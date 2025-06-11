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Компания «Т8» станет одним из первых резидентов «Долины Физтеха»

Московский физико-технический институт (МФТИ) и компания «Т8» подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает организацию строительства объектов инфраструктуры инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) «Долина Физтеха», содействие в продвижении на рынок технологий и продуктов, а также организацию мероприятий и вовлечение в деятельность научного, образовательного сообщества, индустриального и бизнес-сообщества и др. Об этом CNews сообщили представители МФТИ.

Соглашение рассчитано на пять лет.

«Соглашение о сотрудничестве между МФТИ и компанией «Т8» — это важное событие, поскольку «Т8» является одной из компаний-лидеров в России в такой высокотехнологичной отрасли, как фотоника и связь. Кроме того, этой компанией руководит наш выпускник, что мы особенно ценим. Наше сотрудничество приобретает новое качество в связи с созданием инновационного научно-технологического центра «Долина Физтеха». Мы будем работать над тем, чтобы компания «Т8» стала одним из ее первых резидентов», — отметил ректор МФТИ Дмитрий Ливанов.

Компания «Т8», специализирующаяся на разработке решений в области фотоники и телекоммуникаций, развивает отечественные технологии и снижает зависимость от зарубежных аналогов.

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цифровизация

«Мы давно ждали этого дня, и для нас большая честь, что МФТИ — альма-матер, где мы защитили и кандидатские, и докторские, — теперь принимает нас в новом качестве: как компанию, которая станет частью его «Долины Физтеха». Сегодня мы делаем все, чтобы создавать в России технологии мирового уровня. У нас 6 докторов, 30 кандидатов наук, 300 разработчиков, но главное — мы создаем системы связи на основе собственных научных исследований и разработок, независимо от американских и китайских решений. И здесь множество задач — настоящих «физтеховских» задач. Они будут всегда, и мы зовем физтехов решать их вместе с нами, а в будущем, возможно, и лучше нас», — сказал генеральный директор «Т8» Владимир Трещиков.

ИНТЦ «Долина Физтеха» был запущен в мае 2025 г.

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