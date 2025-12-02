Разделы

«Авито Работа» и Lotte: спрос на сотрудников гостиничного бизнеса и туризма вырос на 79% за год

Аналитики «Авито Работы» изучили, как изменились спрос и средние предлагаемые зарплаты в сфере гостиничного бизнеса и туризма в сентябре–октябре 2025 г. по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Согласно данным платформы, спрос на сотрудников гостиничного бизнеса и туризма вырос на 79% за год, а в среднем специалистам отрасли предлагали порядка 113,5 тыс. руб/мес. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

При этом стоит отметить, что многие специалисты отрасли — включая аниматоров, барменов, горничных, администраторов, хостес и работников кухни — обычно работают по сменному графику. Работодатели часто указывают в вакансиях зарплатные вилки с учетом максимальных значений, а фактический доход таких сотрудников зависит от количества и продолжительности рабочих смен, сезонности, региона и, в отдельных случаях, от чаевых или бонусной части.

В отрасли за последний год значительно выросли и средние зарплатные предложения. Самый большой прирост зафиксирован у аниматоров — им стали предлагать на 59% больше, чем годом ранее, и в период с сентября по октябрь 2025 г. новые сотрудники могли рассчитывать в среднем на 81,9 тыс. руб/мес.

На втором месте по росту зарплатных предложений оказались турагенты. Работодатели стали предлагать им на 27% больше, чем годом ранее: в сентябре–октябре 2025 г. средний уровень зарплатных предложений достигал 78 тыс. руб/мес. При этом реальный доход таких специалистов может варьироваться, поскольку в значительной степени формируется за счет процентов с продаж туров, экскурсий и других услуг.

В тройке специалистов отрасли с наибольшим ростом предлагаемых зарплат — работники кухни. За период с сентября по октябрь 2025 г. средние зарплатные предложения для них выросли на 26% за год и составили 42,25 тыс. руб/мес.

Алексей Коровин, NDBC: Порядок рождается из управляемости, а не из наличия программы
Цифровизация

Помимо роста зарплатных предложений, осенью изменилась и динамика спроса на специалистов отрасли. В два раза (+102%) чаще, чем в сентябре–октябре 2024 г., работодатели стали искать администраторов — им предлагали в среднем 61 тыс. руб/мес. На 25% вырос спрос на хостес, которые могли рассчитывать на среднюю зарплату около 63 724 руб/мес, и на 7% увеличилось число вакансий для поваров — их средние зарплатные предложения достигали 79,6 тыс. руб/мес.

«Мы наблюдаем устойчивое развитие гостиничного сектора: в отрасль продолжают активно поступать инвестиции, вводятся новые гостиничные объекты, а вместе с этим растет потребность в персонале. На фоне расширения рынка работодатели повышают зарплатные предложения, и соискатели тоже реагируют на эти изменения, активно откликаясь на вакансии. В сентябре–октябре 2025 г. число откликов на предложения о работе барменом за год выросло на 62%, поваром — на 36%, аниматором — на 19%», — сказал Андрей Кучеренков, директор категории «Рабочие и линейные профессии» «Авито Работы».

«На рынке труда в индустрии гостеприимства сейчас наблюдается дефицит квалифицированных кадров. В ответ на этот спрос растут конкуренция за специалистов и зарплаты. Однако в последнее время все более важную роль в привлечении и удержании сотрудников играет система нематериальной мотивации и социальный пакет: ДМС, включая стоматологию, питание, скидки на услуги отеля и возможность проживания в других городах/странах, где представлена отельная сеть. Соискатели высоко ценят возможность корпоративного обучения: в нашем отеле развита система внутренних тренеров, мы также регулярно приглашаем внешних экспертов. Концепция work-life balance особенно важна для современных сотрудников. Для поддержания здоровой и сбалансированной атмосферы в коллективе мы проводим дни семьи, организуем футбольные и волейбольные соревнования, мастер-классы по йоге, тимбилдинги, детские tлки с подарками», — сказала Елена Жилко, директор службы по работе с персоналом Lotte Hotel Moscow.

