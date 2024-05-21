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ТТК реализовал проект по запуску магистральных каналов связи протяженностью более 16 тысяч километров на российском оборудовании

Компания «ТрансТелеКом» организовала высокоскоростные транзитные каналы связи общей протяженностью 16,7 тыс. километров на российском DWDM-оборудовании и программном обеспечении компании «T8». Оптические сети связали Санкт-Петербург и Улан-Удэ. Проект расширил возможности компании «ТрансТелеКом» по предоставлению клиентам высокоскоростных транзитных услуг через всю территорию РФ и стал вкладом в развитие телекоммуникационной составляющей международного транспортного коридора «Восток – Запад».

Основной задачей проекта было значительное увеличение пропускной способности сети на существующей оптической инфраструктуре от зарубежного вендора с поддержкой быстрого резервного переключения. Инженеры из компаний «ТрансТелеКом» и «Т8» организовали высокоскоростные оптические каналы по технологии Alien Wavelength — «чужая длина волны» на базе флагманских блоков оборудования DWDM-платформы «Волга» и новой отечественной системы управления класса NMS.

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«Компания «ТрансТелеКом» уже более двадцати лет строит каналы континентального класса между Азией и Европой и имеет обширный опыт работы с ведущими мировыми поставщиками. Хотелось бы отметить беспрецедентно быструю реакцию наших партнеров из компании «Т8» в процессе взаимодействия по поставке и пусконаладке оборудования. Важно подчеркнуть, что задача реализовывалась в уже существующей мультивендорной среде международного канала связи, что потребовало высокой компетенции специалистов во взаимоувязке и тонкой донастройке оборудования. В настоящее время каналы не только собраны, а уже запущены для клиента», – сказал Сергей Яковлев, заместитель по телеком-бизнесу генерального директора компании «ТрансТелеКом».

«Технологии, которые мы внедряем в наши решения, не локализованы, а с нуля созданы в России — в компании «Т8». Они позволяют нашим заказчикам выводить на международный операторский рынок высокотехнологичные и конкурентоспособные услуги. Мы благодарим компанию «ТрансТелеКом» за доверие и возможность принять участие в столь масштабном проекте и рады, что наши отечественные системы помогают формированию экспорта высокотехнологичных услуг», — сказал Владимир Трещиков, генеральный директор «Т8».

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