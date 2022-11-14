Курганский мясокомбинат «Стандарт» усовершенствовал логистические процессы используя «Площадки Ati.su»

Курганский мясокомбинат «Стандарт» улучшил логистические процессы с помощью SaaS-платформы «Площадки Ati.su», входящей в экосистему Ati.su. С помощью предоставляемых инструментов компания снизила финансовые затраты, автоматизировала и ускорила процедуру проведения электронных торгов, обмен данными с перевозчиками, а также минимизировала человеческий фактор на всех этапах взаимодействия с контрагентами.

«Стандарт» — один из участников российского рынка мясной и мясорастительной консервации. Компания работает практически со всеми федеральными торговыми сетями и отгружает продукцию различными видами транспорта. В день отправляется в среднем около 10 грузов преимущественно автомобильной FTL-доставкой.

До 2022 г. все логистические процессы велись в собственной учётной системе с TMS-модулем. В ней формировались маршруты, объединялись заказы в рейсы, планировались отгрузки. Отчеты собирались в Excel, коммуникация с транспортными компаниями-партнерами велась вручную через различные каналы связи, а рассылка для них занимала много времени. Торги также шли в ручном режиме, без возможности проследить их историю и эффективность. Кроме того, информацию в больших объемах из разных источников было сложно хранить и обрабатывать.

Для повышения качества работы отдела логистики, руководство предприятия приняло решение улучшить и автоматизировать все элементы логистической цепочки. В TMS-системе были настроены автоматическая отправка рассылки для перевозчиков и передача поручений экспедиторам напрямую из учётной системы в один клик. А для эффективной работы с пиковыми нагрузками выбрана электронная торговая площадка.

Предварительно компания изучила все представленные на рынке логистические платформы с точки зрения соотношения экономии от использования решения и необходимого на него бюджета. Среди требований к площадке были привычные условия и параметры, с которыми уже работают специалисты предприятия, например, возможность принимать ставки и пересчитывать их с НДС и без НДС. Также были важны простота, удобство и бесплатное использование для экспедиторов и перевозчиков, интуитивно понятный интерфейс, гибкость в части доработок и изменений под нужды заказчика.

Всем заданным критериям соответствовали «Площадки Ati.su», входящие в состав экосистемы Ati.su.

Работа мясокомбината на площадках с собственным пулом перевозчиков стартовала в апреле 2022 г. На интеграцию необходимых параметров и набора данных ушло порядка трех месяцев. Менеджеры Ati.su также оказывали всестороннюю поддержку и помощь в подключении перевозчиков к платформе. К слову, обучение почти никому из них не потребовалось, так как большинство контрагентов уже знали Площадки и работали с ними ранее.

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За первые три месяца взаимодействия с платформой экономия бюджета предприятия составила 6%. Был автоматизирован процесс заполнения данных перевозчиков, ускорился обмен информацией с ними и снизился человеческий фактор в различных процессах.

Длительность торгов сократилась с трех до двух часов. Подрядчики теперь видят их продолжительность и актуальные ставки, а логисты могут отслеживать результативность и получать аналитику на основе полных данных с помощью отчётов Ati.su. Сейчас в компании активно используются отчёты по эффективности и истории торгов, а также по направлениям, с удобной группировкой по регионам, фильтру по весу.

«Рынок показал, что автоматизация сегодня нужна всем, и она доступна даже небольшим грузоотправителям. Чтобы быть в числе лидеров, необходимо пользоваться новыми возможностями, меняться, выстраивать правильные, эффективные бизнес-процессы и отслеживать их выполнение. Наша компания развивается, открывает новые направления продаж и продуктовой линейки. И, возможно, в будущем мы расширим проект и на них, используя кейс с уже отработанными процессами. Также мы надеемся на масштабирование сервиса «АТИ водитель» до достижения уровня стандарта качества, когда абсолютное большинство водителей будет пользоваться этой технологией, а перевозчики будут их к этому мотивировать. Такой шаг позволит вывести логистику компании и в целом рынка на новый уровень», – сказал Тимофей Малаховский, руководитель отдела исходящей логистики Курганского мясокомбината «Стандарт».

«Используя «Площадки Ati.su» с привычными параметрами и условиями работы, наш партнер снизил количество рутинных операций в ручном формате, автоматизировал практически всю логистическую цепочку и повысил прозрачность ключевых бизнес-процессов. Наличие всех данных в системе и инструменты аналитики помогают специалистам предприятия получать полную информацию о взаимодействии с подрядчиками, результативности торгов, формировать различные отчеты и опираясь на них принимать необходимые решения. Мы планируем продолжить сотрудничество с мясокомбинатом «Стандарт» и будем при необходимости дорабатывать и изменять сервисы под нужды предприятия», – отметил Святослав Вильде, основатель и директор «Биржи грузоперевозок Ati.su».