Россия ПФО Пензенская область Мокшан

СОБЫТИЯ


27.10.2025 «Рувики» поможет обучить «ГигаЧат» 20 языкам народов России 1
21.10.2022 «Мегафон» ускорил интернет в Пензенской области 1
17.07.2015 МТС «прокачала» сеть 3G в Пензенской области 1
01.06.2012 В России осуществлена передача сигнала cо скоростью 100 Гбит/с на 4 000 км без компенсации дисперсии 1
19.04.2010 «Ростелеком» начал опытную эксплуатацию волоконно-оптических линий связи, построенных на российском DWDM-оборудовании 1
31.10.2003 "МегаФон" запустил сотовую сеть в Пензенской области 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9751 2
Ростелеком 10243 2
Softline - Софтлайн Технологии - VPG Laserone - ВПГ Лазеруан - ИРЭ-Полюс НТО - ИРЭ-Полюс Научно-техническое объединение 52 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13953 1
Ростелеком - Связьинвест 1714 1
Т8 НТЦ 103 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4748 1
Правительство РФ - Правительственная комиссия по модернизации экономики и инновационному развитию России - Правительственная комиссия по экономическому развитию и интеграции 47 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12690 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6411 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11123 2
Пропускная способность - Bandwidth 1823 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21796 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12873 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8635 2
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 875 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9577 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16928 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3929 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25413 1
Транспондер - Transponder - Transmitter-responder - передатчик-ответчик - радиоответчик 73 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3900 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28802 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9125 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4824 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8417 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1636 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6676 1
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1226 1
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1081 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71924 1
МТС 3G-сеть 121 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5747 1
Бондарик Владимир 22 1
Галушко Евгений 15 1
Трещиков Владимир 16 1
Гречко Сергей 24 1
Костин Алексей 3 1
Россия - ПФО - Пензенская область 620 4
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 481 3
Россия - ПФО - Пензенская область - Колышлей 3 2
Россия - ЦФО - Московская область - Жуковский 96 2
Россия - ПФО - Пензенская область - Кузнецк 22 2
Россия - РФ - Российская федерация 154954 2
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 751 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Вадинск 4 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Наровчатский район - Наровчат 3 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Неверкинский район 3 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Нижнеломовский район - Нижний Ломов 10 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8010 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3141 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2886 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1435 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1676 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1318 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 627 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45339 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2623 2
Автомагистраль М-5 Урал - Федеральная автомобильная дорога 28 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10431 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2242 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2139 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1897 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11385 1
