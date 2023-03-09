«Биржа грузоперевозок ATI.SU» запустила сервис автоматизации взаимодействия со складами

«Биржа автомобильных грузоперевозок ATI.SU» запустила сервис «Временные окна», предназначенный для автоматизации взаимодействия грузовладельцев и перевозчиков со складами, а также решения проблемы живой очереди транспорта. Сервис является частью экосистемы ATI.SU и расширяет возможности пользователей по оптимизации всех звеньев логистических цепочек – от планирования до аналитики.

В грузоперевозках, как правило, участвуют несколько сторон – грузовладельцы, экспедиторы и перевозчики. Отправители и получатели грузов при этом могут иметь собственные складские мощности и площадки хранения. Для быстрой загрузки и разгрузки машин, исключения их простоев, необходима грамотная организация очередей. Эта сложная задача актуальна как для рынка в целом, так и для пользователей «Биржи ATI.SU».

Сервис «Временные окна» позволяет правильно управлять нагрузкой на складские площади, бронировать временные слоты для прибытия транспорта на склад, избавиться от штрафов за простои.

«Временные окна» также дают возможность контролировать пики загрузки, готовить документацию заранее, обмениваться данными с контрагентами без звонков, мессенджеров и электронной почты. Перевозчики могут записываться на погрузку и разгрузку с помощью расписания, бронируя время на складе по специальной ссылке-приглашению от менеджера. Интеграция сервиса с системой оформления перевозок «Заказы», входящей в экосистему ATI.SU, позволяет заранее указывать время прибытия.

Сервис подходит предприятиям с собственными складскими мощностями, складам и площадкам хранения. Чтобы начать им пользоваться, достаточно зарегистрироваться на ATI.SU. Интерфейс «Временных окон» – простой в настройке и удобный в использовании.

Доступ к сервису возможен также через мобильное приложение «АТИ грузы и транспорт» и сервис GPS-мониторинга «АТИ водитель». Во втором случае водитель может через приложение отслеживать сроки бронирования и менять их по согласованию со складом. Время его прибытия на склад фиксируется автоматически. Это позволяет избежать спорных ситуаций между участниками процесса.

Интеграция «Временных окон» с разделом данных «Справочники» дает возможность открыть доступ контрагенту к бронированию слотов. Доступ можно предоставить и отозвать в любой момент.

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В настройках сервиса владелец склада фиксирует базовые атрибуты – название склада, адрес, график работы, список площадок загрузки и выгрузки, возможные статусы заявок. Расписание представлено в виде календаря и списков по статусам, которые владелец склада может менять самостоятельно для максимального соответствия процессу.

Загруженность площадки в течение дня удобно отслеживать через одноименную опцию «Загруженность», а анализ производительности склада – через функциональность «Статистика». Это удобное средство оптимизации «бутылочных горлышек» в процессах, сокращения затрат и увеличения пропускной мощности. К примеру, руководитель склада может отслеживать, в каких статусах каждая заявка проводит наибольшее количество времени, на что тратится больше всего ресурсов и, следовательно, быстро выявить и решить проблему.

Также сервис позволяет отслеживать историю бронирования слотов для решения спорных ситуаций. Все данные – дата и время прибытия перевозчика, разгрузки или загрузки машины, документация, участники, изменения статусов, комментарии и т. д. доступны пользователям в любое время в формате одного окна.

В планах команды ATI.SU добавить возможность автоматического создания бронирований. При формировании заказа на ATI.SU для него сразу будут резервироваться время и место на складе, а менеджеры смогут автоматически получать всю необходимую информацию о грузе, его владельце и перевозчике. Такая функция будет удобна для работы с постоянными партнерами, позволит убрать лишние этапы коммуникации между участниками и усилит связь сервисов экосистемы ATI.SU.

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«После ухода западных вендоров ПО транспортные и логистические компании вынуждены искать новые решения и менять своих поставщиков софта. В этих условиях важно предлагать им как можно больше удобных и привычных продуктов. «Временные окна» – еще один удобный и полезный для всех участников рынка инструмент в нашей экосистеме цифровых сервисов. Он уже опробован и положительно оценен клиентами. Сервис решает проблему живых очередей и штрафов из-за простоев как для владельцев складов, так и для перевозчиков грузов. Используя «Временные окна», первые смогут грамотно планировать работу с учетом пиков нагрузки, а вторые перестанут беспокоиться из-за опозданий вследствие долгого ожидания погрузки или разгрузки», – сказал Святослав Вильде, основатель и директор «Биржи грузоперевозок ATI.SU».