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«Авито Работа»: пищевая промышленность возглавила рейтинг по количеству вакансий с бесплатным обучением для соискателей

В условиях дефицита кадров компании все чаще привлекают на работу специалистов без большого опыта работы, которых обучают необходимым навыкам прямо на рабочем месте. Эксперты «Авито Работы» проанализировали количество вакансий, предполагающих обучение от работодателя, и выяснили, что в III квартале 2024 г. больше всего таких предложений оказалось в пищевой промышленности — на эту сферу пришлось 15,7% от всех вакансий с обучением, обнаруженных на платформе. Кандидатам в этой отрасли предлагают в среднем около 56,62 тыс. руб. ежемесячно за полный рабочий день. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Чаще всего в пищевой промышленности обучение готовы предложить на вакансиях упаковщиков (4,2% вакансий), фасовщиков (1,9% вакансий) и поваров (1,5% вакансий). При этом средние зарплатные предложения для соискателей на позицию упаковщика за год выросли на 29% и в III квартале 2024 года составили 76,05 тыс. руб. в месяц, на позицию фасовщика аналогичный показатель вырос на 37% и достиг 69,98 тыс. руб. в месяц, а на позицию повара — на 24%, составив 60,29 тыс. руб. ежемесячно.

Кроме пищевой промышленности, значительная доля вакансий с обучением встречается в других сферах. Так, в строительстве промышленных и инфраструктурных объектов доля таких предложений составляет 10,4% вакансий, а соискатели на позиции в этой отрасли могли рассчитывать в среднем на 90,55 тыс. руб. в месяц при полной занятости.

В строительной отрасли самую большую долю вакансий с возможностью обучения составили объявления о поиске монтажников (1,9% вакансий), сварщиков (1,8% вакансий) и бетонщиков (1,2% вакансий). В III квартале 2024 г. за полный рабочий день соискателям на позицию монтажника предлагали в среднем около 98,89 тыс. руб. в месяц (+33% за год), на позицию сварщика — около 96,89 тыс. руб. в месяц (+20%), на позицию бетонщика — 118,8 тыс. руб. в месяц (+41% за год). При этом зачастую работодатели отмечают в вакансиях требование соответствующего среднего или высшего образования у соискателей.

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Маркет

Розничная и оптовая торговля заняла третье место по числу вакансий с обучением — на эту сферу приходится 9,4% всех таких предложений, а средняя зарплата составляет 52,8 тыс. руб. ежемесячно.

В торговле обучение чаще всего предлагают соискателям на вакансии продавца-консультанта (1,8% вакансий), продавца-кассира (1,7% вакансий) и работника торгового зала (0,8% вакансий). Средние предлагаемые зарплаты для новых сотрудников на позиции продавца-консультанта составили 47,9 тыс. руб. в месяц (+20,3% за год), продавца-кассира — 43,16 тыс. руб. в месяц (+19,8%), работника торгового зала — 45,47 тыс. руб. в месяц (+16,4% за год).

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