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ATI.SU АТИ.СУ Грузы

СОБЫТИЯ

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11.11.2026 Перевозчикам стало доступно подписание ЭТрН в приложении «АТИ Грузы и Транспорт» с помощью устройств «Рутокен ЭЦП 3.0 NFC» 4
19.06.2025 «Биржа грузоперевозок ATI.SU» расширила функциональность мобильного приложения «АТИ Грузы и Транспорт» 2
28.05.2025 «Биржа грузоперевозок ATI.SU» расширила возможности поиска грузов и транспорта 2
24.09.2024 «Биржа грузоперевозок ATI.SU» выпустила мобильную версию сервиса автоматизации взаимодействия со складами 1
09.03.2023 «Биржа грузоперевозок ATI.SU» запустила сервис автоматизации взаимодействия со складами 1
05.09.2022 «Биржа грузоперевозок ATI.SU» обновила мобильное приложение «АТИ грузы и транспорт» 2
18.03.2020 Мобильное приложение биржи грузоперевозок ATI.SU скачали более миллиона раз 2

Публикаций - 7, упоминаний - 14

ATI.SU и организации, системы, технологии, персоны:

ATI.SU - АТИ.СУ - ранее АвтоТрансИнфо - Биржа грузоперевозок 116 6
AMD Graphics Product Group - ATI 976 4
МегаФон 11088 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16343 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9601 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9179 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13245 4
Оповещение и уведомление - Notification 6264 3
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Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9769 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13937 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 3019 2
Автоматизация склада - YMS - Yard Management System - Управление складским двором - Gate Management System - Управление воротами для больших складских комплексов 215 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3247 1
ЭЦП МЭП - Мобильная электронная подпись - Усиленная квалифицированная электронная подпись - Mobile ID - Мобильный ID - Услуга мобильного оператора идентификация и подтверждения цифровой подписью электронных документов и услуг 75 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9830 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Защищенная мобильность - Корпоративная мобильность 5936 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13191 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2854 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2909 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26753 1
Бронирование - Booking 1067 1
Мониторинг - система постоянного наблюдения за явлениями и процессами 678 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1735 1
Google Android устройства-девайсы 869 1
Мобильная версия - Mobile version 394 1
Транспорт - ИТС - Open road tolling - all-electronic tolling - cashless tolling - free-flow tolling - Открытая дорога толлинга - электронные толлинг - безналичный толлинг - толлинг свободного потока - безбарьерные системы взимания платы 88 1
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 696 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15620 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27351 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10238 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5287 3
ATI.SU - АТИ.СУ Водитель 17 3
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 138 2
Apple - App Store 3162 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3600 2
Сбер - Сбер ID - Сбербанк ID - Sber ID - Sberbank ID - СберБизнес ID 132 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 770 1
ATI.SU - АТИ.СУ Площадки 19 1
Google Android 15421 1
Apple iOS 8686 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2593 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48383 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2564 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19904 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4589 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2438 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22231 6
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9366 5
Рунет - .SU - национальный домен верхнего уровня для Советского Союза и постсоветского пространства. 133 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 725 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6671 1
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 590 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 972 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
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