Китай просчитался по-крупному. Санкции против США внезапно сыграли на руку его сильнейшим конкурентам

План Китая по подъему в стране спроса на китайские чипы памяти путем запрета модулей американской Micron не выгорел. Местные вендоры не способны обеспечить нужные объемы производства, и в итоге освобожденную бойкотом Micron нишу заняли главные конкуренты Китая на рынке памяти – корейские SK Hynix и Samsung.

Китай ошибся в расчетах

Стратегия властей Китая по запрету использования модулей оперативной и флеш-памяти американской компании Micron на национальных объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ) оказалась провальной. Как пишет издание South China Morning Post, замысел был в том, чтобы повысить в КНР спрос на память местных вендоров, но вместо этого продажи выросли у корейских производителей.

Запрет памяти Micron на объектах китайской КИИ при неспособности внутренней промышленности Китая поставлять память в нужных объемах привел к тому, что компании Samsung и SK Hynix, обе из Южной Кореи, смогли очень быстро занять 15-процентную долю китайского рынка. Это очень сильные игроки, располагающие фабриками не только в своей стране, но и далеко за ее пределами, в том числе и в Китае.

Как пишет SCMP, пока китайские вендоры находятся под гнетом санкций, корейская SK Hynix заняла около 50% мирового рынка очень быстрой HBM-памяти. Такая память отличается очень высокой пропускной способностью и используется, в том числе, в центрах обработки данных и в решении задач, связанных с искусственным интеллектом. Ее разработку вела компания AMD при поддержке SK Hynix.

Samsung со своей стороны вкладывает крупные суммы в развитие и масштабирование собственного производства памяти – в обозримом будущем она намерена удвоить выпуск модулей HBM, а также еще более скоростных HBM2, которые она производит, как сообщал CNews, с 2019 г.

Фото: FreePik Не все ответные санкции Китая работают так, как планировалось

Micron, чья память в китайской КИИ теперь под запретом, в июле 2023 г. объявила о выпуске образцов памяти HBM3 Gen2 для использования в генеративных нейросетях.

Что не так с китайскими поставщиками

Санкции против Micron в КНР были введены в мае 2023 г., и к моменту выхода материала они продолжают действовать. В Китае к объектам КИИ относятся, в числе прочего, серверные системы, где очень востребованы современные типы памяти, и притом в больших количествах. С этим у китайских вендоров из-за нехватки оборудования, вызванного американскими санкциями, пока что большие трудности – в стране налажен масштабный выпуск пока что не самых актуальных стандартов памяти.

Например, основанная в 2016 г. компания ChangXin Memory Technologies (CXMT), пользующаяся господдержкой, за семь лет своего существования научилась выпускать только лишь чипы ОЗУ DDR4 и более старые, тогда как в последние годы в ходу более скоростная DDR5. В том же году в КНР была основана компания Yangtze Memory Technologies, более известная как YMTC. У нее, в отличие от CXMT, есть возможность выпускать современную память, например , 232-слойные флеш-модули, но о промышленных масштабах ей пока остается лишь мечтать – для этого ей нужен более широкий парк оборудования. Но США ограничивают его поставки – к моменту выхода материала экспортировать в КНР можно было железо для выпуска максимум 128-слойных микросхем.

Нелогичное решение китайцев

С учетом всех наложенных на нее ограничений, компания YMTC с трудом удерживает 3% китайского рынка флеш-памяти, будучи пока не в силах угнаться за Samsung и SK Hynix. Однако ее руководство, еще в начале 2023 г. устроившее массовые сокращения, пока не спешит понижать цены на свою продукцию, чтобы клиенты проголосовали юанью.

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Вместо этого YMTC, напротив, делает свою память менее доступной для китайских потребителей, несмотря на то, что во всем мире NAND-память стремительно дешевеет.

Что до санкций против Micron, введенных китайскими властями, то они оказались не только хорошим подспорьем для SK Hynix и Samsung, но и большой проблемой для компании Memblaze. Это крупный китайский производитель SSD-накопителей, который располагает внушительными запасами модулей памяти Micron – вся коллекция оценивается в десятки миллионов долларов. Ограничения властей США могут существенно усложнить ей задачу по сбыту своей продукции.

Китайские санкции не работают

Власти Китая действительно неверно просчитали последствия бойкота чипам Micron. Однако в будущем провал может ждать и другие их санкции – ограничения на экспорт галлия и германия, заработавшие 1 августа 2023 г. Оба металла широко используются в военной промышленности, а также при производстве микросхем, а Китай является их крупнейшим поставщиком в мире.

Подмять под себя рынки галлия и германия Китай смог путем агрессивного демпинга – он продавал эти металлы дешевле конкурентов, чем и привлек клиентов. Нынешние ограничения уже спровоцировали Минобороны США как крупного потребителя обоих металлов искать новых поставщиков, но не в Азии, а в Северной Америке. Другие государства тоже могут добавить в список источников галлия и германия еще одну или несколько стран, чтобы не зависеть от воли китайских властей.