«Авито Работа»: спрос на фитнес-тренеров в России за последний год вырос на 78%

Наибольший рост числа вакансий зафиксирован в регионах. В Удмуртии их количество увеличилось на 66% за год, а средняя предлагаемая зарплата в сфере фитнес-индустрии здесь составляет 49,826 тыс. руб/мес за работу посменно. В Нижегородской области рост спроса на таких сотрудников за последний год составил 65%, а кандидатам здесь предлагали около 56,002 тыс. руб/мес. Тройку регионов с возросшим спросом на специалистов фитнес-клубов замыкает Ленинградская область (+59%), где соискатели могут рассчитывать в среднем на 74,043 тыс. руб/мес. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

«Рост числа новых фитнес-клубов в России в 2025 г. напрямую влияет на рынок труда: спрос на фитнес-тренеров за январь–август вырос на 78% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чтобы привлекать тренеров, многие клубы предлагают кандидатам гибкий график с посменной занятостью, обучение с нуля и возможность получать проценты с выручки. Но при этом растут и требования: работодатели ждут от соискателей ответственности, коммуникативных навыков и вовлеченности, а в направлениях ЛФК и реабилитации — наличие спортивного или профильного образования и умение вести восстановительные программы», — сказал Андрей Кучеренков, директор категории «Рабочие и линейные профессии» «Авито Работы».

Рост спроса отразился и на средних предлагаемых зарплатах в отрасли. Так, в среднем по России зарплатные предложения для работников фитнес-индустрии выросли на 14% за год и достигли 72,572 тыс. руб/мес за работу сменами.

Наиболее высокими темпами средние зарплатные предложения для специалистов фитнес-клубов росли в Томской области — они увеличились в 1,5 раза (+50%) и достигли 50,066 тыс. руб/мес за посменную занятость. На 41% больше стали предлагать соискателям в Калужской области — в текущем году они могут рассчитывать в среднем на 63,237 тыс. руб/мес. Более чем на треть (+34%) за год повысили предлагаемые зарплаты в Ростовской области — теперь соискателям на позиции в фитнес-клубах предлагают в среднем 61,932 тыс. руб/мес.

