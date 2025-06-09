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«Авито Работа» и «Авито Путешествия»: этой весной средние зарплатные предложения для новых сотрудников в гостиничном бизнесе выросли на 47% за год

Аналитики «Авито Работы» и «Авито Путешествий» провели совместное исследование, сравнив динамику зарплатных предложений в сфере гостеприимства и туризма, а также спрос на аренду жилья в весенний сезон 2024 и 2025 гг. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Согласно аналитике «Авито Работы» средние предлагаемые в отрасли зарплаты увеличились на 47% за год, достигнув 83,412 твс. руб/мес при полной занятости. Такой скачок связан с активной подготовкой отрасли к летнему сезону на фоне увеличения числа бронирований летних туров по России по сравнению с прошлым годом, из-за чего появилась потребность в дополнительном персонале в отелях, ресторанах и турагентствах.

Оживление в отрасли фиксируют и аналитики «Авито Путешествий»: весной 2025 г. россияне забронировали в 4,1 раза больше посуточных квартир и в 4,9 раза больше загородных домов, чем в тот же период 2024 г.

Наиболее высокооплачиваемые специалисты задействованы, как правило, в ресторанах при гостиницах. Так, лидером по уровню предлагаемых соискателям зарплат стала позиция су-шефа — кандидаты могли рассчитывать в среднем на 96,074 тыс. руб/мес за полный день, что на 5% выше показателей прошлого года. На 23% за год выросли средние зарплатные предложения для официантов — весной 2025 г. соискателям на эту позицию предлагали в среднем около 84,565 тыс. руб/мес за полный день.

В тройку высокооплачиваемых специалистов гостиничного бизнеса этой весной вошли также турагенты — средние зарплатные предложения для этих специалистов за год выросли на 40% и достигли 74,814 тыс. руб/мес при полной занятости, при этом фактический доход турагентов может варьироваться за счет бонусной части, включающей в себя процент от продаж туров, премии за выполнение плана и продажу дополнительных услуг.

В пятерку лидеров по средним зарплатным предложениям также вошли профессии повара и менеджера по организации мероприятий. При полной занятости работодатели предлагают первым в среднем 70,574 тыс. руб/мес, вторым — 68,339 тыс. руб/мес.

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При этом важно учитывать, что фактический доход работников таких профессий, как официант или бармен, зачастую зависит от чаевых, которые значительно увеличивают общий заработок, особенно в премиальных заведениях и в сезон активного туризма.

Эксперты платформы также изучили, на кого больше всего вырос спрос в сфере со стороны работодателей. Наиболее востребованными по итогам этой весны оказались уже упомянутые су-шефы (+70%), помощники официанта (+67%) и работники кухни (+59%).

«Тенденция очевидна: гостиничный бизнес и туризм переживают настоящий кадровый бум. Рост зарплатных предложений — это не просто реакция на сезонный спрос, а отражение более глубоких изменений в отрасли. Компании активно конкурируют за квалифицированных специалистов, понимая, что от качества персонала напрямую зависит успех в высокий сезон. Кроме того, бонусные системы и чаевые делают сферу еще привлекательнее, особенно для тех, кто готов работать на результат. Все это создает благоприятную ситуацию для соискателей: даже начинающий специалист сегодня может рассчитывать на высокий доход в сфере туризма и гостеприимства», — сказал Андрей Кучеренков, директор категории «Рабочие и линейные профессии» «Авито Работы».

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