Пищевая промышленность Продукты питания Food Industry Food products Продовольственные товары Продовольствие
|20.03.2023
|
«Первый бит» автоматизировала мясокомбинат «Бахт» в Узбекистане на базе MES-системы
Компания «Первый бит» автоматизировала мясокомбинат «Бахт» в Узбекистане на базе MES-системы. Внедрение отраслевого решения «1С» помогло мясокомбинату «Бахт» увеличить объемы отгружаемой продукции, минимизировать просрочку и точнее
|14.11.2022
|
Курганский мясокомбинат «Стандарт» усовершенствовал логистические процессы используя «Площадки Ati.su»
Курганский мясокомбинат «Стандарт» улучшил логистические процессы с помощью SaaS-платформы «Площадки Ati.su», входящей в экосистему Ati.su. С помощью предоставляемых инструментов компания снизила финансов
|29.10.2021
|
В «Яндекс.лавке» появились готовые блюда с растительным мясом
Пользователи «Яндекс.лавки» теперь могут заказать готовые блюда из растительного мяса. Их создала специально для сервиса российская компания Greenwise — производитель альтернативного мяса. В ассортименте «Лавки» — 7 новых блюд. Они придутся по вкусу самым разным людя
|05.10.2021
|
Какую мясорубку лучше купить: хиты продаж
88832 Многофункциональная мясорубка, при помощи которой можно не только сделать фарш, но и порезать овощи. В комплекте идет 4 насадки для шинковки, терки и измельчения продуктов: их удобно испо
|04.06.2021
|
Восполняем витамины: гаджеты для здорового образа жизни
тво дает организму суточную потребность основных витаминов и минералов. Конечно, удобно употреблять овощи и фрукты в виде соков — это просто, быстро и вкусно. Например, в 150 мл морковного сока
|19.03.2021
|
В Москве появятся технопарки со специализацией на ИТ и пищевой промышленности
В столице планируется открыть новые технопарки в сфере информационных технологий, пищевой промышленности и высокотехнологичного производства. Об этом рассказала заммэра Москвы
|14.10.2020
|
Ведущие интеграторы на рынке автоматизации пищевых предприятий объявили о стратегическом партнерстве
7 октября 2020 г. известные на рынке автоматизации предприятий пищевой промышленности компании внедренческий центр «Раздолье» и «Призма ПИК» объявили о стратегическом партнерстве с целью повысить эффективность комплексной автоматизации предприятий пищев
|12.10.2018
|
Как сэкономить на чистоте: интернет вещей сокращает расходы предприятиям пищевой промышленности
ияющими, чистыми и сухими. Это повторяется десятки тысяч раз в день на четырех производственных объектах крупного розничного продавца продовольственных товаров в Германии. Чистота – главный приоритет пищевой промышленности, так как от нее зависят безопасность потребителей и уровень соответствия отраслевым стандартам. Ожидается, что к 2030 г. численность мирового населения возрастет до 8,6 м
|03.09.2018
|
Лучшие устройства для жарки мяса в домашних условиях: выбор ZOOM
мясо он будет чуть медленнее, чем предыдущие модели, зато одновременно со стейком можно приготовить овощи на гриле или подрумянить хлеб. [pagebreak]Электрошашлычница Polaris PEG 0601 Если ваша
|12.06.2018
|
Привычные овощи под угрозой из-за глобального потепления
31 %. До настоящего момента исследователи чаще обращали внимание на то, как глобальное потепление повлияет на урожайность зерновых культур. Воздействие изменения климата на такие важные культуры, как овощи и бобовые, было изучено слабо. Теперь ученые предупреждают, что сокращение урожайности овощей и бобовых существенно изменит их доступность во всем мире. Такие изменения в свою очередь в с
|05.03.2018
|
Panasonic вырастил овощи, научил говорить колонки и оцифровал ритейл
вана. Опыт данной коллаборации с Голливудом пользователь может оценить на примере новых моделей телевизоров FZ950 и FZ800. Почему в России нет премиум продуктов Technics, говорящих колонок и будут ли овощи? К сожалению, из-за особенностей, а где-то и незрелости российского рынка, производители электроники не спешат выводить на отечественный рынок некоторые решения. Так, к примеру, у нас в с
|20.10.2015
|
Мясокомбинат «Федино-Ферма» управляет финансами с помощью «1С:Бухгалтерии 8»
нате «Федино-Ферма». На базе программного продукта «1С:Бухгалтерия 8» создана система, которая повысила прозрачность и оперативность работы бухгалтерских служб компании, сообщили CNews в «1С-Рарусе». Мясокомбинат «Федино-Ферма» — это молодое предприятие по производству мясной продукции. Компания постоянно оптимизирует технологии производства. Для ускорения работы бухгалтерской службы и повы
|30.06.2015
|
Генно-модифицированные свиньи — вдвое больше мяса
ную мутацию свиней, в результате чего получились животные с развитой мускулатурой. Это выгодно с экономической и экологической точки зрения, так как позволяет получить с одного животного вдвое больше мяса. Для создания мутации использовалась одна из самых перспективных методик редактирования генов — технология TALEN, которая использует фермент для резки ДНК и белок для редактирования генов.
|23.06.2015
|
Группа «Черкизово» внедрила систему менеджмента качества и пищевой безопасности по схеме FSSC 22000
родукцию, без рисков для здоровья потребителя. Кроме того, технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» требует наличия системы пищевой безопасности на каждом пред
|07.07.2014
|
Документацию об оценке соответствия пищевой продукции требованиям техрегламентов переведут в электронный вид
Распоряжением Правительства РФ от 2 июля 2014 г. №1213-р утверждена концепция комплексного перевода документации об оценке соответствия пищевой продукции требованиям технических регламентов в электронную форму. Об этом говорится в сообщении на сайте Правительства. Ожидается, что реализация мероприятий, предусмотренных концепцие
|07.03.2013
|
Зеленые овощи защищают организм от бактерий
лохих» бактерий в кишечнике. Ученые полагают, что эти клетки также играют важную роль при проблемах пищевой аллергии, воспалительных заболеваниях, ожирении и даже могут предотвращать развитие р
|28.01.2013
|
Овощи и фрукты делают нас счастливее
ь положительных и девять отрицательных прилагательных. Также подопытным ежедневно задавали 5 вопросов о количестве порций различной еды, включая фрукты (за исключением фруктовых соков и сухофруктов), овощи (за исключением соков), а также печенья, чипсов, тортов, пирожных и кексов. Результаты исследования однозначно указали на то, что люди, которые ели больше фруктов и овощей, имели более по
|01.03.2011
|
Исследования по выращиванию "мяса в пробирке" остановлены
долларов. В своих интервью Миронов рисовал футуристические картины, где мощные биореакторы снабжают пищей перенаселенные города… Теперь ситуация из футуристической стала, по его словам, сюрреал
|24.11.2010
|Мясокомбинат «Павловская Слобода» управляет бизнесом с помощью SAP ERP
|05.11.2009
|
Oracle выпустила новую версию Agile Product Lifecycle Management for Process
Корпорация Oracle объявила о выпуске новой системы управления жизненным циклом продукции для пищевой промышленности и производства продуктов питания Oracle Agile Product Lifecycle Management for Process (PLM) 6.0. В новую версию включены функции интегрированной разработки формул и марк
|24.10.2008
|
«Сервис Плюс» на «Агропродмаш»: решения для пищевой промышленности
Группа компаний «Сервис Плюс» представила комплексные решения для пищевой промышленности на международной выставке «Агропродмаш», проходившей с 13 по 17 октября в Москве. Отметим, что на выставке «Агропродмаш» традиционно демонстрируются достижения пищевой
|30.06.2008
|
«Сервис Плюс» на РОСУПАК-2008: новые решения для автоматизации пищевой промышленности
и и других отраслей, приняла участие в выставке РОСУПАК-2008 и представила специализированные решения и оборудование для автоматизации производства, упаковки и контроля качества продукции предприятий пищевой промышленности. Решения были представлены компаниями «DIGI Россия» и UTEX, входящими в ГК «Сервис Плюс». В этом году технологии складских услуг, логистики и подъемно-транспортной техник
|19.06.2008
|
Электрические мясорубки: великолепная пятерка
рубка и не отличается разнообразием функций, со своей прямой обязанностью — измельчать мясо, рыбу и овощи — она справляется идеально. Нож у мясорубки кованный и самозатачивающийся. Из насадок в
|02.06.2008
|
Исследован перенос наноматериалов в простейшей пищевой цепи
микроскопических водных организмов – инфузорий Tetrahymena pyriformis и питающихся ими коловраток Brachionus calyciflorus. По словам д-ра Холбрука, результаты исследования показали, что в простейшей пищевой цепи наблюдается перенос квантовых точек между двумя трофическими уровнями, однако накопления наноструктур на более высоком уровне не происходит. Тем не менее, ученые считают, что экстр
|07.04.2008
|
НПО «Компьютер» автоматизировало учет продуктов питания в ДГКБ №5
родуктов питания на склад, составления меню-раскладок и меню-требований до подготовки отчетов по расходу продуктов питания и стоимости питания. До начала внедрения данного проекта, в детской больнице учет продуктов питания велся в программе, не связанной с базой бухгалтерии, что не позволяло корректно учитывать расход продуктов питания. В связи с этим сотрудники ДГКБ № 5 обратились в НПО «К
|17.10.2007
|
Зоны свежести в современных холодильниках: волшебство хранения
етитный внешний вид и питательные свойства. К сожалению, в обычных холодильниках продукты, особенно овощи и фрукты, теряют свой внешний вид и аромат уже через пару дней, а ещё через некоторое в
|24.09.2007
|
33 счастья: кухонный комбайн Philips Essence HR-7765
ому что именно столько функций, по заверению производителя, может выполнять этот комбайн. Честно говоря, насчитать именно столько во время тестирования мне не удалось — кончились запасы овощей и мяса, которые можно было бы «скормить» этому устройству. А «счастья» — по той причине, что со всем набором обязанностей комбайн справляется действительно хорошо. Но обо всём по порядку. Пе
|31.08.2007
|
Г.Онищенко обязал снять с реализации продукты с опасной пищевой добавкой
также загрязненной диоксином и пентахлорофенолом. Эта продукция (фруктовые йогурты) ранее была поставлена в ряд стран Евросоюза и РФ. Также стало известно о поставках в страны Евросоюза из Швейцарии пищевой добавки "Видокрем B" (гуаровая смола) из Индии, загрязненной этими же веществами. В то же время Финляндия уведомила о выявлении повышенного содержания диоксина в кулинарных сливках 15%
|17.08.2007
|
Микояновский мясокомбинат осваивает мобильную торговлю «Оптимум»
Крупнейший в России производитель колбас, мясных деликатесов и консервов Микояновский мясокомбинат (ММК) проводит автоматизацию бизнес-процессов мобильной торговли и деятельности торговых представителей. Пройдя курс обучения в компании CDC («Центр Корпоративных Разработок»), ИТ-
|17.07.2007
|
Современные мясорубки: полный фарш!
