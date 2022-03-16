Пока Xiaomi урезает поставки, Россию наводняют новые сверхдешевые китайские смартфоны

Сразу после сокращения поставок смартфонов Xiaomi в Россию на 50% на российский рынок хлынули смартфоны менее известных китайских брендов. Компания itel привезла сразу две сверхдешевые модели А27 за 8000 руб. и А49 по цене 10 тыс. руб. на базе Android Go.

Россия переориентируется на сверхбюджетные смартфоны

Компания itel сообщила CNews о выходе на российском рынке ее новых сверхбюджетных смартфонов А49 и А27. Она привезла их в Россию спустя всего несколько дней после того, как Xiaomi вдвое урезала поставки собственных мобильников в страну.

Xiaomi в прошлом тоже была известна своими недорогими мобильниками, в основном за счет устройств своей бюджетной линейки Redmi. Однако в настоящее время даже гаджеты Redmi стоят десятки тысяч рублей, что отчетливо видно по вышедшим на российском рынке в марте 2022 г. мобильникам серии Redmi Note 11.

Xiaomi – это один из лидеров российского рынка смартфонов. Экстремальное сокращение отгружаемых в Россию телефонов она, как и сделавшая то же самое компания Oppo, объяснила проблемами с логистикой из-за антироссийских санкций.

Вероятно, что место других крупных брендов, ушедших с российского рынка смартфонов, тоже займут менее известные вендоры

На момент публикации материала и A49, и A27 уже были доступны в российской рознице. А27 – это младшая в данном дуэте модель, оцененная в 8000 руб. и пришедшая на смену смартфону А26. itel A49 стоит немного дороже – 10 тыс. руб. Это замена смартфона А48.

По курсу ЦБ на 16 марта 2022 г. данные смартфоны стоили $71,8 и $89,7 соответственно. А49 представлен в голубом и черном цветах, а А27 доступен в сером и синем.

Вместо iPhone mini

Смартфон itel А27 может подойти тем, кто хотел купить себе Apple iPhone 13 mini, но не успел. В начале марта 2022 г. Apple в числе первых резко прекратила продажи всех своих устройств на территории России из-за санкций.

В iPhone 13 mini установлен экран на 5,47 дюйма с большим вырезом под Face ID. Емкость батареи этого смартфона составляет в пределах 2410 мАч. На старте продаж осенью 2021 г. iPhone 13 mini стоил от 70 тыс. руб.

Так в 2022 году выглядит смартфон стоимостью 8000 рублей

Тем временем, в itel А27 установлена батарея емкостью 4000 мАч, которой хватает на 53 часа воспроизведения музыки. Смартфон укомплектован экраном на 5,45 дюйма по диагонали с разрешением 960х480 пикселей и матрицей IPS. Вырезов у экрана тут нет, но невысокая стоимость не позволила избавиться от рамок – их толщина великовата для устройства из 2022 г.

Смартфон А49 отличается от А27 лишь параметрами экрана, количеством камер и физическими габаритами. Он оснащен 6,56-дюймовым дисплеем с тонкими рамками по бокам и сверху и разрешением 1612x720 точек. Пиковая яркость составляет 400 нит, а фронтальная камера вписана в каплевидный вырез.

Размеры itel A27 составляют 153х75х11 мм при весе 170 граммов. Масса старшего А49 равна 209 граммов, а его размеры – 166х76х10 мм. Его аккумулятор имеет ту же емкость, что и у А27 – 4000 мАч.

Разные снаружи, одинаковые внутри

Новинки itel характеризуются 2 ГБ оперативной памяти, что сразу относит их к разряду бюджетных и лишают полноценной ОС Android. Еще летом 2020 г. Google постановил, что смартфоны с ОЗУ на 2 ГБ и меньше могут поставляться исключительно с Android Go.

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Это упрощенная версия Android, в которой остались лишь базовые возможности, но за счет этого система потребляет намного меньше ресурсов. Google развивает ее с 2017 г., и на смартфонах А49 и А27 установлена Android 11 Go.

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Объем встроенной памяти в новинках равен 32 ГБ, плюс есть возможность установки карты microSD на 128 ГБ. Основу смартфонов составляет процессор Unisoc SC9832E, анонсированный в июне 2018 г. Чип почти четырехлетней давности выпускается по 28-нанометровому техпроцессу и содержит всего лишь один кластер ядер с четырьмя Cortex A53 на частоте до 1,4 ГГц. Видеоподсистема процессора – одноядерная Mali-T820 MP1 с частотой 680 МГц.

Примечательно, что в характеристиках процессора указано максимальное поддерживаемое разрешение экрана 1440х720 точек. В А49 оно явно выше.

В itel A27 установлена основная 5-мегапиксельная камера, и такая же есть в А49. В этой модели она дополнена вторым сенсором, характеристики которого производитель раскрывать не стал. Также он не уточнил параметры фронтального модуля.

Известно лишь, что основная камера смартфонов, рядом с которой разместился сканер отпечатков пальцев, умеет записывать видео в формате Full HD. Фронтальный сенсор пригоден для разблокировки по лицу.

К дополнительным характеристикам обоих смартфонов относится отдельный вход под проводные наушники. Быструю зарядку они не поддерживают ввиду наличия порта microUSB 2.0 вместо более универсального USB-C.

Немного об itel

Itel – это китайская компания, основанная в 2007 г. со штаб-квартирой в Гонконге. Является «дочкой» компании Transsion Holdings.

Itel сосредоточена на выпуске бюджетных смартфонов и классических сотовых телефонов. Свою продукцию реализует в России, странах Южной Азии и Латинской Америки, а также в африканских государствах – ЮАР, Зимбабве.