«Авито Работа»: средние зарплатные предложения для складских специалистов выросли на 15%

Развитие электронной коммерции и расширение логистических мощностей стимулируют рост рынка складского труда. Согласно данным «Авито Работы», во II квартале 2025 г. работодатели повысили средние зарплатные предложения для сотрудников складов — в среднем на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

Рост средних заработных плат затронул различные категории складского персонала. Наибольший рост показали логисты — их средние зарплатные предложения увеличились на 34% и теперь составляют 92 824 руб. в месяц. Также значительный прирост продемонстрировали диспетчеры — на 15% (52 003 руб. в месяц), и приемщики товаров — на 10% (68 015 руб. в месяц). Работодатели предлагают различные форматы занятости, включая посменный график работы, что позволяет соискателям выбирать наиболее удобный режим.

Специалисты складов с самым высоким приростом средних зарплатных предложений, II квартал 2024/2025

Параллельно с ростом заработных плат работодатели активно наращивают штат. Наибольший прирост числа вакансий наблюдается среди приемщиков товаров — количество предложений выросло на 24%, при этом среднее зарплатное предложение на этой позиции составляет 68 015 руб. в месяц. Также стабильно высоким спросом пользуются фасовщики — количество вакансий увеличилось на 21%, а средняя предлагаемая заработная плата стала 77 108 руб. в месяц. Для обеих позиций работодатели предлагают различные форматы занятости, включая посменный график работы. Такой рост числа вакансий напрямую связан с расширением складских мощностей и увеличением объемов грузооборота на фоне развития логистической инфраструктуры и роста онлайн-торговли.

«Рост зарплатных предложений на складском рынке труда — это закономерная реакция на развитие онлайн-торговли и автоматизацию процессов. Роботизация не заменяет специалистов, а требует от них новых компетенций: работы с техникой, аналитики данных и решения стратегических задач. При этом мы наблюдаем рост соискательской активности на позицию сотрудника склада на 60%, фасовщика — на 59%, что создает здоровую конкуренцию и позволяет работодателям выбирать из квалифицированных кадров, а соискателям — находить оптимальные условия труда. Развитие логистической инфраструктуры продолжает стимулировать устойчивый спрос на специалистов», — сказал директор категории «Рабочие и линейные профессии» «Авито Работы» Андрей Кучеренков.