ествуют два типа электромясорубок: куттерные и шнековые. Куттерная мясорубка измельчает мясо изогнутыми ножами, вращаемыми электродвигателем. Чем дольше или быстрее вращаются ножи, тем мельче кусочки мяса. Фарш в такой мясорубке получается специфическим: скорость большая, поэтому ножи не только размалывают мясо, но и немного взбивают его, превращая в однородную массу. Мясо теряет свою волок
|13.07.2007
|
Мой друг кухонный комбайн
стая насадка – стальной универсальный нож, предназначенный для рубки и измельчения. Им можно рубить овощи, отварное мясо для паштетов. Многие домохозяйки пытаются приспособить нож для приготовл
|28.06.2007
|
«Могилевский мясокомбинат»: автоматизация на платформе «Гедымин»
«Могилевский мясокомбинат» будет автоматизирован на платформе «Гедымин», разработанной компанией Golden Software of Belarus. Отметим, что платформа «Гедымин» включает в себя объектно-ориентированную пострел
|12.03.2007
|
Factelligence внедрят в ОАО "Мясокомбинат Раменский"
тоговый документ содержит в себе подробное описание проектных решений, выработанных в ходе этапа, и будет служить основой для настройки и тестирования системы перед развертываем её на территории ОАО «Мясокомбинат Раменский». Уникальность проекта состоит в том, что MES-система Factelligence будет охватывать весь процесс производства на комбинате, начиная от забоя скота, заканчивая отгрузкой
|03.10.2006
|
5 октября состоится конференция в области "ИТ-технологий в пищевой промышленности"
цию на тему: «Информационные технологии и нормативные аспекты в обеспечении качества и безопасности пищевой продукции». Место проведения конференции: г. Москва, Ленинский проспект, д.9 (Здание
|28.09.2006
|
5 октября состоится конференция в области "ИТ-технологий в пищевой промышленности"
цию на тему: «Информационные технологии и нормативные аспекты в обеспечении качества и безопасности пищевой продукции». Место проведения конференции: г. Москва, Ленинский проспект, д.9 (Здание
|25.09.2006
|
5 октября состоится конференция в области "ИТ в пищевой промышленности"
цию на тему: «Информационные технологии и нормативные аспекты в обеспечении качества и безопасности пищевой продукции». Место проведения конференции: г. Москва, Ленинский проспект, д.9 (Здание
|17.02.2006
|
Российский пищепром - лакомый кусок для ERP-вендоров
Сейчас к сегменту пищевой промышленности начали более активно присматриваться вендоры ERP-решений. Немаловажную
|24.11.2004
|
itelligence предлагает mySAP для пищевой промышленности
лкой на живой вес скота, осуществляя активную связь между разными единицами измерения. В результате продовольственные товары можно упаковывать, заказывать и отгружать в одной единице измерения,
|26.03.2004
|
"ЭпикРус" представил решение для российских пищевиков
Компания «ЭпикРус» вывела на российский рынок новый отраслевой продукт для планирования деятельности предприятий пищевой промышленности. Система разработана специалистами объединённой компании infor/Agilisys, поставщика вертикально-ориентированных решений в области управления и планирования деятельностью
|24.04.2003
|
ИТ в шоколаде
; такова на сегодняшний день тенденция российского рынка промышленной автоматизации. Темпы развития пищевой промышленности Источник: Госкомстат РФ Пищевики уходят из аутсайдеров Представитель C
Пищевая промышленность упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сергунина Наталья 322 8
|Вараксина Ольга 9 7
|Пантелеев Илья 25 6
|Путин Владимир 2830 6
|Измайлов Максим 9 5
|Ершова Элеонора 67 5
|Головин Даниил 34 5
|Таранов Иван 11 5
|Фурсин Алексей 155 4
|Онищенко Владислав 80 4
|Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 112 4
|Паленов Олег 20 4
|Шалманов Сергей 201 4
|Воронин Евгений 14 4
|Онищенко Геннадий 35 4
|Левкевич Михаил 60 4
|Оганесян Ашот 106 4
|Кивокурцев Олег 75 3
|Торгов Игорь 34 3
|Марфин Алексей 13 3
|Бобровников Борис 103 3
|Капишников Дмитрий 8 3
|Суворов Андрей 36 3
|Сергеенко Василий 7 3
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 273 3
|Воронцова Кира 4 3
|Мацоцкий Сергей 179 3
|Чубайс Анатолий 208 3
|Старикова Евгения 11 3
|Сударкин Евгений 23 3
|Муромец Юлия 28 3
|Кульченко Роман 14 3
|Рудычева Наталья 92 3
|Поляков Александр 51 3
|Солонин Виталий 89 3
|Агуреева Ольга 9 3
|Jansen Florian - Янсен Флориан 26 3
|Vanderplaetse Johan - Вандерплаетсе Йохан 27 3
|Гончарова Эльвира 7 3
|Беляев Владислав 67 3
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1242887, в очереди разбора - 846564.
Создано именных указателей - 123686.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.