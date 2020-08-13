Huawei строит собственное производство процессоров без американского оборудования и материалов

Проект Tashan

Компания Huawei намерена освоить самостоятельное производство полупроводниковой продукции, в том числе и однокристальных систем (SoC) Kirin для собственных смартфонов. Об этом сообщил портал Gizchina со ссылкой на сообщение одного из отраслевых инсайдеров в китайской социальной сети Weibo.

По его словам, глава отделения потребительского бизнеса Huawei Юй Чэндун (Yu Chengdong) в рамках недавнего мероприятия сообщил о новой инициативе Tashan Project. Проект предполагает создание «с нуля» собственного производства полупроводниковой продукции, которое не будет зависеть от американских компонентов и материалов. Ожидается, что цепочки поставок также будут независимыми и полностью управляемыми.

Как утверждает источник, в настоящее время Huawei в сотрудничестве с несколькими компаниями, в основном представляющими Китай, готовится к началу строительства линии по производству 45-нанометровых чипов. Первый чип, если верить инсайдеру, «сойдет с конвейера» до конца 2020 г. Huawei также изучает возможность запуска собственного производства чипов по 28-нанометровому техпроцессу.

Huawei планирует «с нуля» создать собственное производство полупроводников, полностью отказавшись от санкционных американских материалов, оборудования и технологий

Источники не дают прогнозов относительно того, когда Huawei сможет наладить выпуск фирменных чипсетов Kirin, которые соответствовали бы современным требованиям, своими силами. Для сравнения: флагманский чипсет компании Qualcomm – Snapdragon 865, выпущенный в конце 2019 г. производится в соответствии с 7-нанометровым техпроцессом. Корпорация Intel применяла 45-нанометровый техпроцесс до 2010 г., после чего перешла на 32-нанометровый. Также по 45-нанометровой технологии выпускались первые SoC Snapdragon поколения S2 (2010 г.) и Samsung Exynos 3110 (2010 г).

Как США лишили Huawei важного партнера

В мае 2020 г. стало известно, что компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), ключевой партнер Huawei, выпускающий мобильные чипы линейки Kirin на основе дизайна Hisillicon, прекратила принимать заказы у китайской корпорации.

Как сообщило издание Nikkei Asian Review, TSMC пошла на этот шаг под давлением американских властей – ее отказ от сотрудничества с Huawei стал следствием ужесточения экспортного контроля со стороны США. На эти меры власти США пошли с целью дальнейшего ограничения доступа Huawei к американским технологиям.

11 мая 2020 г. администрация президента США Дональда Трампа (Donald Trump) и TSMC начали переговоры о возможном строительстве ее фабрик по производству микросхем на территории США. 12 мая 2020 г. TSMC дала неопределенный ответ о своих планах по размещению завода в пределах американских границ, а уже 15 мая руководство компании дало этой затее зеленый свет.

В мае 2020 г. CNews писал, что в будущем Huawei может перевести смартфоны на чипы Mediatek, Unisoc или Samsung. Huawei рассматривает возможность партнерства с каждой из этих компаний, к тому же, у нее уже есть опыт сотрудничества с Mediatek и Unisoc.

Кроме того, по сообщению Bloomberg, полностью отказываться от производства самостоятельно спроектированных чипов Huawei также не собирается: в мае 2020 г. правительство КНР через подконтрольный инвестиционный фонд увеличило уставный капитал Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) с $3,5 млрд до $6,5 млрд. Как отмечало издание, полученные средства в основном пойдут на расширение производственных мощностей.

В июне 2020 г. CNews писал о том, что Hisilicon ищет специалистов со всего мира, в том числе и среди студентов, которые помогут «дочке» Huawei в разработке собственных технологий. Будущим работникам обещали в пять раз более высокую зарплату, чем их нынешняя.

В августе 2020 г. Associated Press сообщило, что Huawei прекратит производство микросхем Kirin в середине сентября 2020 г., и смартфон Huawei Mate 40 может стать последним телефоном с таким процессором.

Противостояние США и Huawei

Давление на Huawei со стороны американского правительства началось в 2018 г., когда Дональд Трамп обвинил компанию в шпионаже в пользу китайского правительства. В мае 2019 г. он заставил многие крупные американские ИТ-компании разорвать отношения с Huawei, а Минторг США внес Huawei в черный список, который лишил компанию возможности свободно покупать компоненты и технологии американских производителей из-за угрозы нацбезопасности.

В ноябре 2018 г. США потребовали от Германии, Италии и Японии запретить использование любого оборудования производства Huawei, в том числе и необходимого для развертывания сетей пятого поколения. По данным WSJ, власти США хотели дискредитировать компанию Huawei как производителя телекоммуникационного оборудования в глазах стран-союзников.

При этом, как отмечали в издании, Вашингтон настраивает союзников против Huawei не только и не столько по причине возможной слежки со стороны Поднебесной. США и КНР соперничают по линии создания сетей связи пятого поколения 5G. И дело касается как непосредственно технологий, так и темпов развертывания этих сетей.

В сентябре 2019 г. CNews сообщал о планах властей США по оказанию поддержки малым и сельским провайдерам. Федеральная комиссия по связи (FCC) намеревалась выделить около $1 млрд таким поставщикам телекоммуникационных услуг.

В конце января 2020 г. Великобритания вопреки позиции США разрешила Huawei поставлять оборудование для развертывания 5G, хотя и с некоторыми ограничениями. В частности, китайской компании не позволят занять более 35% рынка 5G-оборудования страны.

В начале февраля 2020 г. стало известно о том, что Microsoft, Dell и AT&T в сотрудничестве с властями США будут разрабатывать новые стандарты ПО для американских сотовых сетей 5G, чтобы исключить использование в их инфраструктуре оборудования Huawei. По данным источников WSJ, за этим проектом стоит лично Трамп.

14 мая 2020 г. Трамп продлил на один год запрет на китайское телекоммуникационное оборудование, одним из крупнейших производителей которого является Huawei. На следующий день Минторг США внес изменения в экспортные правила «со стратегическим прицелом на приобретение компанией Huawei полупроводников, которые являются прямым продуктом определенного ПО и технологий США». Согласно новому порядку, иностранные производители полупроводников, изготовленных за рубежом с применением американских технологий, вынуждены получать у Минторга лицензию на поставку своей продукции компании Huawei. Изменение правил, помимо Huawei и более сотни ее «дочек», ударило по TSMC.

17 мая 2020 г. китайское издание Global Times сообщило о том, что власти КНР готовят жесткий ответ на новые санкции США в отношении Huawei. Американские технологические гиганты, такие как Apple, Qualcomm, Cisco и Boeing, могут в будущем угодить в список ненадежных организаций. Его участников замучают бесконечными проверками и расследованиями.