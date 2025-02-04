Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 167805
ИКТ 13058
Организации 10241
Ведомства 1441
Ассоциации 968
Технологии 3391
Системы 25037
Персоны 71500
География 2740
Статьи 1506
Пресса 1180
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2559
Мероприятия 842

Indels Индэлс InDrive ИнДрайв



04.02.2025 Директором категории «Рабочие и линейные профессии» «Авито Работы» назначен Андрей Кучеренков 1
27.12.2023 Иностранные инвестиции в российские стартапы выросли почти в пять раз. Но только за счет одной-единственной сделки 2

Публикаций - 2, упоминаний - 3

Indels и организации, системы, технологии, персоны:

Leta Group - Лета Групп 278 1
inDriver 17 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12657 1
General Catalyst 23 1
Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 69 1
Insight Partners - Insight Venture Partners - венчурный фонд 36 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19434 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66297 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15754 1
Avito - Авито работа - Авито подработка 201 1
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 246 1
МТС Венчурный фонд - МТС Инвестиции - МТС Центр инноваций - MTS StartUp Hub 73 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 464 1
Россия - РФ - Российская федерация 144733 1
США - Калифорния 4631 1
США - Нью-Йорк 3099 1
Беларусь - Белоруссия 5679 1
Южная Корея - Республика 6655 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1024 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52162 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16333 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10969 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2129 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5089 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6145 1
Bloomberg 1292 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1338602, в очереди разбора - 770384.
Создано именных указателей - 167805.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения, чтобы выучить правила дорожного движения и сдать экзамен: выбор ZOOM

Лучшие геймерские ноутбуки начала 2025 года: выбор ZOOM

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds Pro 4: сочетание лучших технологий

Показать еще

Наука

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной

7 фактов о Пангее — древнем суперконтиненте Земли

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики
Показать еще