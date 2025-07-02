«Авито Работа»: средняя предлагаемая зарплата в сфере маркетплейсов выросла на 22%

Эксперты «Авито Работы» проанализировали динамику объема вакансий и средних зарплатных предложений в сегменте маркетплейсов. Результаты показали, что весной 2025 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средние зарплатные предложения в этой сфере выросли на 22%. Значительнее всего — у сортировщиков (+51%). А спрос со стороны работодателей заметнее всего вырос на фасовщиков — на 59%.

Средняя предлагаемая зарплата в инфраструктуре маркетплейсов за год выросла до 125418 руб/мес — это на 22% больше, чем весной 2024 г. Наибольший рост средних зарплатных предложений зафиксирован у сортировщиков — на 51%. Этой весной за полный рабочий день им в среднем предлагали 188475 руб/мес. Такие специалисты занимаются приемкой товаров, их сортировкой и подготовкой к отправке, а также проверкой возвратов.

На втором месте по росту средних предлагаемых зарплат — грузчики. Для них этот показатель вырос на 39%, до 127542 рублей ежемесячно. В их обязанности входит погрузка и разгрузка товаров, перемещение их по складу. На 37%, до 64384 руб/мес, выросли средние зарплатные предложения маркетологов. Они продвигают бренды на площадке, запускают рекламные кампании, замеряют трафик, анализируют метрики.

В тройку лидеров вошли менеджеры по продажам — средние зарплатные предложения для этой профессии в сфере маркетплейсов выросли на 34%, до 83450 руб/мес. Такие специалисты обычно управляют ассортиментом магазина, поставками, ценообразованием, проведением акций и прочими процессами.

В топ-5 по росту средних предлагаемых зарплат вошли контент-менеджеры (+30%) — весной 2025 г. она составила 58 51 руб/мес, а также курьеры (+26%) — до 141514 руб/мес.

Весной 2025 г. аналитики зафиксировали значительное увеличение количества вакансий фасовщиков — их стало на 59% больше. Они подготавливают вещи к продаже, придают им товарный вид, наносят необходимую маркировку. На 21% вырос спрос на менеджеров по работе с маркетплейсами. Такие работники занимаются взаимодействием с площадками продаж. Также на 9% выросло количество вакансий приемщиков, которые занимаются приемкой и проверкой товаров.

«Сейчас в складской логистике особенно востребованы курьеры (водители, пешие, велокурьеры), кладовщики, водители, складские рабочие, диспетчеры, специалисты по управлению цепочками поставок. Среди квалифицированных кадров высок спрос на инженеров и технологов по автоматизации складов (нужны те, кто может внедрять инновации и оптимизировать процессы). Зарплаты в этих профессиях растут из-за дефицита кадров и увеличения объемов работы. Также компании ищут специалистов с опытом работы в новых логистических маршрутах и знаниями международных стандартов», — сказала Виталина Бачерикова, руководитель отдела массового подбора персонала СДЭК.

«Развитие онлайн-торговли заметно меняет структуру спроса и уровень средних предлагаемых зарплат на рынке труда. Растет потребность как в рабочих специальностях – сортировщиках, грузчиках, водителях, так и в офисных сотрудниках – маркетологах и менеджерах, причем предложения по заработной плате для этих профессий также увеличиваются. Соискатели все чаще выбирают вакансии, связанные с логистикой и продажами: больше всего откликов поступает на должности менеджеров по работе с маркетплейсами (+71%), складских работников (+27%) и сортировщиков (+16%)», — отметил Андрей Кучеренков, директор категории «Рабочие и линейные профессии» «Авито Работы».