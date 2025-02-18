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«Авито Работа»: работодатели стали на 69% чаще писать о карьерном росте в вакансиях

Эксперты «Авито Работы» проанализировали динамику числа вакансий, чтобы узнать, как часто работодатели указывают перспективы карьерного роста в описании вакансий. Анализ данных за январь 2024/2025 показал, что число предложений о работе с упоминанием возможности продвижения по карьерной лестнице выросло на 69% за год. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Наибольший рост количества вакансий с перспективами карьерного роста отмечен среди специалистов поддержки — в январе 2025 г. таких предложений стало в 2,9 раза больше (+187%), чем годом ранее. Средняя зарплата для соискателей без опыта или с минимальным стажем на этой позиции составила 42 тыс. руб. в месяц при фиксированной занятости.

На втором месте по динамике роста оказалась профессия арматурщика. Число вакансий с упоминанием карьерных перспектив для этих специалистов увеличилось в 2,5 раза (+149%) за год. Соискатели на должность могли рассчитывать в среднем на 100 тыс. руб. в месяц.

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Значительный рост числа вакансий с возможностями карьерного продвижения зафиксирован и среди электромонтажников — объявлений с указанием профессионального развития стало в 2,3 раза больше (+134%) по сравнению с январем 2024 года. Средние зарплатные предложения для новых сотрудников в январе 2025 г. достигли 83 тыс. руб. в месяц при фиксированном графике.

«В условиях дефицита кадров работодатели активно улучшают условия труда рабочих специалистов. Им предлагают социальные льготы и бонусы, возможности развития и обучения, современное оборудование и комфортные рабочие места. Тем не менее, в обществе до сих пор сохраняются некоторые предрассудки в отношении рабочих профессий: в их числе — сомнения в том, какие карьерные перспективы ожидают сотрудников этих направлений. По данным опроса «Авито Работы», неуверенность в возможностях профессионального развития становится одним из стоп-факторов для россиян при выборе карьеры по рабочим специальностям — об этом рассказали 16% респондентов. Для привлечения специалистов и борьбы со сложившимися мифами мы рекомендуем работодателям отмечать ключевые бонусы и преимущества компании при составлении вакансий. Так, например, возможности карьерного роста могут стать существенным плюсом для кандидата при выборе между несколькими схожими предложениями о работе», — сказал Андрей Кучеренков, директор категории «Рабочие и линейные профессии» «Авито Работы».

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