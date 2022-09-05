«Биржа грузоперевозок ATI.SU» обновила мобильное приложение «АТИ грузы и транспорт»

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» обновила мобильное приложение «АТИ грузы и транспорт». Обновление расширяет возможности грузоперевозчиков, упрощает работу с заказами. Все сервисы для перевозчиков теперь собраны в одноимённом разделе приложения. Благодаря этому взаимодействие с заказчиками стало намного проще — уведомления о новых грузах, приглашениях и заявках на подключение к «Площадкам ATI.SU», итогах аукционов приходят в новом удобном формате. Также есть возможность добавлять грузы в «Избранное».

Бесплатное приложение «АТИ грузы и транспорт» предназначено не только для гибкого поиска грузов, но и ведения различных логистических операций. С его помощью можно работать с тендерами на перевозки, проверять контрагентов и транспортные средства, рассчитывать маршрут поездок и оформлять сопроводительные документы. Логисты и грузовладельцы могут вести мониторинг выполнения заказов и общаться с водителем в специальном чате. Многие разделы по своим возможностям практически не отличаются от аналогичных на сайте. А в некоторых есть уникальные сервисы, доступные только в приложении.

Количество пользователей «АТИ грузы и транспорт» постоянно растёт и за последние три года увеличилось на треть. В Google Play и App Store его скачали уже 1,5 млн раз. Сегодня ежемесячная аудитория приложения составляет более 296 тыс. человек, дневная — 104 тыс.

В «Тендерах на перевозки» перевозчикам доступен поиск крупных заказов и контрактов на доставку больших объёмов грузов. Этот сервис особенно полезен для тех подрядчиков, кто заинтересован именно в долгосрочном партнерстве с заказчиками.

Если пользователю понравился груз или машина, то их можно добавить в мобильном приложении в разделы «Избранные грузы» или «Избранные машины», чтобы вернуться к работе с ними в удобное время.

Сервис «Проверки фирм, физлиц и ТС» позволяет найти всю необходимую информацию о контрагентах и проверить их юридическую чистоту. Данные выгружаются из нескольких баз сразу: всё по контрагенту (банкротство, долги, смена руководства и адресов), всё по водителю (есть ли права, страховка, штрафы, проблемы с банками и законом), всё по транспорту (угон, страховку, ДТП, обременения, владельцев).

Рассчитать расстояние между городами можно в одноимённом разделе, причем с учётом стоимости за топливо и его расхода, системы «Платон» и платных дорог. Водители могут калибровать расчёт, указывая свою среднюю скорость, задержки и остановки в пути, время отдыха. Сервис упрощает подсчет расходов на перевозки и долгие поездки.

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Ещё один полезный раздел — «Водители и ТС». Фирмам-перевозчикам доступна возможность прямо в приложении заполнить важную информацию о своих водителях и машинах, которая необходима для оформления различных документов. При поступлении заказа перевозчик оперативно отправит эти данные грузоотправителю, оформит заявку и заберёт груз.

В обновленном приложении также упрощена работа с сервисом «Площадки ATI.SU», который помогает автоматизировать весь цикл работы грузоотправителя с наёмным автотранспортом: от публикации и распределения груза до оформления перевозки и аналитики. Теперь перевозчики смогут прямо в приложении увидеть входящие приглашения на Площадки от грузовладельцев и оперативно принять их. Грузовладельцы же смогут просматривать заявки на вступление от перевозчиков и управлять ими.

Помимо этого, в новой версии появилась возможность делать ставку на торгах за груз с изменением больше, чем на шаг, или указывать сумму самостоятельно. Так увеличивается шанс предложить лучшую ставку и забрать заказ.

Новый дополнительный сервис для всех пользователей — GPS-мониторинг транспорта «АТИ водитель». С его помощью перевозчик предоставляет грузовладельцу возможность отслеживать свои ТС. Как правило, это повышает доверие со стороны заказчика и шансы заключить с ним сделку. Грузовладелец, в свою очередь, может в онлайн-режиме отслеживать на карте статусы и передвижение груза.

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«Наше приложение с широким набором полезных сервисов позволяет всем участникам перевозок быть мобильнее и работать с биржей в любом месте, имея под рукой только телефон. Последнее обновление закрывает все основные потребности перевозчиков и упрощает им взаимодействие с заказчиками, отправку и получение приглашений на «Площадки ATI.SU», а также облегчает механизм участия в торгах за грузы», — сказал Святослав Вильде, основатель и директор «Биржи грузоперевозок ATI.SU».