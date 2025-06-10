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«Авито Работа»: спрос соискателей на вакансии с упоминанием наставничества вырос на 45% за год

С марта 2025 г. в России вступили в силу изменения в трудовое законодательство: наставничество официально стало частью трудовых отношений, а наставники — вправе получать доплаты по трудовому договору. Эти нововведения с одной стороны усилили переход работодателей от стратегии быстрого найма к фокусу на удержание действующего персонала, с другой стороны — на адаптацию новичков, которые смогут быстрее осваиваться в коллективе и дольше оставаться в компании. С весны прошлого года количество вакансий с упоминанием «наставничества» увеличилось на 5%. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Эксперты «Авито Работы» выяснили, что на фоне нововведений соискатели проявляют все больший интерес к вакансиям с упоминанием наставничества («наличие наставника», «вас будет сопровождать опытный наставник» и пр.). Весной 2025 г. число откликов на такие вакансии выросло на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отвечая на этот запрос, работодатели все чаще предлагают новичкам помощь опытных коллег, особенно в отраслях с высокой текучестью персонала, таких как логистика и ритейл.

Чаще всего предлагать помощь наставника стали представителям рабочих и линейных профессий. Так, за год число таких предложений для арматурщиков выросло в два раза (+105%). Эти специалисты работают с тяжелыми металлическими конструкциями, где важна точность, знание техники безопасности и физическая выносливость. Наставник помогает быстрее освоить требования производства и избежать ошибок, которые могут быть критичными.

На 82% больше стало вакансий с наставничеством для фасовщиков — новички часто сталкиваются со стрессом из-за высокого темпа работы, поэтому наставник помогает адаптироваться и сократить количество брака.

В тройку профессий с поддержкой наставника вошли также маляры — такие вакансии стали появляться на 60% чаще, чем годом ранее. Для маляров наставничество особенно важно из-за сложной технологии нанесения покрытий и работы с химическими веществами. Поддержка опытного коллеги ускоряет обучение и снижает риски ошибок, влияющих на качество отделки.

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В логистике и транспорте также фиксируется устойчивый тренд: на 57% чаще упоминание наставничества встречается в вакансиях логистов, на 46% — для водителей категории C. Существенный прирост таких предложений с опытным наставником зафиксирован и среди вакансий продавцов (+40%), где текучесть традиционно остается одной из самых высоких.

«Для многих компаний наставничество стало ключевым элементом стратегии адаптации новых сотрудников. Это позволяет быстрее вводить их в курс дела, снижать уровень стресса, повышать вовлеченность и укреплять лояльность к работодателю. Наставничество особенно эффективно в тех отраслях, где новичок может почувствовать себя изолированным или перегруженным — в этом случае поддержка опытного коллеги помогает избежать выгорания на старте и сократить риск ухода в первые месяцы работы», — сказал Андрей Кучеренков, директор категории «Рабочие и линейные профессии» «Авито Работы».

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