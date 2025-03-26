«Авито Работа»: за год средние зарплатные предложения в пищевой промышленности выросли почти на треть

На фоне роста объемов производства пищевых продуктов в России эксперты «Авито Работы» зафиксировали значительное увеличение зарплатных предложений в отрасли. Согласно проведенному исследованию, в I квартале 2025 г. средние зарплатные предложения в пищевой промышленности выросли на 29% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г., достигнув 65,28 тыс. руб/мес. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Наибольший рост зарплатных предложений отмечен среди упаковщиков — на 47%, до 88 тыс. руб/мес. Как правило, такие специалисты занимаются фасовкой продукции, проверкой и контролем ее качества, а также маркировкой товаров. Рост зарплатных предложений в первую очередь связан с увеличением объемов производства и потребностью в оперативной фасовке продукции для розничных сетей.

Также значительно выросли предлагаемые заработные платы для соискателей на вакансии мясников — за I квартал 2025 г. они увеличились на 41% и достигли 68,62 тыс. руб/мес. Современные стандарты производства требуют от работников новых знаний: умения работать с высокотехнологичным оборудованием, соблюдения строгих санитарных норм и владения продвинутыми техниками разделки. В результате предприятия готовы платить больше за специалистов, соответствующих этим требованиям.

В тройку лидеров по приросту предлагаемых зарплат в пищевой промышленности вошла профессия кондитера. За I квартал 2025 г. новые сотрудники на этой позиции могли рассчитывать на среднюю зарплату в 58,7 тыс. руб/мес, что на 35% выше показателей I квартала 2024 г.

«В российской промышленности продолжается активный процесс импортозамещения — в том числе, он охватывает индустрию пищевого производства. Компании наращивают выпуск отечественной продукции: для этого им необходимы новые кадры — от мясников и жиловщиков до технологов и упаковщиков. Современное оборудование, разработка новых технологий, строгие стандарты безопасности и контроля качества требуют от работников соответствующих знаний и навыков. Чтобы привлечь и удержать квалифицированных сотрудников, предприятия предлагают специалистам более высокие зарплаты», — сказал Андрей Кучеренков, директор категории «Рабочие и линейные профессии» «Авито Работы».

Помимо роста зарплат, аналитики фиксируют увеличение спроса на отдельных специалистов. Так, в первом квартале 2025 г. работодатели стали в 2,7 раза (+171%) чаще искать жиловщиков мяса — мастеров, занимающихся разделкой и подготовкой мясного сырья. Существенный рост спроса наблюдается и на ветеринарных санитаров (+116%), контролирующих качество продуктов животного происхождения. Также увеличилась потребность в фасовщиках (+74%), аппаратчиках (+41%), пекарях (+23%) и кондитерах (+14%).