Мобильное приложение «АТИ Водитель» позволяет логистам отслеживать любую перевозку, получая в режиме реального времени сведения об этапах выполнения рейса. Водитель, в свою очередь, получает через приложение всю необходимую для перевозки информацию и строит маршруты по точным координатам точек погрузки и выгрузки из заявки. Обмен документами и фотографиями между участниками грузоперевозки происходит через чат.