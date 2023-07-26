Мясокомбинат «Ромкор» разработал собственное ПО для оптимизации производства

ИТ-специалисты челябинского мясоперерабатывающего комбината «Ромкор» создали и модернизируют собственную ERP-систему, позволяющую оптимизировать технологические процессы всего предприятия и повысить эффективность работы. Об этом CNews сообщили представители «Ромкор».

Софт написан на отечественном языке программирования: за основу было взято одно из старых базовых «коробочных» решений, при этом вся ключевая функциональность, интерфейсы и интегральные процессы были разработаны в компании «Ромкор» исходя из актуальных требований технологических процессов и специфики производства мясных изделий.

«Еще задолго до санкций 2022 г. мы решили, что лучше не зависеть от иностранных поставщиков ERP-решений, таких, например, как SAP или Oracle. Поэтому и создавать свою систему мы решили сразу на российском языке программирования фактически с нуля: каждая функция разрабатывалась под реально существующую задачу с учетом специфики производства. Чтобы повысить качество самой продукции, увеличить долю мяса в рецептуре и сохранить при этом доступность для потребителей, потребовалось оптимизировать производство, минимизировать издержки и человеческий фактор», - отметил генеральный директор МПК «Ромкор» Сергей Федоров.

«Мясную продукцию мы производим с профицитом, около 50% вывозим в другие регионы. Но, тем не менее, на этом рынке растет конкуренция, а покупатель хочет получить качественный продукт по доступной цене. В этой ситуации рост добавочной стоимости можно получить с помощью внедрения бережливых технологий, оптимизации производственных процессов, импортозамещении на всех переделах – от использования сырья до применения отечественного оборудования и интеллектуальных систем», - сказал министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин.

В текущей сборке ERP-система «Ромкор» обладает следующими характеристиками: сквозная система учета и управления процессами: от поступления сырья до отгрузки в продуктовые магазины Челябинской, Свердловской, Тюменской и Курганской областей, Пермского края и Башкирии; тачскрин-интерфейс, реализованный на планшетах для операторов каждого участка производственной линии; собственная система маркировки и считывания; механизм контроля и недопущения брака, использования неподходящих продуктов и пр.; оптимизация поставки в цех требуемого сырья – строго под рецептуру каждого конкретного продукта из ассортимента «Ромкор»; автоматизированное взаимодействие с клиентами – торговыми сетями с учетом требование каждой сети. Индивидуальный пакет документов и маркировки. Штрихкоды под требования сетей; автоматическое формирование внутренней и внешней документации: создание регламентной отчетности и автоматизированный электронный документооборот с органами государственного контроля.

На рынке отечественных мессенджеров пока нет лидера бизнес-коммуникации

В планах компании дальнейшее развитие собственной ERP-системы и расширение ее контура вплоть до маркетинговых и логистических инструментов на стадиях от закупки сырья до сквозной аналитики продаж.

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МПК «Ромкор» является мясоперерабатывающей корпорацией, выпускающей до 120 тонн колбасы, сосисок, других продуктов мясопереработки и полуфабрикатов в сутки.