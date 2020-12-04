Часовое отключение электричества на заводе Micron взвинтило цены на память по всему миру

Авария на заводе Micron

На заводе американской компании Micron произошел сбой, который привел к кратковременной остановке производства микросхем памяти DRAM. В результате остановки производства спотовые цены на оперативную память (DRAM) выросли наряду с акциями компании, пишет Tomshardware.

По данным издания, инцидент произошел 3 декабря 2020 г. на тайваньском заводе Fab 11, расположенном неподалеку от города Таоюань. Причиной происшествия называют отказ системы подачи электроэнергии, из-за которого фабрика оказалась обесточенной чуть более чем на 1 час.

Как отмечает источник, сразу после отключения электричества на предприятии были задействованы механизмы и процедуры, нацеленные на минимизацию производственных потерь и нечастных случаев.

Один из заводов Micron испытал перебои с электричеством. Работа на нем остановилась на целый час

После возобновления подачи электроэнергии производство было возобновлено. В настоящее время Micron дает оценку последствиям инцидента.

Что производит тайваньский завод Micron

Завод Fab 11 ранее принадлежал Inotera, поглощенной Micron в 2016 г. На сегодняшний день это одна из двух крупнейших производственных площадок компании на территории Тайваня. Вторая расположена неподалеку от Тайчжуна.

Fab 11 производит 30% всей DRAM Micron – это около 125 тыс. полупроводниковых пластин – «полуфабриката» для микросхем памяти – в месяц. Основная продукция завода – чипы памяти DDR4 и LPDDR4, выполненные по 10-нанометровым технологиям.

Последствия инцидента

Такие объемы позволяют обеспечивать около 8,8% мирового спроса на оперативную память типа DRAM (данные Trendforce). Таким образом, даже кратковременная остановка Fab 11 может негативно сказаться на уровне предложения на рынке оперативной памяти для серверов и ПК и привести к подорожанию продукции, считает Аарон Рейкерс (Aaron Rakers), аналитик Wells Fargo.

Ранее Digitimes со ссылкой на источники в компаниях – производителях DRAM сообщила, что спотовые цены на этот вид памяти в ближайшее время вырастут благодаря увеличивающемуся спросу со стороны конечного потребителя.

Несмотря на инцидент, акции Micron, которые торгуются на NASDAQ, подорожали на 2%. Tomshardware объясняет рост ценных бумаг компании ожиданием повышения цен на память, которое сама же Micron невольно и спровоцировала.

Акции Micron устремились вверх (на 3%) 1 декабря 2020 г. после того, как американский производитель памяти улучшил прогноз по выручке за текущий квартал с $5–5,4 млрд до $5,7 млрд. Санджай Мехротра (Sanjay Mehrotra), глава компании, объяснил корректировку прогноза ростом продаж в сферах мобильной электроники, автомобилестроения и производства ПК.

Ранее аналитики Trendforce предсказывали, что падение цен на чипы DRAM, начавшееся в октябре 2020 г., продлится на протяжении всего IV квартала и в итоге составит не менее 10%. Восстановление рынка памяим, по мнению специалистов, начнется в первом полугодии 2021 г.

Возврат к нормальной работе будет быстрым

Перебои с электроэнергией не редкость для Тайваня, отмечает Tomshardware. В основном они возникают из-за землетрясений. Поэтому крупные производственные площадки, как правило, оснащены системами, позволяющими минимизировать ущерб от такого рода происшествий.

Тем не менее, часть из находящихся в производстве полупроводниковых пластин неизбежно приходит в негодность при отключении электроэнергии. Испорченными могут оказаться тысячи пластин. Учитывая длительность производственного цикла DRAM-памяти – до 2,5 месяцев, на момент обесточивания производства изделия могут оказаться разной степени готовности. Негодные пластины приходится отправлять в утиль, что негативно сказывается на объеме поставок продукции.

Источник также отмечает, что повторный запуск такого завода как Fab 11 после внезапной остановки не может быть осуществлен моментально, даже если все оборудование не утратило работоспособность после сбоя. Вынужденный простой производственных линий несет убытки владельцу, а рынок недополучает продукт.

Как пообещал представитель Micron в разговоре с Tomshardware, работа Fab 11 вернется к норме в самое ближайшее время. «Электроснабжение восстановлено, все системы объекта работают в штатном режиме. По нашим оценкам, фабрика вернется к производству в обычном режиме в ближайшие несколько дней», говорится в заявлении компании.