На рынке памяти обвал цен. Рост ожидается только в следующем году

Причин много, результат один

Падение оптовых цен на чипы PC DRAM, начавшееся в октябре, продлится на протяжении всего IV квартала 2020 г. и в итоге составит не менее 10%, сообщили аналитики исследовательской компании TrendForce. Таким образом, полностью подтвердился неутешительный прогноз, о котором CNews рассказывал в августе 2020 г.

По данным тайваньской полупроводниковой биржи DRAMeXchange, оптовые цены на чипы оперативной памяти PC DDR4 емкостью 8 Гбит (1Gx8 2133MHz) по состоянию на конец октября уже упали до уровня $2,85 за штуку, что в среднем ниже сентябрьских цен на 8,9%. В августе-сентябре эти цены оставались стабильными.

Падение цен с большой вероятностью является замедленной реакцией рынка на торговые санкции властей США против Huawei, считают в TrendForce. При этом стабильность цен в III квартале объясняется интенсивными закупками Huawei про запас. Кроме того, экономические проблемы в связи с глобальной пандемией вызвали переизбыток предложения PC DRAM, который, вероятно, сохранится в оставшиеся два месяца 2020 г.

И здесь вторая волна?

В октябре 2020 г., по данным DRAMeXchange, также начали падать оптовые цены на чипы флеш-памяти NAND. Так, чипы емкостью 128 Гбит (16х8G MLC) для флеш-карт и USB-накопителей подешевели по сравнению с сентябрем на 3,4% до $4,2 за штуку, что является самым низким уровнем с начала 2020 г.

Динамика оптовых цен на чипы DDR4 за последний год

Предыдущее существенное снижение оптовых цен на чипы памяти наблюдалось в июле 2020г., тогда, по данным TrendForce, они упали примерно на 5%. Летнее снижение цен, по мнению аналитиков, было вызвано главным образом падением спроса на серверы и ПК, которое резко росло в начале года на волне пандемии COVID-19 и привело к значительному росту скадских запасов у производителей готовых модулей и карт памяти.

Аналитику TrendForce также подтвердили представители Samsung Electronics. В рамках пресс-конференции о финансовых итогах компании за третий квартал они выступили с прогнозом по ослаблению цен на память в связи с тем, что потребители чипов вынуждены корректировать свои запасы в четвертом квартале.

Полегчает в следующем году

По мнению аналитиков TrendForce, восстановление рынка памяти начнется уже в первом полугодии 2021 г. Эти ожидания подтверждаются прогнозом международной ассоциации SEMI (Semiconductor Equipment and Materials International), где считают, что грядущий рост спроса на память станет одной из причин увеличения расходов на производство полупроводников в 2021 г. примерно на 18%.

Косвенным подтверждением этого прогноза также служит заявление представителей Samsung, которые объявили о планах наращивания инвестиций в 2021 г. в производство полупроводников, чтобы удовлетворить ожидаемый в компании грядущий рост спроса.