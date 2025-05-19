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ATI.SU АТИ.СУ Водитель
Мобильное приложение «АТИ Водитель» позволяет логистам отслеживать любую перевозку, получая в режиме реального времени сведения об этапах выполнения рейса. Водитель, в свою очередь, получает через приложение всю необходимую для перевозки информацию и строит маршруты по точным координатам точек погрузки и выгрузки из заявки. Обмен документами и фотографиями между участниками грузоперевозки происходит через чат.
УПОМИНАНИЯ
ATI.SU и организации, системы, технологии, персоны:
|ATI.SU - АТИ.СУ - ранее АвтоТрансИнфо - Биржа грузоперевозок 87 14
|AMD Graphics Product Group - ATI 951 7
|Google LLC 11938 1
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