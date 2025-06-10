«Авито Работа»: дефектоскописты стали лидерами по приросту вакансий в промышленности

По данным аналитиков «Авито Работы», весной 2025 г. в промышленности сохраняется высокий спрос на рабочих специалистов. Больше всего за год выросло количество вакансий для дефектоскопистов — на 76%. Эти специалисты отвечают за проверку состояния материалов и конструкций и выявляют скрытые дефекты на производстве. Весной текущего года кандидатам предлагали в среднем 76,36 тыс. руб/мес за полный день. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

На 72% с весны прошлого года вырос спрос работодателей на шлифовщиков, которые занимаются обработкой поверхности изделий. Весной 2025 г. соискатели на эту позицию на полный рабочий день могли рассчитывать в среднем на 109,26 тыс. руб/мес.

Также в тройку самых востребованных специалистов промышленности вошли наладчики — за год спрос на них увеличился на 66%, а средняя предлагаемая зарплата при полной занятости за весенний период 2025 г. составила 106,85 тыс. руб/мес. Эти специалисты отвечают за настройку, обслуживание и ремонт промышленного оборудования.

На фоне растущего спроса на промышленные профессии, производственные компании стали предлагать более высокие зарплаты новым сотрудникам. Самый значительный рост зафиксирован у гальваников — средние зарплатные предложения для этих специалистов увеличились на 50% по сравнению с весной прошлого года и достигли 82,03 тыс. руб/мес при полном рабочем дне. Эти специалисты наносят на металлические изделия защитные и декоративные покрытия, предотвращающие коррозию и улучшающие внешний вид продукции.

Схожая динамика наблюдается и по другим рабочим специальностям. На 32% увеличились зарплатные предложения для резчиков, которые занимаются точной резкой материалов по заданным параметрам — весной 2025 г. новым сотрудникам предлагали в среднем 93,48 тыс. руб/мес за полный рабочий день.

В топе промышленных профессий по приросту зарплатных предложений вошли токари — новым сотрудникам предлагают на 29% больше, чем годом ранее. Весной текущего года соискатели могли рассчитывать в среднем на 155,18 тыс. руб/мес. Обязанности токаря включают подготовку заготовок, настройку станка и токарную обработку различных деталей.

«Рост спроса на промышленные профессии — яркий индикатор здорового развития отрасли. Компании активно инвестируют в качество продукции и безопасность, что открывает новые перспективы для специалистов. Технологическая модернизация повышает ценность цифровых навыков, а значит, у работников появляется больше возможностей для профессионального роста и достойного заработка. Именно такие кадры, свободно ориентирующиеся как в традиционных технологических процессах, так и в современных системах мониторинга и анализа, становятся драйверами преобразований на предприятиях», — сказал Андрей Кучеренков, директор категории «Рабочие и линейные профессии» «Авито Работы».