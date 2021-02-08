Индексная книга CNews*
Carrier grade Carrier class системы операторского класса высокого уровня надёжности
Публикаций - 906, упоминаний - 1024
Carrier grade упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Свириденко Андрей 95 10
|Солодухин Константин 114 10
|Lei Zhao - Лэй Чжао 10 7
|Щеголев Игорь 689 6
|Щапов Олег 24 6
|Кравцов Роман 79 5
|Лацанич Василь 104 5
|Alutis Arvidas - Алутис Арвидас 16 5
|Миньковский Михаил 23 5
|Пашкевич Владимир 22 4
|Медведев Дмитрий 1626 4
|Завьялов Николай 6 3
|Борилин Вячеслав 18 3
|Савченко Вадим 18 3
|Есипов Михаил 5 3
|Ткачук Лариса 53 3
|Захаров Павел 60 3
|Эфендиев Мурад 14 3
|Никифоров Николай 1172 3
|Басов Алексей 114 3
|Иванов Олег 136 3
|Байдин Сергей 6 3
|Сиваков Юрий 9 3
|Окороков Дмитрий 7 3
|Малышев Александр 34 3
|Осеевский Михаил 270 3
|Мардер Наум 114 3
|Кузьменко Валерия 62 3
|Гольцов Александр 69 2
|Тартышев Дмитрий 19 2
|Белов Виктор 39 2
|Носков Константин 230 2
|Шебулдаев Георгий 12 2
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 378 2
|Майстренко Игорь 45 2
|Snowden Edward - Сноуден Эдвард 165 2
|Лопаткин Герман 104 2
|Николаев Вячеслав 80 2
|Евтушенко Олег 135 2
|Тарасов Арсений 44 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.