Зумеры у станка: спрос на студентов-сварщиков в промышленности вырос более чем в 2 раза

Интерес к рабочим профессиям среди молодых людей растет: зумеры все активнее выбирают рабочие направления, некоторые даже становятся амбассадорами и популяризируют эти профессии на широкую аудиторию: снимают видео о своих рабочих буднях в качестве токарей, автомехаников, а их зрителями становятся сотни тысяч человек. Компании, в свою очередь расширяют границы найма и все чаще привлекают к работе студентов, в том числе в профессию сварщика. По данным «Авито Работы», в период с января по август 2025 г. активнее всего студентов на сварочные работы стали привлекать в сфере промышленного строительства (+158%). Среднее зарплатное предложение для соискателей-студентов составило 127,712 тыс. руб/мес за полный день (+49% год к году). Об этом CNews сообщили представители «Авито».

На 57% чаще работодатели стали размещать вакансии сварщиков, доступных для студентов в сфере производства промышленного оборудования и станков. За восемь месяцев 2025 г. соискатели-студенты могли рассчитывать в среднем на 91,176 тыс. руб/мес за полную занятость (+11% год к году).

Третьей в списке по росту числа вакансий для соискателей-студентов на позицию сварщика стала сфера строительства жилых и коммерческих объектов (+22%) — студенты могли рассчитывать в среднем на 113,776 тыс. руб/мес, что на 14% больше, чем годом ранее.

При этом сварка — это профессия с четкой и прозрачной карьерной и финансовой прогрессией. Большинство студентов начинают карьеру с первого разряда, где они выполняют простые работы под контролем мастеров, после чего получают второй разряд и переходят на уровень начинающего специалиста.

Средние предлагаемые зарплаты в России для студентов-соискателей на позицию сварщика увеличились на 9% и составили 91,762 тыс. руб/мес.

С ростом опыта и квалификации сварщики переходят на более высокие разряды, от третьего до шестого. Сварщик третьего разряда выполняет самостоятельную работу на базовых задачах и в среднем получает 147,982 тыс. руб/мес. Четвертый разряд охватывает более сложные швы в разных положениях, в соискателям этого разряда в среднем предлагают около 152,232 тыс. руб/мес за полный день. Пятый разряд включает ответственные и сложные работы, многослойные швы и обучение младших сотрудников — средние зарплатные предложения таких специалистов достигали 155,236 тыс. руб/мес. Шестой разряд соответствует мастеру, выполняющему особо ответственные швы; такие специалисты часто выступают наставниками или технологами участка, средняя предлагаемая зарплата для таких специалистов — 173,267 тыс. руб/мес за полную занятость.

«Мы наблюдаем формирование полноценного культурно-экономического тренда. Интерес зумеров к рабочим профессиям — это системное явление, которое синхронно проявляется и на рынке труда, и в цифровом пространстве. Молодые специалисты изнутри демонстрируют в соцмедиа свою реальную работу на заводах, в мастерских или на стройке, вдохновляя аудиторию осваивать “синеворотничковые” специальности. Рост популярности таких блогов начался два–три года назад и отражает тренд на “настоящую” жизнь и уникальные нишевые профессии — аудитория устала от глянцевого лайфстайла. Работодатели чутко реагируют на этот тренд предлагая студентам современные условия труда и конкурентоспособные зарпрлаты, видя в них кадровый резерв. При этом наиболее высокие зарплаты предлагают за ручную и механизированную сварку — в среднем 168,754 и 166,687 тыс. руб/мес соответственно», — сказал Андрей Кучеренков, директор категории «Рабочие и линейные профессии» «Авито Работы».