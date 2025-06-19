«Биржа грузоперевозок ATI.SU» расширила функциональность мобильного приложения «АТИ Грузы и Транспорт»

В мобильном приложении «АТИ Грузы и Транспорт» появились дополнительные фильтры для поиска грузов и транспорта, а также возможность подтверждения контакта по «Сбер ID», T-ID и по номеру телефона. Об этом CNews сообщили представители «Биржи грузоперевозок ATI.SU».

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» развивает мобильное приложение «АТИ Грузы и Транспорт», синхронизируя его функциональность с возможностями платформы. В мае 2025 г. «Биржа» выпустила ряд обновлений — они уже доступны пользователям приложения.

Среди обновлений — возможность поиска грузов одновременно по ставке и общей стоимости перевозки. Это помогает отсеивать невыгодные запросы на короткие дистанции.

Также перевозчики теперь могут искать грузы по разным классам опасности (ADR) одновременно. Это позволит им подбирать оптимально подходящие именно для них грузы.

Для грузовладельцев стала доступна опция поиска исполнителя, готового перевезти груз двумя водителями. А перевозчики, соответственно, также могут настраивать поиск по грузам, которые нужно перевозить двумя водителями — такой фильтр в приложении называется «Экипаж».

Еще одно обновление, доступное в мобильном приложении, — подписка на транспорт для грузовладельцев и экспедиторских компаний. Такая возможность уже есть в поиске грузов у грузоперевозчиков: они могут настроить фильтры под свой запрос и получать уведомления при появлении подходящих грузов. Теперь такая же подписка с уведомлениями есть на сайте и в мобильном приложении для поиска машин.

Мобильное приложение «АТИ Грузы и Транспорт» теперь поддерживает работу с новыми геосервисами: количество географических объектов на карте России и стран СНГ выросло в 20 раз — со 150 тыс. до 3 млн. Ранее, если точки не было на карте, логисты выбирали ближайшую локацию и дополнительно описывали точное место погрузки или разгрузки. Теперь поиск стал более гибким и точным, нет необходимости в дополнительных разъяснениях для уточнения адреса.

Также команда ATI.SU фокусируется на создании безопасной мобильной среды: в приложении можно подтвердить контакт с помощью финансовых сервисов «Сбер ID» и T-ID, а также Mobile ID (по номеру мобильного телефона трех операторов: МТС, «Билайн», «Мегафон»). Процедура позволяет идентифицировать зарегистрированного пользователя платформы и повышает безопасность работы — она подтверждает, что за контактом стоит реальное физлицо или сотрудник организации и тем самым усиливает доверие к нему других участников. После прохождения идентификации отметка «Контакт подтвержден» будет видна остальным участникам ATI.SU.

Таким образом, у физических лиц и самозанятых, которые работают только с мобильного телефона, появилась возможность подтвердить свой контакт. Кроме того, внедрение Mobile ID упрощает авторизацию пользователей: войти в приложение «АТИ Грузы и Транспорт» можно по номеру телефона, получив четырехзначный код по SMS.

«Больше половины пользователей экосистемы сервисов ATI.SU используют для работы в том числе мобильное приложение — и их количество постоянно растет. Это действительно удобно, когда есть возможность организовать процесс грузоперевозки и контролировать его без привязки к офису или компьютеру, — отметил Святослав Вильде, основатель и директор «Биржи грузоперевозок ATI.SU». — Поэтому мы активно развиваем мобильное приложение, синхронизируем его с веб-платформой и вкладываемся в удобство и безопасность мобильных пользователей».