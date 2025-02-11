«Авито Работа»: зарплатные предложения в ретейле выросли на 18% за год

Эксперты «Авито Работы» изучили динамику средних зарплатных предложений в сфере ретейла с января 2024 г. по январь 2025 г. По данным исследования, в среднем работодатели повысили предлагаемые зарплаты для соискателей в отрасли на 18% за год. В январе 2025 г. новым сотрудникам предлагали в среднем около 50,13 тыс. руб. в месяц при фиксированном графике работы. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Самый значительный рост зарплатных предложений зафиксирован у супервайзеров (+31%) — им предлагают в среднем 90,26 тыс. руб. в месяц при фиксированном графике. Эта позиция требует не только опыта в продажах, но и управленческих навыков, поскольку супервайзеры контролируют работу торговых точек, обучают персонал и отвечают за выполнение планов продаж.

На втором месте по динамике роста находится профессия флориста. В январе текущего года зарплатные предложения для новых сотрудников на этой позиции увеличились на 23% год к году и составили в среднем 47,97 тыс. руб. в месяц. Спрос на букеты и цветочные композиции к праздникам мотивирует работодателей повышать зарплаты для привлечения специалистов.

Кассиры также вошли в тройку лидеров с приростом зарплатных предложений на 22% января прошлого года. В январе 2025 г. кандидаты на вакансию кассира в среднем могли рассчитывать на 47,32 тыс. руб. в месяц при фиксированной занятости.

«В условиях кадрового дефицита работодатели сферы ретейла стремятся оптимизировать процессы, в том числе за счет автоматизации и внедрения касс самообслуживания. Однако технологии не могут в полной мере заменить человека, и востребованность работников индустрии торговли продолжает расти. Чтобы привлекать специалистов, компании не только увеличивают зарплатные предложения для новых сотрудников, но и предлагают бонусы, гибкий график, возможность выбрать комфортную точку работы и другие формы мотивации», — сказал Андрей Кучеренков, директор категории «Рабочие и линейные профессии» «Авито Работы»