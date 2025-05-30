«Авито Работа»: самой востребованной по итогам весны оказалась профессия фасадчика

Аналитики «Авито Работы» изучили спрос на рабочие и линейные профессии и выяснили, что за год (весна 2024–2025 гг.) сильнее всего выросла потребность в фасадчиках — специалистах по отделке фасадов зданий. Такой спрос обусловлен развитием строительной отрасли, которое стимулируется реализацией крупных инфраструктурных проектов. Количество предложений для них с весны прошлого года увеличилось почти в 2,5 раза (+146%), а средняя зарплата, предлагаемая кандидатам, при фиксированном графике составила 146 460 руб. в месяц. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

Также значительно чаще стали искать обрубщиков — специалистов металлургической отрасли, которые выполняют финишную обработку металлических отливок и деталей. Спрос на них вырос в 2,4 раза (+143%), а соискатели на подобные вакансии весной 2025 г. могли рассчитывать на среднюю зарплату в размере 91 595 руб. в месяц.

Третью позицию заняли сельскохозяйственные рабочие. Весной на таких работников традиционно наблюдается повышенный спрос, так как в этот период требуется большое количество рабочих рук для посадок и сбора урожая. Число вакансий для сельскохозяйственных рабочих весной этого года выросло в 2,4 раза (+142%) за год, а работодатели предлагали в среднем 64 939 руб. в месяц при фиксированной занятости.

Рабочие и линейные профессии с наибольшим приростом вакансий за год, весна 2024/2025 гг.

Помимо роста вакансий, заметно изменились и предпочтения соискателей в сфере рабочих и массовых профессий. Наибольший интерес кандидаты проявляют к работе операторами пунктов выдачи заказов — количество запросов контактов работодателей в таких вакансиях увеличилось почти в 2,5 раза (+148%). Кандидатов привлекает стабильность подобных позиций, понятные требования к квалификации и возможность работать посменно и недалеко от дома.

Параллельно растет интерес соискателей к вакансии прессовщиков: количество запросов контактов за год выросло в 2,3 раза (+130%). Прессовщики работают на производстве, занимаясь обработкой материалов (металла, пластика и др.) с помощью прессовочного оборудования — штампуют, формуют детали или изготавливают изделия под давлением. Их труд востребован в машиностроении, металлообработке и других отраслях.

На третьем месте – позиция су-шефа: объявления о поиске этих специалистов стали получать в 2,3 раза (+126%) больше запросов по сравнению с весной 2024 г.

«Текущая динамика рынка труда наглядно демонстрирует, как экономические процессы трансформируются в кадровые тренды. Высокий спрос на фасадчиков, плиточников и отделочников отражает активность строительного сектора, который подпитывается масштабными инфраструктурными проектами. Рост потребности в обрубщиках говорит о развитии промышленного производства. При этом рынок труда демонстрирует два параллельных тренда: с одной стороны, массовые профессии с быстрым входом остаются точкой старта для многих соискателей, с другой — узкоспециализированные направления предлагают более высокий доход за сложные навыки. Такая диверсификация создает сбалансированную экосистему рабочих профессий, где каждый может найти подходящие возможности в зависимости от навыков и амбиций», — сказал Андрей Кучеренков, директор категории «Рабочие и линейные профессии» «Авито Работы».