт» в Узбекистане на базе MES-системы. Внедрение отраслевого решения «1С» помогло мясокомбинату «Бахт» увеличить объемы отгружаемой продукции, минимизировать просрочку и точнее

Курганский мясокомбинат «Стандарт» усовершенствовал логистические процессы используя «Площадки Ati.su» Курганский мясокомбинат «Стандарт» улучшил логистические процессы с помощью SaaS-платформы «Площадки Ati.su», входящей в экосистему Ati.su. С помощью предоставляемых инструментов компания снизила финансов

В «Яндекс.лавке» появились готовые блюда с растительным мясом Пользователи «Яндекс.лавки» теперь могут заказать готовые блюда из растительного мяса. Их создала специально для сервиса российская компания Greenwise — производитель альтернативного мяса. В ассортименте «Лавки» — 7 новых блюд. Они придутся по вкусу самым разным людя

Какую мясорубку лучше купить: хиты продаж 88832 Многофункциональная мясорубка, при помощи которой можно не только сделать фарш, но и порезать овощи. В комплекте идет 4 насадки для шинковки, терки и измельчения продуктов: их удобно испо

Восполняем витамины: гаджеты для здорового образа жизни тво дает организму суточную потребность основных витаминов и минералов. Конечно, удобно употреблять овощи и фрукты в виде соков — это просто, быстро и вкусно. Например, в 150 мл морковного сока

В Москве появятся технопарки со специализацией на ИТ и пищевой промышленности В столице планируется открыть новые технопарки в сфере информационных технологий, пищевой промышленности и высокотехнологичного производства. Об этом рассказала заммэра Москвы

Ведущие интеграторы на рынке автоматизации пищевых предприятий объявили о стратегическом партнерстве 7 октября 2020 г. известные на рынке автоматизации предприятий пищевой промышленности компании внедренческий центр «Раздолье» и «Призма ПИК» объявили о стратегическом партнерстве с целью повысить эффективность комплексной автоматизации предприятий пищев

Как сэкономить на чистоте: интернет вещей сокращает расходы предприятиям пищевой промышленности ияющими, чистыми и сухими. Это повторяется десятки тысяч раз в день на четырех производственных объектах крупного розничного продавца продовольственных товаров в Германии. Чистота – главный приоритет пищевой промышленности, так как от нее зависят безопасность потребителей и уровень соответствия отраслевым стандартам. Ожидается, что к 2030 г. численность мирового населения возрастет до 8,6 м

Лучшие устройства для жарки мяса в домашних условиях: выбор ZOOM мясо он будет чуть медленнее, чем предыдущие модели, зато одновременно со стейком можно приготовить овощи на гриле или подрумянить хлеб. [pagebreak]Электрошашлычница Polaris PEG 0601 Если ваша

Привычные овощи под угрозой из-за глобального потепления 31 %. До настоящего момента исследователи чаще обращали внимание на то, как глобальное потепление повлияет на урожайность зерновых культур. Воздействие изменения климата на такие важные культуры, как овощи и бобовые, было изучено слабо. Теперь ученые предупреждают, что сокращение урожайности овощей и бобовых существенно изменит их доступность во всем мире. Такие изменения в свою очередь в с

Panasonic вырастил овощи, научил говорить колонки и оцифровал ритейл вана. Опыт данной коллаборации с Голливудом пользователь может оценить на примере новых моделей телевизоров FZ950 и FZ800. Почему в России нет премиум продуктов Technics, говорящих колонок и будут ли овощи? К сожалению, из-за особенностей, а где-то и незрелости российского рынка, производители электроники не спешат выводить на отечественный рынок некоторые решения. Так, к примеру, у нас в с

Мясокомбинат «Федино-Ферма» управляет финансами с помощью «1С:Бухгалтерии 8» нате «Федино-Ферма». На базе программного продукта «1С:Бухгалтерия 8» создана система, которая повысила прозрачность и оперативность работы бухгалтерских служб компании, сообщили CNews в «1С-Рарусе». Мясокомбинат «Федино-Ферма» — это молодое предприятие по производству мясной продукции. Компания постоянно оптимизирует технологии производства. Для ускорения работы бухгалтерской службы и повы

Генно-модифицированные свиньи — вдвое больше мяса ную мутацию свиней, в результате чего получились животные с развитой мускулатурой. Это выгодно с экономической и экологической точки зрения, так как позволяет получить с одного животного вдвое больше мяса. Для создания мутации использовалась одна из самых перспективных методик редактирования генов — технология TALEN, которая использует фермент для резки ДНК и белок для редактирования генов.

