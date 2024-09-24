«Биржа грузоперевозок ATI.SU» выпустила мобильную версию сервиса автоматизации взаимодействия со складами

Мобильная версия сервиса «Временные окна» от ATI.SU открывает менеджерам и сотрудникам складов возможность мониторить бронирования из любой удобной локации. Полноценное использование всех преимуществ сервиса в полевых условиях без привязки к офисному компьютеру обеспечивает дополнительную оптимизацию процессов по всей логистической цепочке. Об этом CNews сообщили представители «Биржи грузоперевозок ATI.SU».

Сервис «Временные окна» был запущен «Биржей автомобильных грузоперевозок ATI.SU» в марте 2023 г. Он обеспечивает автоматизацию взаимодействия грузовладельцев и перевозчиков со складами, а также помогает минимизировать простои транспорта в живой очереди. Сервис предлагает возможности по оптимизации всей логистической цепочки, от планирования до аналитики.

Ранее в сервисе «Временные окна» можно было работать на сайте ATI.SU, используя ПК или ноутбук, а также в приложении для GPS-мониторинга «АТИ Водитель». Теперь интерфейс сервиса адаптирован для мобильных устройств: телефонов и планшетов. Сервисом стало комфортно пользоваться через браузер любого мобильного устройства. Зайти в сервис можно из главного приложения ATI.SU — «АТИ грузы и транспорт», выпущенного для iOS и Android.

Интерфейс мобильного приложения оформлен в стиле, привычном для пользователей десктопной версии. Дополнительные удобства при работе с сенсорным экраном мобильного устройства обеспечивает подвижная боковая панель (сайдбар), которую можно скрывать, а также более компактное оформление фильтров.

Сервис «Временные окна» позволяет заранее готовить документацию, оптимизировать нагрузку на складские площади, бронировать временные слоты для прибытия транспорта на склад и контролировать пики загрузки, а также обмениваться данными с контрагентами без звонков, мессенджеров и электронной почты. Использование мобильной версии сервиса на смартфонах и планшетах дает возможность обойтись без применения офисных ПК и тем самым вносит положительный вклад в оптимизацию бизнес-процессов предприятия.

«Адаптация сервиса для использования на мобильных устройствах проведена нашими специалистами в рамках стратегии по дальнейшему развитию экосистемы ATI.SU и с учетом обратной связи от пользователей. Мобильная версия призвана облегчить труд сотрудников крупных компаний со сложной и нелинейной логистикой, которым приходится осуществлять мониторинг изменений статуса бронирования непосредственно на складах и в местах разгрузки-погрузки», — сказал Святослав Вильде, основатель и директор «Биржи грузоперевозок ATI.SU».