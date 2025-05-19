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ATI.SU АТИ.СУ Водитель


Мобильное приложение «АТИ Водитель» позволяет логистам отслеживать любую перевозку, получая в режиме реального времени сведения об этапах выполнения рейса. Водитель, в свою очередь, получает через приложение всю необходимую для перевозки информацию и строит маршруты по точным координатам точек погрузки и выгрузки из заявки. Обмен документами и фотографиями между участниками грузоперевозки происходит через  чат.

УПОМИНАНИЯ


19.05.2025 «Биржа грузоперевозок ATI.SU» интегрировала электронные транспортные накладные с сервисом «Заказы ATI.SU» 1
06.11.2024 Отслеживание транспорта в мобильном приложении «АТИ Водитель» от «Биржи ATI.SU» стало проще 1
24.09.2024 «Биржа грузоперевозок ATI.SU» выпустила мобильную версию сервиса автоматизации взаимодействия со складами 1
17.06.2024 Обмен электронными транспортными накладными стал доступен участникам «Биржи грузоперевозок ATI.SU» 1
20.12.2023 «Биржа грузоперевозок ATI.SU» запустила бета-тестирование сервиса ЭДО ЭТрН 1
11.10.2023 «Биржа грузоперевозок ATI.SU» доработала функциональность сервиса по поддержке сборных грузов и догрузов 1
03.07.2023 Компания «Дикарготранс» внедрила сервис мониторинга «АТИ водитель» 1
09.03.2023 «Биржа грузоперевозок ATI.SU» запустила сервис автоматизации взаимодействия со складами 1
13.02.2023 «Биржа грузоперевозок ATI.SU» запустила сервис GPS-мониторинга транспорта 2
14.11.2022 Курганский мясокомбинат «Стандарт» усовершенствовал логистические процессы используя «Площадки Ati.su» 1
05.09.2022 «Биржа грузоперевозок ATI.SU» обновила мобильное приложение «АТИ грузы и транспорт» 1
26.04.2022 «Биржа грузоперевозок ATI.SU» обновила сервис GPS-мониторинга 1
29.04.2021 Сервис для отслеживания заказов от «Биржи грузоперевозок ATI.SU» стал универсальным инструментом для работы с водителем 1
09.11.2020 На «Бирже грузоперевозок ATI.SU» появилась возможность создания «односторонних» заказов 1
07.09.2020 «Биржа грузоперевозок ATI.SU» выпустила приложение для мониторинга процесса перевозки 1

Публикаций - 15, упоминаний - 16

ATI.SU и организации, системы, технологии, персоны:

ATI.SU - АТИ.СУ - ранее АвтоТрансИнфо - Биржа грузоперевозок 87 14
AMD Graphics Product Group - ATI 951 7
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Дикарготранс 1 1
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