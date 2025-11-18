«Авито Работа»: производство электро- и оптического оборудования возглавило рейтинг самых высокооплачиваемых сфер по итогам октября 2025 года

Эксперты «Авито Работы» проанализировали уровень средних зарплатных предложений, где особенно востребованы рабочие и линейные специалисты, за октябрь 2025 г. Лидером рейтинга стало производство электро- и оптического оборудования — средняя предлагаемая заработная плата в сфере достигла 231,3 тыс. руб/мес, показав рост на 51% год к году. Такие высокие зарплатные предложения связаны с активным ростом производства электроники и оптических систем в 2025 г., модернизацией предприятий и повышенным спросом на квалифицированных рабочих, что усилило конкуренцию за специалистов в этой сфере. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

По данным «Авито Работы», первое место заняла сфера производства электро- и оптического оборудования. Значительный рост доходов специалистов данного направления связан с расширением производственных мощностей, модернизацией технологических линий и увеличением выпуска высокотехнологичной продукции — электроники, оптики и телеком-оборудования. Аппаратчики и изолировщики стали самыми востребованными специалистами в этой сфере. Количество вакансий для аппаратчиков выросло на 138%, а среднее зарплатное предложение составило 110,6 тыс. руб/мес. Изолировщики также показали рост спроса: число вакансии для специалистов данного профиля увеличилось на 55%, а средний предлагаемый доход достиг 107,2 тыс. руб/мес.

На второй строчке расположилась сфера строительства промышленных и инфраструктурных объектов — среднее зарплатное предложение составило 128,2 тыс. руб/мес (+7%). Рост спроса на специалистов в этой сфере обусловлен нарастающей динамикой развития промышленности, расширением объемов промышленной застройки и продолжающейся активной модернизацией инженерных систем.

Третье место в рейтинге заняла сфера строительства жилых и коммерческих объектов — в среднем 120,4 тыс. руб/мес (+5%). Повышение среднего дохода в этой сфере связано с устойчивым спросом на квалифицированных специалистов, повышением требований к качеству строительных работ и необходимостью поддерживать кадровый состав на объектах, находящихся в активной стадии реализации. Замыкают топ-5 предложения для профессионалов двух сфер: тяжёлое машиностроение (114,4 тыс. руб/мес, +13%), техническое обслуживание и ремонт техники и оборудования (109,1 тыс. руб/мес, +27%). Оба направления демонстрируют устойчивый рост на фоне обновления производственной техники, модернизации предприятий и усиления сервисных подразделений.

«В 2025 г. самые высокие зарплатные предложения в сегменте рабочих и линейных специалистов формируют отрасли, являющиеся ключевыми драйверами технологического обновления предприятий и реализации крупных инфраструктурных проектов. Производство электро- и оптического оборудования, строительство и инженерные направления привлекают специалистов стабильностью, системным подходом к развитию, достойными зарплатными предложениями и четкими перспективами карьерного роста.», — сказал Андрей Кучеренков, директор категории «Рабочие и линейные профессии» «Авито Работы».