Мобильное приложение биржи грузоперевозок ATI.SU скачали более миллиона раз

ATI.SU объявила о том, что количество скачиваний мобильного приложения «АТИ Грузы и Транспорт» в Google Play и App Store превысило один миллион. Его оценили более 16,5 тысяч пользователей: рейтинг в обоих магазинах составляет 4,6 баллов. Также «АТИ Грузы и Транспорт» входит в сотню лучших приложений топ-чарта «Бизнес» в App Store.

Биржа грузоперевозок ATI.SU (ранее «АвтоТрансИнфо») выпустила первую версию своего приложения для Android-устройств в декабре 2016 года. В начале осени 2018 года «АТИ Грузы и Транспорт» появилось в App Store.

Основные пользователи приложения – жители России и стран СНГ: 13,9% из них живут в Санкт-Петербурге, 13,8% – в Москве, 12,3% – в Краснодаре, 10,3% – в Екатеринбурге, 8% – в Ростове-на-Дону.

«АТИ Грузы и Транспорт» позволяет быстро организовать процесс грузоперевозки: в приложении есть все нужные разделы для гибкого поиска заказов и исполнителей, для проверки контрагентов. Также с помощью него пользователи могут рассчитать маршрут между городами с учетом платных дорог, расхода топлива и системы взимания платы «Платон».

С момента выхода первой версии приложения разработчики выпустили около 100 обновлений. Многие разделы приложения по своим возможностям практически не отличаются от аналогичных на сайте. Также разработчики добавили в приложение уникальные разделы – «Избранные грузы» и «Все грузы с моими встречными предложениями». Статистика показывает, что наиболее популярны разделы «Поиск грузов», «Мои грузы», «Избранные грузы», «Кабинет», «Мои машины».

В планах на 2020 год – дальнейшая доработка приложения, в частности, создание раздела «Аукционы». Планируется, что по итогам года оно станет уникальной мобильной площадкой для игроков рынка грузоперевозки, на котором они смогут находить себе заказы, принимать участие в аукционе за эти заказы, а также управлять этими заказами.

«При разработке обновлений мы стараемся учитывать потребности современных пользователей и тенденции, связанные с цифровизацией рынка грузоперевозок. Например, в этом году мы добавим в приложение два новых важных инструмента. Во-первых, сервис для управления заказами, который даст возможность пользователям оформлять документы и следить за статусом перевозки. Во-вторых, “Сквозные торги” – это совершенно новый механизм, позволяющий одновременно принимать участие в торгах тысячам перевозчиков», – сказал Святослав Вильде, управляющий биржи грузоперевозок ATI.SU.