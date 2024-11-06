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Отслеживание транспорта в мобильном приложении «АТИ Водитель» от «Биржи ATI.SU» стало проще

Мониторинг транспорта в приложении «АТИ Водитель» экосистемы ATI.SU стал значительно проще. Менеджеры по логистике и водители теперь смогут запустить GPS-отслеживание грузов проще и быстрее. Об этом CNews сообщили представители «Биржи ATI.SU».

Мобильное приложение «АТИ Водитель» позволяет логистам отслеживать любую перевозку, получая в режиме реального времени сведения об этапах выполнения рейса. Водитель, в свою очередь, получает через приложение всю необходимую для перевозки информацию и строит маршруты по точным координатам точек погрузки и выгрузки из заявки. Обмен документами и фотографиями между участниками грузоперевозки происходит через удобный чат. Приложение «АТИ Водитель» запущено осенью 2020 г. и постоянно совершенствуется на основе обратной связи от пользователей.

Так, изучение опыта пользователей помогло понять, как упростить процесс запуска отслеживания транспорта при грузоперевозке для логистов и водителей.

Раньше менеджерам по логистике необходимо было оформить заявку на отслеживание транспорта с несколькими обязательными полями, включая адрес доставки и детальные характеристики груза. Не всегда эта информация была у логиста под рукой на момент оформления заявки. Кроме того, было необходимо указать точный адрес разгрузки, используя для этого карту. По словам пользователей, эти сведения не являются значимыми на данном этапе перевозки, а использование карты сопряжено с некоторыми техническими трудностями. Избыточные поля, содержащие характеристики груза и точный адрес разгрузки, были исключены из заявки, что упростило и ускорило ее оформление для логистов.

Понятнее стала процедура и для водителей. Ранее для старта отслеживания груза они должны были нажать кнопку «еду на загрузку» после принятия заявки, но нередко забывали это сделать. Как показало исследование поведения пользователей, водители часто отправляются на загрузку сразу после принятия заявки на отслеживание. Поэтому теперь запустить мониторинг можно сразу во время приема заявки от менеджера по логистике.

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Мобильное приложение «АТИ Водитель» постоянно развивается вместе со всей экосистемой логистических сервисов ATI.SU. Например, в 2023 г. была добавлена важная функция отслеживания сборных грузов и выполнения сложных маршрутов с использованием GPS-мониторинга. Ранее логистам приходилось оформлять отдельные заявки для каждого груза и маршрута, а водителю — работать с несколькими карточками.

«Наша система является инструментом для решения сложных профессиональных задач. При этом мы стремимся сделать автоматизацию логистики доступной для всех ее участников, в том числе людей без специальной технической подготовки. С одной стороны, мы запускаем все больше сервисов, позволяющих автоматизировать разные этапы грузоперевозки. С другой, постоянно работаем над упрощением операций внутри нашей экосистемы. В этом нам помогают активные пользователи — у них появляются идеи и предложения по совершенствованию процессов. А мы всегда открыты к обратной связи», — отметил Святослав Вильде, основатель и директор «Биржи грузоперевозок ATI.SU».

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