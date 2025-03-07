Женщины численно лидируют в легкой и пищевой промышленности Москвы, но зарплатные ожидания выше у мужчин

Женское большинство царит в легкой и пищевой промышленности, в био- и химлабораториях производственных предприятий. Женщины конкурируют с мужчинами за должности и зарплаты в сферах охраны труда, контроля качества и защиты окружающей среды. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob изучил предложения работодателей и ожидания соискателей в промышленной отрасли Москвы. В ходе исследования мы отобрали 3 руководящих позиции, где женщины составляют не менее четверти от общего числа соискателей, а также по три инженерных и рабочих позиции, где женщины составляют большинство, где женщин от 25% и где женщин менее 10%. Об этом CNews сообщили представители Superjob.

Средние рыночные зарплатные ожидания женщин превышают запросы мужчин на позициях руководителя отдела охраны труда, микробиолога, эколога, швеи, а также лаборанта химического анализа. Зарплатные ожидания соискательниц на 20 тыс. руб. выше, чем у мужчин, претендующих на позицию руководителя отдела по охране труда: женщины хотят зарабатывать в среднем 180 тыс. руб. в месяц. На 15 тыс. больше запросы женщин-микробиологов и экологов (80 и 100 тыс. руб. соответственно), на 10 тыс. — швей и лаборантов (90 и 80 тыс. руб.).

И все же зарплатные ожидания мужчин опережают ожидания женщин по большинству позиций. К примеру, среди биотехнологов и инженеров-химиков больше женщин, а зарплатные ожидания на 20—22 тыс. руб. выше у мужчин. Кондитеры тоже, в основном, женщины, но у мужчин запросы по зарплате чуть выше. Самый большой разрыв в ожиданиях наблюдается среди главных технологов, инженеров по качеству и инженеров-программистов станков с ЧПУ: на этих позициях представители сильного пола численно лидируют и хотят получать на 50 тыс. руб. больше, чем женщины.

Чьи ожидания ближе к медианным предложениям рынка труда? Женщины-экологи претендуют на зарплату в 100 тыс. руб., что на пять тыс. руб. меньше медианного предложения. Еще можно выделить инженеров по качеству (женские зарплатные ожидания составляют 100 тыс. руб. при медиане 110 тыс. руб.), инженеров-программистов станков с ЧПУ (120 и 130 тыс. руб. соответственно), мастеров производственных участков (100 и 110 тыс. руб.), а также швей (90 и 100 тыс. руб.). Мы видим, что все эти запросы ниже рынка. По нашим расчетам, женщины значительно чаще мужчин выставляют в резюме ожидания ниже медианных по рынку труда. Исключение — должность начальника отдела охраны труда: «в рынке» запросы мужчин, а ожидания женщин на 20 тыс. руб. выше.

Регион исследования: Москва. Время проведения: февраль 2025 г. Объект изучения: предложения работодателей и ожидания соискателей, Net (на руки, после уплаты налогов), fix (без учета бонусов, льгот и компенсаций). График работы: полный рабочий день, работа на территории работодателя. Единица измерения: российский рубль.