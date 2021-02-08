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Carrier grade Carrier class системы операторского класса высокого уровня надёжности



08.02.2021 «Ростех» создал базовую станцию LTE-Advanced операторского класса
27.02.2019 Fortinet предложил клиентам ряд решений для защиты сетей 5G
27.07.2018 Huawei и China Mobile Fujian запускают операторский облачный VR-сервис
27.09.2017 Unify вывела OpenScape Voice на уровень операторского класса
27.09.2016 ZTE представил технологию Pre5G Massive MIMO для операторского класса
25.02.2016 EMC представила Provider Cloud System — референсную архитектуру для программно-определяемой инфраструктуры NFVI
08.10.2015 «РТСофт» и Kontron представили сервер операторского класса CG2300
03.08.2015 МТС выпустила бюджетный операторский LTE-смартфон с большим экраном
08.08.2014 МТС начала продажи операторского смартфона за 1990 руб.
26.09.2012 «ВымпелКом» открыл в Москве операторский магазин нового формата «НОУ-ХАУ от «Билайн»
10.05.2012 Qtech представит новинки абонентского и операторского оборудования на выставке «Связь-Экспокомм-2012»
04.03.2011 Oracle анонсировала два новых сервера операторского класса Netra SPARC T3
13.11.2010 В Зеленограде начал работать первый операторский зал контакт-центра «Фронт Лайн»
15.06.2009 Nortel лидирует на мировом рынке программных коммутаторов операторского класса

Публикаций - 906, упоминаний - 1024

Carrier grade упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 9322 97
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 9991 72
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7990 61
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6852 60
Huawei 3459 51
Cisco Systems 4858 49
Samsung Electronics 9667 36
Apple Inc 11103 35
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2958 35
Microsoft Corporation 23395 33
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1644 29
Google LLC 10865 26
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 997 26
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2471 26
Spirit DSP - Спирит Корп 443 25
HTC Corporation 1490 23
HP Inc. 5500 23
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5575 22
ZTE Corporation 719 22
AT&T Inc 1650 22
Oracle Corporation 6271 21
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2730 21
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 771 20
Polycom - Поликом Россия 385 20
VideoMost - ВидеоМост 233 20
LG Electronics 3530 20
МТС Розничная сеть - РТК - Русская Телефонная Компания 304 19
IBM - International Business Machines Corp 9167 19
Meta Platforms - Facebook 4332 18
VMware 2117 17
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1913 16
China Mobile 395 15
Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 797 15
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6204 14
Orange S.A. - Orange Group 1026 14
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4099 13
Yota - Скартел - WiMAX Holding 823 13
Nortel Networks 1295 13
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1308 13
МегаФон - Синтерра - Synterra 788 12
Точка 3765 20
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6137 17
РЖД - Российские железные дороги 1598 14
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6601 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5696 10
Россети Ленэнерго 2327 8
Открытие ФК - Банк Открытие 2830 8
Альфа-Банк 1579 8
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1764 6
SoftBank Group 246 6
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 858 6
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 430 5
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 200 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2333 4
Экополис Корпорация - Ecopolis Corp 10 4
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 52 4
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2492 4
Газпром ПАО 1144 4
Ростелеком - КоммИТ Кэпитал - венчурный фонд  17 3
Евросеть 1396 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1001 3
Qiwi 918 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 839 3
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест 284 3
Связной ГК 1327 3
Лента - Сеть розничной торговли 1665 2
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 118 2
Почта России ПАО 1973 2
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - Военно-страховая компания 140 2
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 124 2
РСХБ - Россельхозбанк 281 2
Ростатом КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 90 2
ГПБ - Газпромбанк 927 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1797 2
Yves Rocher - Ив Роше 34 2
Visa International 1866 2
Bank of America - Банк Америки 221 2
ПГК - Первая грузовая компания 138 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 315 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 335 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17684 51
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8917 51
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10300 17
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2330 13
Президент Российской Федерации 3492 13
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 590 13
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2320 11
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1200 10
Правительство Москвы 1965 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2790 9
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1511 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1603 8
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1242 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2487 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2657 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3628 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3039 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2419 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2006 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 681 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2924 5
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 849 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1364 4
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 189 4
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 538 4
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 336 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 719 3
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4278 3
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 256 3
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1578 3
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 325 2
NSSF - National Social Security Fund 4 2
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 857 2
Администрация Президента РФ 976 2
Федеральное казначейство России 1540 2
Правительство Ульяновской области 31 2
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 196 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1626 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 884 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1024 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 5986 24
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1786 7
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 5
TIP - The Telecom Infra Project - Telecom Infrastructure Project 6 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 437 3
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 3
MPEG Industry Forum - MPEGIF 6 3
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 50 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 70 2
ONF - Open Networking Foundation 25 2
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 2
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 63 2
АФТ - Ассоциация Финтех 60 2
