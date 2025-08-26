Разделы

Бизнес Кадры
|

«Авито Работа»: средние зарплатные предложения для складских специалистов выросли на 15%

Развитие электронной коммерции и расширение логистических мощностей стимулируют рост рынка складского труда. Согласно данным «Авито Работы», во II квартале 2025 г. работодатели повысили средние зарплатные предложения для сотрудников складов — в среднем на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

Рост средних заработных плат затронул различные категории складского персонала. Наибольший рост показали логисты — их средние зарплатные предложения увеличились на 34% и теперь составляют 92 824 руб. в месяц. Также значительный прирост продемонстрировали диспетчеры — на 15% (52 003 руб. в месяц), и приемщики товаров — на 10% (68 015 руб. в месяц). Работодатели предлагают различные форматы занятости, включая посменный график работы, что позволяет соискателям выбирать наиболее удобный режим.

av1.jpg

Специалисты складов с самым высоким приростом средних зарплатных предложений, II квартал 2024/2025
Михаил Кадер, UserGate: Инфобезопасность должна быть эшелонированной и многоуровневой
безопасность

Параллельно с ростом заработных плат работодатели активно наращивают штат. Наибольший прирост числа вакансий наблюдается среди приемщиков товаров — количество предложений выросло на 24%, при этом среднее зарплатное предложение на этой позиции составляет 68 015 руб. в месяц. Также стабильно высоким спросом пользуются фасовщики — количество вакансий увеличилось на 21%, а средняя предлагаемая заработная плата стала 77 108 руб. в месяц. Для обеих позиций работодатели предлагают различные форматы занятости, включая посменный график работы. Такой рост числа вакансий напрямую связан с расширением складских мощностей и увеличением объемов грузооборота на фоне развития логистической инфраструктуры и роста онлайн-торговли.

«Рост зарплатных предложений на складском рынке труда — это закономерная реакция на развитие онлайн-торговли и автоматизацию процессов. Роботизация не заменяет специалистов, а требует от них новых компетенций: работы с техникой, аналитики данных и решения стратегических задач. При этом мы наблюдаем рост соискательской активности на позицию сотрудника склада на 60%, фасовщика — на 59%, что создает здоровую конкуренцию и позволяет работодателям выбирать из квалифицированных кадров, а соискателям — находить оптимальные условия труда. Развитие логистической инфраструктуры продолжает стимулировать устойчивый спрос на специалистов», — сказал директор категории «Рабочие и линейные профессии» «Авито Работы» Андрей Кучеренков.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Обзор: Системы управления ИТ-инфраструктурой

В России начался массовый выпуск химиката, нужного для производства электроники. До сих пор его импортировали

Почему прикладной ИИ для бизнеса невозможен без мультиагентных кластеров

Создатель «российского Starlink» признан банкротом

Как автоматизировать выдачу ИТ-ресурсов через гибкие согласования в платформе «СУПеР»

Дело о мошенничестве с субсидиями Минпромторга на разработку ПО вернули из суда в прокуратуру из-за нарушений во время следствия

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие ноутбуки для учебы и игр стоимостью до 75 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с MiniLED в 2025 году: выбор ZOOM

eSIM против обычной SIM-карты: что лучше?

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — орнаментам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: