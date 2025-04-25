«Авито Работа»: зарплатные предложения в сфере благоустройства территорий выросли на 11%

Эксперты «Авито Работы» провели анализ рынка труда в сфере озеленения и благоустройства территории и выяснили, что в I квартале 2025 г. средние зарплатные предложения для специалистов этой сферы выросли на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 65,71 тыс. руб/мес. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

За I квартал 2025 г. среди профессий, связанных с благоустройством, лидером по росту предлагаемой заработной платы оказалась вакансия разнорабочего. За последний год зарплатные предложения для новых работников увеличились на 38%, составив 57,62 тыс. руб/мес. Эти специалисты выполняют широкий спектр задач: от погрузки материалов до помощи в монтаже элементов благоустройства.

На 25% за год выросли предлагаемые заработные платы на вакансию дворника — новым сотрудникам в первом квартале текущего года стали предлагать в среднем 47,2 тыс. руб/мес.

Третье место — у садовника, в I квартале 2025 г. работодатели готовы были предложить новым сотрудникам в среднем 58,78 тыс. руб/мес, что на 23% больше по сравнению с показателем за I квартал 2024 г..

Замыкают пятерку лидеров профессии монтажника (+16%) и бригадира (+13%), чьи средние зарплатные предложения достигли 85,17 тыс. руб/мес и 77,6 тыс. руб/мес. Монтажники, как правило, занимаются установкой скамеек, фонарей, ограждений и других элементов городской инфраструктуры. Бригадиры координируют работу команды, контролируют качество и сроки выполнения работ.

«Рост зарплатных предложений в сфере благоустройства — это закономерный ответ рынка труда на увеличивающийся спрос. Во-первых, в 2025 г. продолжилась реализация федеральных и муниципальных программ по развитию городской среды, таких как “Формирование комфортной городской среды” и “Инфраструктура для жизни”. Во-вторых, бизнес активнее инвестирует в благоустройство коммерческих территорий — от торговых центров до жилых комплексов. Особенно ощущается дефицит квалифицированных кадров: работодатели готовы платить больше за опытных монтажников и бригадиров, способных координировать сложные проекты. Так, например, спрос на бригадиров в I квартале при сравнении год к году вырос на 126%. При этом даже на позиции без специального образования, такие как разнорабочие, зарплаты растут опережающими темпами — на 38% за год. Мы ожидаем, что тренд сохранится как минимум до конца лета — традиционно пикового сезона для сферы. При этом ключевым вызовом станет не только привлечение, но и удержание персонала»‎, — сказал Андрей Кучеренков, директор категории «Рабочие и линейные профессии» «Авито Работы».