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета 53 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1351 2
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 40 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 8 1
Интернет-видео - ассоциация 16 1
OVCC - Open Visual Communications Consortium - Консорциум открытых видеокоммуникаций 1 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 56 1
Центросоюз РФ - Центральный союз потребительских обществ Российской Федерации 3 1
СМА - Союз московских архитекторов 1 1
РОЭХ имени академика В,Д.Федорова - Общество эндоскопических хирургов России 2 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 65 1
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 18 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 21 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 545 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 416 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 78746 262
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 52542 247
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17304 219
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 16826 120
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 24742 111
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38237 109
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21155 104
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5918 96
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9403 94
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 21785 94
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7325 94
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14349 86
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13519 84
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 25427 76
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12783 75
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 25675 71
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11451 69
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11249 61
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 24871 60
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17197 59
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6008 58
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 5774 58
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9019 56
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11431 55
5G - пятое поколение мобильной связи 3415 52
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7352 51
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11233 49
ОС - Операционная система - OS - Operating system 21694 48
5G Messages - Технология обмена сообщениями SMS 1785 48
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 9730 48
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 2771 48
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6160 48
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10812 47
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8608 46
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3779 44
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19430 43
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7679 39
Виртуализация - Virtualization 4709 38
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9338 38
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12470 38
Google Android 12432 47
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 11878 44
ЭОС Дело СЭД 202 33
Apple iPhone 6 6131 23
Apple iOS 6722 23
Microsoft Windows 2000 12612 22
Microsoft Skype 1965 21
LG 75SM99 7892 19
Linux OS 8153 19
Apple iPhone - серия смартфонов 6572 18
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4339 17
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1016 16
Nokia Alcatel-Lucent SA 1301 15
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 348 13
Microsoft Windows 10 13409 13
Apple iPad 3726 13
Apple - App Store 2565 12
Rakuten Viber 524 11
Google Play - Google Store - Android Market 2897 11
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1433 10
Intel x86 - архитектура процессора 1578 9
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2493 9
Samsung Galaxy 950 9
Nokia Symbian OS 1399 8
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3122 8
Microsoft Azure 1315 8
Age of Kings 3441 7
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1559 7
HTC Sense UI - графическая оболочка 266 7
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2279 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 3986 7
Avaya Definity УАТС 103 7
HTC Desire - серия смартфонов 153 6
Mozilla Firefox - браузер 1783 6
СКБ Контур - Контур.Фокус 644 6
Google Nexus - серия смартфонов, планшетов и медиа-устройств 467 6
Fortinet FortiGate VM - Fortinet FortiGate NGFW - Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall Virtual Appliance - Fortinet Virtualized Next-Generation Firewall - Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 97 6
Intel Core - Семейство процессоров 1725 6
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 305 5
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 935 5
Свириденко Андрей 95 10
Солодухин Константин 114 10
Lei Zhao - Лэй Чжао 10 7
Щеголев Игорь 689 6
Щапов Олег 24 6
Кравцов Роман 79 5
Лацанич Василь 104 5
Alutis Arvidas - Алутис Арвидас 16 5
Миньковский Михаил 23 5
Пашкевич Владимир 22 4
Медведев Дмитрий 1626 4
Завьялов Николай 6 3
Борилин Вячеслав 18 3
Савченко Вадим 18 3
Есипов Михаил 5 3
Ткачук Лариса 53 3
Захаров Павел 60 3
Эфендиев Мурад 14 3
Никифоров Николай 1172 3
Басов Алексей 114 3
Иванов Олег 136 3
Байдин Сергей 6 3
Сиваков Юрий 9 3
Окороков Дмитрий 7 3
Малышев Александр 34 3
Осеевский Михаил 270 3
Мардер Наум 114 3
Кузьменко Валерия 62 3
Гольцов Александр 69 2
Тартышев Дмитрий 19 2
Белов Виктор 39 2
Носков Константин 230 2
Шебулдаев Георгий 12 2
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 378 2
Майстренко Игорь 45 2
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 165 2
Лопаткин Герман 104 2
Николаев Вячеслав 80 2
Евтушенко Олег 135 2
Тарасов Арсений 44 2
Россия - РФ - Российская федерация 121478 348
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39002 97
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49969 71
Европа 21235 62
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13077 57
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 14925 47
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14676 38
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 16983 37
Германия - Федеративная Республика 11760 21
Япония 12847 21
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2306 20
Казахстан - Республика 4750 19
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12777 18
Южная Корея - Республика 6251 18
Ближний Восток 2636 17
Россия - Сибирь 2004 17
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2544 17
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6079 15
Индия - Республика 5035 14
Америка Северная 2827 13
Беларусь - Белоруссия 4165 13
Украина 7213 12
Россия - УФО - Екатеринбург 3285 12
Франция - Французская Республика 7068 11
Россия - ПФО - Казань 2333 10
Испания - Королевство 3594 10
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1402 9
Европа Восточная 2989 9
Испания - Каталония - Барселона 715 9
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3420 9
Земля - планета Солнечной системы 9676 8
Азия - Азиатский регион 4633 8
Канада 4697 8
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2865 8
Россия - СФО - Новосибирск 3663 8
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1864 8
Африка - Африканский регион 3256 8
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1211 7
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2278 7
США - Калифорния 4511 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41226 113
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41323 78
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10010 74
