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Кучеренков Андрей


26.03.2025 «Авито Работа»: за год средние зарплатные предложения в пищевой промышленности выросли почти на треть 1
25.03.2025 «Авито Работа»: спрос на сотрудников в легкой промышленности за год вырос более чем втрое 1
17.03.2025 «Авито Работа»: спрос на специалистов автобизнеса вырос почти в 3 раза за год 1
28.02.2025 «Авито Работа»: автоэлектрик стал самым высокооплачиваемым рабочим специалистом этой зимой 1
18.02.2025 «Авито Работа»: работодатели стали на 69% чаще писать о карьерном росте в вакансиях 1
11.02.2025 «Авито Работа»: зарплатные предложения в ретейле выросли на 18% за год 1
04.02.2025 Директором категории «Рабочие и линейные профессии» «Авито Работы» назначен Андрей Кучеренков 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Кучеренков Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12974 1
Indels - Индэлс - InDrive - ИнДрайв 2 1
Yandex - Яндекс 7540 1
Google LLC 11882 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 922 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2946 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1246 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20043 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5160 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11762 2
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1166 1
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HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 967 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16264 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67632 1
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический автомобиль, электрический транспорт 504 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2185 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51735 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31305 1
Avito - Авито работа - Авито подработка 242 7
Россия - РФ - Российская федерация 146794 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13830 4
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2391 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18902 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24457 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7127 1
Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1022 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1685 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1263 1
Зоология - наука о животных 2668 1
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 516 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1345 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5488 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5249 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 830 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1350375, в очереди разбора - 761303.
Создано именных указателей - 172049.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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