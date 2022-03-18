Россияне массово скупают подержанные гаджеты. Дефицит не за горами

В России резко упало число объявлений по продаже подержанных смартфонов и компьютеров. С февраля по март 2022 г. их стало меньше на 46%, что объясняется нежеланием россиян расставаться с техникой ввиду риска огромной переплаты за новую или вовсе невозможности купить ее. По той же причине в стране зафиксирован 44-процентный рост спроса на б/у-гаджеты и компьютеры.

Подержанная электроника на грани дефицита

Россия может оказаться в ситуации, когда из продажи исчезнут не только новые, но и подержанные смартфоны и компьютеры. Как пишет «Коммерсант», в отечественных сервисах объявлений количество предложений по продаже таких устройств сократилось почти вдвое.

В марте 2022 г. число предложений по продаже бывших в употреблении ноутбуков и смартфонов упало на 46%, притом не год к году, а в сравнении с февралем 2022 г. За тот же период спрос на подержанные гаджеты вырос на 44%.

Сокращение числа объявлений связано со стремительным ростом цен на новую технику из-за антироссийских санкций, обвала курса рубля и прекращения поставок в страну новых зарубежных устройств. Россияне, в большинстве своем, не спешат расставаться с уже имеющейся электроникой, поскольку не желают отдавать за новые устройства те деньги, которые за них просят сети распространения.

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Рост спроса на б/у-технику объясняется теми же факторами. В стремлении купить нужную им технику россияне все чаще вынуждены присматриваться к подержанным устройствам ввиду роста цен на новые.

Сэкономить не получится

В настоящее время покупка бывшей в употреблении техники уже не гарантирует солидную экономию по сравнению с приобретением новой. За последний месяц цены на нее выросли на 11%. Сильнее всего подорожали подержанные компьютеры – приблизительно на 22%, тогда как цена на смартфоны увеличилась на 10%.

Не исключено, что это объясняется масштабными проблемами на российском рынке ПК. В начале марта 2022 г. компании AMD и Intel объявили о приостановке поставок своей продукции в Россию, а это главные производители процессоров для ПК и ноутбуков в мире. AMD делает еще и видеокарты, которых в России теперь пока тоже не будет, равно как и карточек Nvidia – она тоже ушла с рынка.

Даже десятилетний iPhone сейчас в цене

Со смартфонами ситуация немного иная. Apple и Samsung уже сбежали с российского рынка, Xiaomi и Oppo вдвое сократили поставки, но зато высвободилось место для менее известных брендов. Кроме того, традиционная для многих россиян практика покупки смартфонов в китайских онлайн-магазинах с последующей доставкой по почте все еще работает. Разумеется, так же можно выписать себе и процессор с видеокартой, но риск получить вышедший из строя образец в их случае, как показывает практика, сильно выше.

Смартфоны покупают чаще

На вторичном рынке россияне, в зависимости от площадки, охотнее скупают смартфоны, нежели компьютеры. Как пишет «Коммерсант», такое наблюдается на «Юле» и «Объявлениях Вконтакте», где на мобильники в марте 2022 г. пришлось 52% запросов в разделе «Электроника». 16,8% запросов были посвящены ПК, 10,3% - видео- и аудиотехнике.

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На «Авито» ситуация складывается иная. В марте 2022 г. по сравнению с предыдущим месяцем продажи подержанных ноутбуков подскочили на 29%, а смартфонов – лишь на 23%.

Что до новых устройств, что в сетях распространения наблюдается настоящий бум спроса на мобильные ПК. В «Связном» за последний месяц их продажи взлетели на 75%, вероятно, тоже на фоне ожиданий еще большего скачка цен.

Повышенный спрос на «вторичку» не может длиться вечно

Резкий рост интереса россиян к рынку бывшей в употреблении электроники рано или поздно сменится его спадом. Однако, как считает старший аналитик компании Data Insight Елизавета Хоботина, это случится лишь тогда, когда на вторичный рынок «перестанет давить нереализованный спрос на новые товары». Она сообщила «Коммерсанту», что продажи подержанной электроники начнут сокращаться «когда возобновятся поставки ушедших брендов по новым ценам, увеличатся серые поставки электроники или же спрос перераспределится на товары других брендов».

Когда именно это произойдет, предсказать невозможно. На 17 марта 2022 г. ни одна из ушедших из России иностранных компаний, производящих электронику, не изъявила желания вернуться в страну и возобновить продажи своей продукции.