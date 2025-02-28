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«Авито Работа»: автоэлектрик стал самым высокооплачиваемым рабочим специалистом этой зимой

Аналитики «Авито Работы» провели исследование, в рамках которого выявили средние зарплатные предложения для специалистов рабочих и линейных профессий в зимний сезон 2024/2025 г. По результатам анализа самой высокооплачиваемой специальностью оказался автоэлектрик – работодатели готовы платить таким сотрудникам в среднем 177,03 тыс. руб/мес при фиксированном графике. По сравнению с аналогичным периодом 2023/2024 г., уровень оплаты труда в этой профессии вырос на 74%. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Автоэлектрики специализируются на диагностике, ремонте и обслуживании электронных систем автомобилей. В их обязанности входит работа с бортовыми компьютерами, системами зажигания, освещения, кондиционирования и другими электронными компонентами транспортных средств. Востребованность этих специалистов обусловлена растущей технологической сложностью современных автомобилей и дефицитом квалифицированных кадров на рынке.

Гипсокартонщики заняли второе место в списке с ростом зарплатных предложений на 51% за год. Средняя зарплата, на которую могли рассчитывать соискатели этой зимой, составила 148,49 тыс. руб/мес. Эти специалисты занимаются монтажом конструкций из гипсокартона: возводят перегородки, создают многоуровневые потолки, декоративные ниши и другие элементы интерьера.

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Замыкают тройку лидеров водители категории C с зарплатными предложениями в 137,02 тыс. руб/мес. Средняя сумма дохода, которую для них указывали работодатели в объявлениях, продемонстрировала значительный прирост за год — на 66%. Водители этой категории управляют грузовыми транспортными средствами весом от 3,5 до 7,5 тонн, осуществляют междугородние и внутригородские перевозки, а также отвечают за техническое состояние и безопасность вверенного им транспорта.

«Работодатели готовы предлагать высокие зарплаты специалистам с техническими навыками, особенно в сферах, где растут требования к квалификации. Этот тренд можно отследить на примере профессии автоэлектрика. Современные автомобили оснащены сложными электронными системами, и их диагностика требует знаний в области электротехники, работы с бортовыми компьютерами и программным обеспечением. Дефицит специалистов с этими навыками на рынке усиливает конкуренцию за них, что ведет к повышению уровня зарплатных предложений. Аналогичная ситуация наблюдается и в строительстве, где спрос на квалифицированных рабочих остается стабильно высоким», — сказал Андрей Кучеренков, директор категории «Рабочие и линейные профессии» «Авито Работы».

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