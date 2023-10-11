«Биржа грузоперевозок ATI.SU» доработала функциональность сервиса по поддержке сборных грузов и догрузов

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» упростила работу со сборными грузами и догрузами. Теперь несколько грузов с разными маршрутами можно отправлять в рамках одной заявки, что упрощает и ускоряет работу пользователей. Об этом CNews сообщили представители «Биржи грузоперевозок ATI.SU».

Ранее грузовладельцам приходилось оформлять отдельные заявки на перевозку для каждого груза на «Бирже грузоперевозок ATI.SU». С обновленной функциональностью они смогут отправлять сразу несколько позиций в рамках одной заявки на перевозку, что позволит им значительно минимизировать рутинные операции, связанные с этой задачей.

Также в обновленной версии сервиса появилась специальная опция для перевозчиков — теперь если перевозчик хочет отслеживать сборный груз или догруз, ему не обязательно получать их от одного заказчика и формировать отдельные заявки водителю для отслеживания каждого груза. Перевозчик может самостоятельно собрать несколько грузов от разных грузовладельцев и отправить заявку на отслеживание своему водителю в приложение «АТИ водитель». Все данные по грузам: тип, вес, объем, а главное, точки погрузок и разгрузок попадут в заявку водителя, и он сможет поехать на заказ без лишних вопросов. Если же они появятся, водитель сможет спросить о них напрямую в чате приложения.

«Перевозка догрузом и сборных грузов – один из самых выгодных вариантов для пользователей «Биржи» с финансовой точки зрения. Поэтому мы поставили перед собой задачу разработать удобную для всех схему взаимодействия. Мы создали простой и понятный интерфейс на сайте и в приложении для этого типа грузов и максимально упростили все формальные требования к оформлению заявок», – отметил Святослав Вильде, основатель и директор «Биржи грузоперевозок ATI.SU».

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«Биржа грузоперевозок ATI.SU» – биржа автомобильных грузоперевозок, оказывающая услуги на территории России, в Белоруссии, Казахстане и других странах СНГ. Количество зарегистрированных пользователей превысило 300 тыс. Ежедневно на «Бирже» размещается около 300 тыс. грузов. В постоянном доступе находится более 100 тыс. свободных (попутных) машин.