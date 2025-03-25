«Авито Работа»: спрос на сотрудников в легкой промышленности за год вырос более чем втрое

В 2024 г. производство продукции легкой промышленности в России увеличилось на 20%. Эта отрасль охватывает текстильное, швейное и обувное направления. Развитие промышленности стимулирует активный рост вакансий: аналитики «Авито Работы» зафиксировали, что по итогам зимы 2024/2025 гг. спрос на сотрудников в швейном производстве вырос на 242% год к году, а средняя предлагаемая зарплата в отрасли составила 61,57 тыс. руб. в месяц. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Наиболее востребованными стали раскройщики — число вакансий для них увеличилось на 115% год к году. Эти специалисты вырезают детали одежды и обуви из ткани, кожи и других материалов, используя лекала и кроильные машины. В среднем в период исследования сотрудники могли рассчитывать на 62,69 тыс. руб/мес. при фиксированном графике работы.

Чаще стали требоваться и портные (+62% вакансий за год), которые выполняют все этапы пошива одежды от обработки ткани до финальной отделки. Средний доход, который указывали работодатели в вакансиях для портных, этой зимой достиг 74,67 тыс. руб. в месяц.

Также вырос спрос на закройщиков (+52%), которые не только вырезают детали, но и подгоняют их под модели, работая с индивидуальными заказами и сложными кроями. Средняя предлагаемая зарплата таких специалистов составила 64,31 тыс. руб/мес.

Швеи стали требоваться на 7% чаще по сравнению с прошлой зимой. В среднем в объявлениях для этих сотрудников работодатели предлагали порядка 69,92 тыс. руб/мес.

При этом для индустрии характерна большая вилка зарплат: опытные портные с сильным портфолио, работавшие с индивидуальными заказами или в премиальном сегменте, могут рассчитывать от 100 тыс. до 170 тыс. руб/мес. У швей, занятых в массовом производстве, особенно если специалист работает с востребованными материалами, владеет современными техниками пошива или выполняет сложные заказы, доход варьируется от 90 тыс. до 150 тыс. руб/мес.

«Рост спроса на сотрудников в сфере легкой промышленности обусловлен изменением потребительских предпочтений: при покупке одежды и аксессуаров россияне всё чаще выбирают отечественных производителей, предлагающих качественные и доступные товары. С развитием технологий и улучшением логистики, российские компании начинают успешно конкурировать с международными брендами, что в свою очередь создает новые рабочие места и открывает перспективы для развития отрасли», — сказал Андрей Кучеренков, директор категории «Рабочие и линейные профессии» «Авито Работы».