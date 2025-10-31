Инженеры в цене: средние зарплатные предложения для сотрудников инженерных специальностей выросли на 42% за год

Эксперты «Авито Работы» проанализировали, какие инженерные специальности в III квартале 2025 г. оказались самыми высокооплачиваемыми. По данным платформы, лидерами по размеру средних зарплатных предложений стали инженеры ПТО — в среднем при полной занятости и фиксированном графике им предлагали 114 913 руб. в месяц, что на 49% выше, чем годом ранее. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

Инженер ПТО (производственно-технического отдела) отвечает за техническое сопровождение строительного объекта от выбора участка и тендера до ввода объекта в эксплуатацию. Эти специалисты контролируют соответствие проектной документации на каждом этапе, оценивают потребность в материалах и оборудовании, решают возникающие технические проблемы и фиксируют отклонения. Это специалисты, от которых зависит соблюдение сроков и бюджета, поэтому работодатели готовы платить им больше остальных.

На втором месте оказались инженеры строительного контроля — специалисты, которые следят за тем, чтобы строительство соответствовало проекту и нормативам. Они проверяют выполнение строительно-монтажных работ, принимают завершенные объекты от подрядчиков и фиксируют отклонения. Эти специалисты необходимы для обеспечения качества, безопасности и соблюдения всех стандартов на объекте. Средние зарплатные предложения для них в III квартале достигали 102 409 руб. в месяц (+20% за год).

Третью позицию занимают инженеры-сметчики, которые рассчитывают стоимость материалов, работ и оборудования на всех этапах проекта. В среднем им предлагали 99 620 руб. в месяц (+47%).

При этом указанные средние предлагаемые зарплаты характерны для специалистов с опытом работы от года до трех лет, а на руководящих позициях уровень зарплатных предложений для кандидатов может быть существенно выше — иногда в несколько раз.

Авито Работа Самые высокооплачиваемые инженеры, III квартал 2025 года

«Спрос на инженеров за последний год заметно вырос — количество вакансий в этой категории увеличилось на 87%. Одновременно работодатели стали предлагать более высокие зарплаты: за год они выросли на 42%. Такой рост интереса в профессиональных кадрах связан с активными инвестициями бизнеса в технологическое развитие и инфраструктуру. При этом соискательская активность также демонстрирует позитивную динамику - рост составил 17%. Это вполне закономерно, ведь инженерные профессии сегодня остаются одними из самых перспективных и напрямую влияют на конкурентоспособность предприятий и устойчивость промышленного сектора. Компании нуждаются в специалистах, которые способны обеспечивать высокий уровень качества и безопасности производственных процессов. При этом диплом технического вуза сегодня гарантирует его обладателю зарплату на 40–45% выше, чем средняя по региону», — сказал Андрей Кучеренков, директор категории «Рабочие и линейные профессии» «Авито Работы».