Группа «Черкизово» внедрила систему менеджмента качества и пищевой безопасности по схеме FSSC 22000 родукцию, без рисков для здоровья потребителя. Кроме того, технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» требует наличия системы пищевой безопасности на каждом пред

Документацию об оценке соответствия пищевой продукции требованиям техрегламентов переведут в электронный вид Распоряжением Правительства РФ от 2 июля 2014 г. №1213-р утверждена концепция комплексного перевода документации об оценке соответствия пищевой продукции требованиям технических регламентов в электронную форму. Об этом говорится в сообщении на сайте Правительства. Ожидается, что реализация мероприятий, предусмотренных концепцие

Зеленые овощи защищают организм от бактерий лохих» бактерий в кишечнике. Ученые полагают, что эти клетки также играют важную роль при проблемах пищевой аллергии, воспалительных заболеваниях, ожирении и даже могут предотвращать развитие р

Овощи и фрукты делают нас счастливее ь положительных и девять отрицательных прилагательных. Также подопытным ежедневно задавали 5 вопросов о количестве порций различной еды, включая фрукты (за исключением фруктовых соков и сухофруктов), овощи (за исключением соков), а также печенья, чипсов, тортов, пирожных и кексов. Результаты исследования однозначно указали на то, что люди, которые ели больше фруктов и овощей, имели более по

Исследования по выращиванию "мяса в пробирке" остановлены долларов. В своих интервью Миронов рисовал футуристические картины, где мощные биореакторы снабжают пищей перенаселенные города… Теперь ситуация из футуристической стала, по его словам, сюрреал

Oracle выпустила новую версию Agile Product Lifecycle Management for Process Корпорация Oracle объявила о выпуске новой системы управления жизненным циклом продукции для пищевой промышленности и производства продуктов питания Oracle Agile Product Lifecycle Management for Process (PLM) 6.0. В новую версию включены функции интегрированной разработки формул и марк

«Сервис Плюс» на «Агропродмаш»: решения для пищевой промышленности Группа компаний «Сервис Плюс» представила комплексные решения для пищевой промышленности на международной выставке «Агропродмаш», проходившей с 13 по 17 октября в Москве. Отметим, что на выставке «Агропродмаш» традиционно демонстрируются достижения пищевой

«Сервис Плюс» на РОСУПАК-2008: новые решения для автоматизации пищевой промышленности и и других отраслей, приняла участие в выставке РОСУПАК-2008 и представила специализированные решения и оборудование для автоматизации производства, упаковки и контроля качества продукции предприятий пищевой промышленности. Решения были представлены компаниями «DIGI Россия» и UTEX, входящими в ГК «Сервис Плюс». В этом году технологии складских услуг, логистики и подъемно-транспортной техник

Электрические мясорубки: великолепная пятерка рубка и не отличается разнообразием функций, со своей прямой обязанностью — измельчать мясо, рыбу и овощи — она справляется идеально. Нож у мясорубки кованный и самозатачивающийся. Из насадок в

Исследован перенос наноматериалов в простейшей пищевой цепи микроскопических водных организмов – инфузорий Tetrahymena pyriformis и питающихся ими коловраток Brachionus calyciflorus. По словам д-ра Холбрука, результаты исследования показали, что в простейшей пищевой цепи наблюдается перенос квантовых точек между двумя трофическими уровнями, однако накопления наноструктур на более высоком уровне не происходит. Тем не менее, ученые считают, что экстр

НПО «Компьютер» автоматизировало учет продуктов питания в ДГКБ №5 родуктов питания на склад, составления меню-раскладок и меню-требований до подготовки отчетов по расходу продуктов питания и стоимости питания. До начала внедрения данного проекта, в детской больнице учет продуктов питания велся в программе, не связанной с базой бухгалтерии, что не позволяло корректно учитывать расход продуктов питания. В связи с этим сотрудники ДГКБ № 5 обратились в НПО «К

Зоны свежести в современных холодильниках: волшебство хранения етитный внешний вид и питательные свойства. К сожалению, в обычных холодильниках продукты, особенно овощи и фрукты, теряют свой внешний вид и аромат уже через пару дней, а ещё через некоторое в

33 счастья: кухонный комбайн Philips Essence HR-7765 ому что именно столько функций, по заверению производителя, может выполнять этот комбайн. Честно говоря, насчитать именно столько во время тестирования мне не удалось — кончились запасы овощей и мяса, которые можно было бы «скормить» этому устройству. А «счастья» — по той причине, что со всем набором обязанностей комбайн справляется действительно хорошо. Но обо всём по порядку. Пе

Г.Онищенко обязал снять с реализации продукты с опасной пищевой добавкой также загрязненной диоксином и пентахлорофенолом. Эта продукция (фруктовые йогурты) ранее была поставлена в ряд стран Евросоюза и РФ. Также стало известно о поставках в страны Евросоюза из Швейцарии пищевой добавки "Видокрем B" (гуаровая смола) из Индии, загрязненной этими же веществами. В то же время Финляндия уведомила о выявлении повышенного содержания диоксина в кулинарных сливках 15%

Микояновский мясокомбинат осваивает мобильную торговлю «Оптимум» Крупнейший в России производитель колбас, мясных деликатесов и консервов Микояновский мясокомбинат (ММК) проводит автоматизацию бизнес-процессов мобильной торговли и деятельности торговых представителей. Пройдя курс обучения в компании CDC («Центр Корпоративных Разработок»), ИТ-

Современные мясорубки: полный фарш! ествуют два типа электромясорубок: куттерные и шнековые. Куттерная мясорубка измельчает мясо изогнутыми ножами, вращаемыми электродвигателем. Чем дольше или быстрее вращаются ножи, тем мельче кусочки мяса. Фарш в такой мясорубке получается специфическим: скорость большая, поэтому ножи не только размалывают мясо, но и немного взбивают его, превращая в однородную массу. Мясо теряет свою волок

Мой друг кухонный комбайн стая насадка – стальной универсальный нож, предназначенный для рубки и измельчения. Им можно рубить овощи, отварное мясо для паштетов. Многие домохозяйки пытаются приспособить нож для приготовл

«Могилевский мясокомбинат»: автоматизация на платформе «Гедымин» «Могилевский мясокомбинат» будет автоматизирован на платформе «Гедымин», разработанной компанией Golden Software of Belarus. Отметим, что платформа «Гедымин» включает в себя объектно-ориентированную пострел

Factelligence внедрят в ОАО "Мясокомбинат Раменский" тоговый документ содержит в себе подробное описание проектных решений, выработанных в ходе этапа, и будет служить основой для настройки и тестирования системы перед развертываем её на территории ОАО «Мясокомбинат Раменский». Уникальность проекта состоит в том, что MES-система Factelligence будет охватывать весь процесс производства на комбинате, начиная от забоя скота, заканчивая отгрузкой

5 октября состоится конференция в области "ИТ-технологий в пищевой промышленности" цию на тему: «Информационные технологии и нормативные аспекты в обеспечении качества и безопасности пищевой продукции». Место проведения конференции: г. Москва, Ленинский проспект, д.9 (Здание

5 октября состоится конференция в области "ИТ-технологий в пищевой промышленности" цию на тему: «Информационные технологии и нормативные аспекты в обеспечении качества и безопасности пищевой продукции». Место проведения конференции: г. Москва, Ленинский проспект, д.9 (Здание

5 октября состоится конференция в области "ИТ в пищевой промышленности" цию на тему: «Информационные технологии и нормативные аспекты в обеспечении качества и безопасности пищевой продукции». Место проведения конференции: г. Москва, Ленинский проспект, д.9 (Здание

Российский пищепром - лакомый кусок для ERP-вендоров Сейчас к сегменту пищевой промышленности начали более активно присматриваться вендоры ERP-решений. Немаловажную

itelligence предлагает mySAP для пищевой промышленности лкой на живой вес скота, осуществляя активную связь между разными единицами измерения. В результате продовольственные товары можно упаковывать, заказывать и отгружать в одной единице измерения,

"ЭпикРус" представил решение для российских пищевиков Компания «ЭпикРус» вывела на российский рынок новый отраслевой продукт для планирования деятельности предприятий пищевой промышленности. Система разработана специалистами объединённой компании infor/Agilisys, поставщика вертикально-ориентированных решений в области управления и планирования деятельностью