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 14877 60
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10554 58
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19430 54
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23491 51
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 5962 44
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 13840 38
Абонентская база - Абонентская плата 5283 33
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 8847 33
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 5626 28
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8815 25
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 1778 24
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 3645 21
Русский язык - День русского языка - 6 июня 9883 19
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 747 17
COO - Chief Operating Officer - исполнительный директор 8730 17
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 1880 17
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 3890 17
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 2777 17
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7390 16
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 4660 15
Аренда 2111 15
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 3238 15
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4185 14
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4866 14
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 6818 14
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3371 13
Финансовые показатели 2060 13
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 4837 13
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1674 12
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4225 12
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 4233 12
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 2975 11
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 3929 10
Физическое лицо - Физлицо 3094 9
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1280 9
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4585 9
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 3572 9
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10985 8
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 379 7
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 567 4
CNews - ZOOM.CNews 1757 4
Коммерсантъ - Издательский дом 1166 4
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 97 3
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 298 3
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 657 3
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 459 2
Стрим-ТВ - телекомпания 157 2
Silicon 508 2
Россия К - телеканал 27 2
TAdviser - Центр выбора технологий 285 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 780 2
Интерфакс Украина 12 1
NBC Universal Media 72 1
РБК ТВ - телеканал 82 1
Euronews - телеканал 46 1
Открытые системы ИД 173 1
Discovery Networks 11 1
VNUNet.com 214 1
РМГ - RU.TV 6 1
Viacom - Video & Audio Communications 117 1
Samsung Tomorrow 10 1
All Things Digital 168 1
Будущее России. Национальные проекты 19 1
National Geographic 84 1
AppleInsider 385 1
TechRadar 88 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 270 1
BleepingComputer - Издание 194 1
РИА Новости 800 1
500 Startups 14224 31
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 940 25
Juniper Research 501 15
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7397 15
Gartner - Гартнер 3466 14
IDC - International Data Corporation 4840 11
IHS Infonetics Research 90 6
ACG Research 8 4
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 327 2
IHS iSuppli 397 2
AC&M Consulting - ACM-Consulting 260 2
Dell'Oro Group 37 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 189 1
TeleGeography Research 39 1
IHS Infonetics Research - Service Provider VoIP Equipment and Subscribers 1 1
Piper Jaffray 101 1
comScore 389 1
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 27 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 63 1
IESE CIMI - Cities in Motion Index 3 1
Synergy Research Group 39 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare 56 1
Strategy Analytics 283 1
Cisco Annual Internet Report 3 1
ZK Research 8 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 95 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 87 1
Forrester Research 812 1
ABI Research 232 1
Markets&Markets Research 102 1
Минобороны РФ - 25-й ГосНИИ химмотологии - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии 24870 60
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 107 6
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 566 3
РАН - Российская академия наук 1790 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1283 2
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 246 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 203 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 374 2
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 195 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 285 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 685 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 650 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 278 2
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 86 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 222 1
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 63 1
Минздрав РФ - РязГМУ ФГБОУ ВО - Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова 3 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики 52 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 475 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 108 1
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 67 1
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 34 1
Huawei ICT Academy - ИКТ-Академия Huawei - Huawei Network Academy - Сетевая академия Huawei 21 1
ГБИП России НИО ФКП - Государственные боеприпасные испытательные полигоны России Национальное испытательное объединение - Геодезия НИИ ФКП 5 1
ФГБОУ ВО ОГУ имени И.С. Тургенева - Орловский Государственный Университет имени И.С. Тургенева 11 1
Huawei Seeds for the Future 10 1
LMU Munich - University of Munich - Ludwig-Maximilians-Universität München - Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана 26 1
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 20 1
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 117 1
SAP Education CIS Учебный Центр - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab 53 1
Сириус ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 162 1
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения 46 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 139 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 70 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 214 1
МЭИ - Московский энергетический институт 89 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 199 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 136 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 199 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 102 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11537 17
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 784 13
Связь-Экспокомм 94 5
CSTB Telecom & Media 59 5
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 863 4
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1710 3
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 79 2
НОРВЕКОМ - выставка систем связи и телекоммуникаций 13 2
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Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 212 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2041 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 411 1
Международный день медицинской сестры - 12 мая 50 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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