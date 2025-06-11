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Трещиков Владимир
УПОМИНАНИЯ
Трещиков Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
|Слизень Виталий 242 1
|Сапунов Алексей 37 1
|Шпак Василий 241 1
|Юнусов Руслан 20 1
|Заренин Андрей 47 1
|Суетин Николай 8 1
|Леонов Андрей 8 1
|Терещиков Владимир 2 1
|Жарый Галина 2 1
|Акопов Сергей 21 1
|Шишков Кирилл 1 1
|Марченко Константин 5 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365309, в очереди разбора - 751231.
Создано именных указателей - 176764.
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