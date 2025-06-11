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Трещиков Владимир


УПОМИНАНИЯ


11.06.2025 Компания «Т8» станет одним из первых резидентов «Долины Физтеха» 1
21.05.2024 ТТК реализовал проект по запуску магистральных каналов связи протяженностью более 16 тысяч километров на российском оборудовании 1
02.07.2021 «Ростелеком» потратит 4 миллиарда на российское телеком-оборудование, но только если часть расходов покроет бюджет 1
30.06.2021 «Ростелеком» и «Т8» будут выпускать радиоэлектронику на отечественной электронно-компонентной базе 1
26.08.2016 Резиденты «Сколково» создадут систему защищенной квантовой связи 1
15.04.2016 В России впервые создано «железо» для ВОЛС со скоростью 400 Гбит/с 1
13.04.2016 Т8 анонсировала первую российскую волоконно-оптическую систему на 400 Гбит/с 1
13.11.2015 Inoventica заключила договор с Т8 о пилотном внедрении комлексной системы защиты магистральных каналов связи 1
10.09.2015 Т8 приняла участие в обсуждении проекта супермагистрали Восточная Азия-Тихий океан 1
02.06.2014 «Т8» запустила в производство 100G DWDM-системы высотой 1U 1
19.11.2013 Российский разработчик телеком-оборудования получил 40 млн руб. от «Сколково» 1
10.09.2013 Новое достижение «Т8»: 500 км со скоростью 800 Гбит/с в одном пролете 1
16.01.2013 «Т8» представила DWDM-транспондер для передачи 100G Ethernet в магистральных сетях 1
03.12.2012 В России поставлен мировой рекорд дальности передачи данных по оптоволокну 1
01.06.2012 В России осуществлена передача сигнала cо скоростью 100 Гбит/с на 4 000 км без компенсации дисперсии 1
12.05.2012 В России создано DWDM-оборудование с максимальной емкостью 8 Тбит/с 1

Публикаций - 16, упоминаний - 16

Трещиков Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

Т8 НТЦ 97 15
Ростелеком 9957 5
Amazon Inc - Amazon.com 3052 2
Meta Platforms - Facebook 4469 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2059 2
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 146 2
Samsung Display - Corning Inc - Corning Cable Systems - Corning Glass Inc - Corning Microoptics Co - Corning Optical Technologies 214 2
Google LLC 11969 2
ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр - Zelenograd Nanotechnology Center - Зеленоградский научно-технологический центр 57 2
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 285 2
Huawei 4034 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5705 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 128 1
Ciena 204 1
Inoventica Technologies - Иновентика технолоджес 34 1
Coriant 17 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1127 1
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 123 1
Softline - VPG Laserone - ВПГ Лазеруан - ИРЭ-Полюс НТО - ИРЭ-Полюс Научно-техническое объединение 41 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7642 1
Газпром ПАО 1370 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 522 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 613 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3138 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12107 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3112 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2010 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1169 1
Правительство РФ - Правительственная комиссия по модернизации экономики и инновационному развитию России - Правительственная комиссия по экономическому развитию и интеграции 46 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 361 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 57 1
ООН ЭСКАТО - Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана - UN ESCAP - The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific 3 1
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 868 13
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10941 12
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16435 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68509 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21181 7
Транспондер - Transponder - Transmitter-responder - передатчик-ответчик - радиоответчик 70 6
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4736 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11443 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20928 4
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 683 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12366 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13858 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12939 3
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 728 3
Сеть передачи данных - Data transmission network 3824 3
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2270 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2257 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3262 1
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 585 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5056 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1381 1
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1005 1
OTN - Optical Transport Network - оптическая транспортная сеть 127 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2257 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5022 1
ВОЛС - STM - Synchronous Transport Module - волоконно-оптический сетевой стандарт передачи 92 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13044 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24921 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29216 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3409 1
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1030 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1730 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5965 1
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 502 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6548 1
Пропускная способность - Bandwidth 1783 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1317 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1495 1
QKD - Quantum Key Distribution - Квантовое распределение ключей, КРК - Квантовая криптография-шифрование - MDI-QKD - Measurement-Device-Independent Quantum Key Distribution - Детектор-независимое квантовое распределение ключей 128 1
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 787 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1810 3
Т8 НТЦ - Волга DWDM-система 18 2
Inoventica invGUARD 27 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1135 1
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52635 1
Россия - ЦФО - Московская область - Жуковский 94 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1409 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Мокшан 5 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17895 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ 255 1
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БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2947 2
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1120 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2179 1
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Физика - Physics - область естествознания 2698 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4061 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49362 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9187 1
Аренда 2501 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7648 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5740 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 519 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3521 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1570 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1006 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 302 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 400 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 630 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 294 1
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CNews FORUM Информационные технологии завтра 1146 2
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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