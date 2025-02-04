Indels Индэлс InDrive ИнДрайв
|04.02.2025
|Директором категории «Рабочие и линейные профессии» «Авито Работы» назначен Андрей Кучеренков 1
|27.12.2023
|Иностранные инвестиции в российские стартапы выросли почти в пять раз. Но только за счет одной-единственной сделки 2
Indels и организации, системы, технологии, персоны:
|Leta Group - Лета Групп 278 1
|inDriver 17 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12657 1
|General Catalyst 23 1
|Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 69 1
|Insight Partners - Insight Venture Partners - венчурный фонд 36 1
|Avito - Авито работа - Авито подработка 201 1
|Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 246 1
|МТС Венчурный фонд - МТС Инвестиции - МТС Центр инноваций - MTS StartUp Hub 73 1
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