09.12.2025 Умные часы realme Watch 5 поступили в продажу в России 1
17.11.2025 Realme GT 8 Pro запустится в России 2 декабря 2025 года 1
11.09.2025 Цифровые сервисы Сбербанка помогут выбрать жилье в Москве и Подмосковье 1
28.08.2025 HR-решения компаний холдинга Lansoft собраны на единой онлайн-карте 1
27.09.2019 Garmin начинает российские продажи ручного навигатора GPSMAP 86s 1
20.06.2014 Обзор флагманского смартфона LG G3: совершенство в деталях 1
03.04.2014 Wexler снизил цены на всю линейку смартфонов Wexler.Zen 1
14.11.2013 Тестирование ноутбука Sony VAIO Fit 13A multi-flip: могучий "перевёртыш" 1
09.11.2013 Лесохозяйства Беларуси испытывают отраслевую мобильную ГИС 1
16.10.2013 Обзор 3Q QS0815C: универсальный планшет с двумя активными SIM-картами 1
20.09.2013 Wexler представил смартфон с 5-дюймовым Full HD-экраном и поддержкой 2 SIM-карт 1
03.07.2013 Обзор самого дорогого китайского смартфона Huawei Ascend D2 1
27.05.2013 Ноутбук-оборотень: обзор планшета Samsung Ativ Smart PC Pro 1
18.04.2013 Обзор флагманского смартфона Samsung Galaxy S4: ось добра. ZOOM рекомендует 1
11.03.2013 Долгая мелодия от Highscreen Boost 1
13.02.2013 Тест BlackBerry Bold 9790: клиент скорее жив, чем мертв 1
12.02.2013 Обзор планшета WEXLER.TAB 7t с модулем 3G: с лица воду не пить 1
08.11.2012 Первый взгляд на ноутбук-трансформер Sony Vaio Duo 11: чисто японское превосходство 1
29.10.2012 Первый взгляд на смартфон Samsung Galaxy SIII mini: флагман для лилипутов? 1
05.10.2012 Тест Samsung Galaxy Note II: самый большой в мире смартфон 1
20.09.2012 Первый взгляд на HTC 8X & 8S: бесталанность крадет, а гений заимствует 1
03.09.2012 Seals в России: защищаем телефон от широкой русской души 1
27.08.2012 Обзор защищенного смартфона Sony Xperia go: солнце, воздух и вода - нам не страшно ничего 1
08.08.2012 Защищенный Seals VR7 против Sonim XP3300: полное уничтожение 1
01.08.2012 Обзор смартфона Sony Xperia U: эксперименты с цветом и звуком 1
25.07.2012 Танком по смартфону: тест-дуэль защищенных Seals TS3 и Motorola Defy Plus 1
10.07.2012 Все умрут, а я останусь: обзор бронированного смартфона Seals TS3 1
05.07.2012 Samsung Omnia M: новый смартфон на платформе Windows Phone 7.5 1
02.07.2012 Обзор Seals VR7: телефон на случай ядерной войны 1
05.06.2012 Первый взгляд на смартфон Samsung Omnia M: дешевле, красивее, быстрее 1
04.06.2012 Обзор Samsung Galaxy Beam: проектор в смартфоне 1
13.04.2012 Обзор "среднеклассового" смартфона HTC One S: попытка вернуть рынок? 1
04.04.2012 Первый взгляд на мини-планшеты Samsung Galaxy S Wi-Fi 3.6 и 4.2 1
13.02.2012 Samsung выпустил новое поколение своего самого знаменитого планшета. ФОТО 1
10.01.2012 Первый взгляд на планшет Motorola Xoom 2: работа над ошибками 1
14.12.2011 Первый взгляд на Samsung Galaxy Tab 7.0 Plus: бритвой Оккама по планшету 1
30.11.2011 Смартфон Nokia 603: полный пакет функций по невысокой цене 1
21.09.2011 Первый взгляд на Samsung Galaxy Note: смартфон с экраном планшета 1
05.09.2011 Обзор планшета BlackBerry PlayBook: легко ли быть третьим 1
23.06.2011 Обзор лучших смартфонов и коммуникаторов первой половины 2011 1

Публикаций - 66, упоминаний - 66

Цифровой компас и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10625 24
Google LLC 12255 19
Apple Inc 12628 16
HTC Corporation 1505 14
Sony 6634 10
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5739 9
X Corp - Twitter 2907 8
Lenovo Motorola 3530 7
Nvidia Corp 3731 7
Meta Platforms - Facebook 4531 6
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1265 6
Qualcomm Technologies 1909 5
Intel Corporation 12541 4
Toshiba Corporation 2955 4
Acer Group - Acer Inc 2657 4
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3037 4
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1583 4
Microsoft Corporation 25236 3
Lenovo Group 2361 3
LG Electronics 3675 3
Wexler 61 3
Motorola Inc 1150 3
Dell EMC 5092 2
Huawei 4221 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2100 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4523 2
VAIO 475 2
Компас 20 2
Verizon Wireless - Cellco Partnership 428 2
ST-Ericsson 39 2
Siemens AG - Siemens Group 2628 2
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 259 2
Sonim Technologies 22 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 1
Dell Technologies - Dell Computer 2162 1
IBM - International Business Machines Corp 9551 1
AMD - Advanced Micro Devices 4468 1
Infineon Technologies AG - Siemens Semiconductors 418 1
Philips 2076 1
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 421 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 3
Совкомбанк Совесть 277 2
Почта России ПАО 2245 1
Связной ГК 1384 1
Adidas - Адидас 166 1
Лента - Сеть розничной торговли 2267 1
Возрождение - Коммерческий банк 351 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 488 1
Nike 190 1
Верный - торговая сеть 310 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Asahi Glass 47 1
TuneIn Radio 8 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 278 1
Лента - Монетка - торговая сеть 59 1
Carphone Warehouse 43 1
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 1
Сбер - Сбербанк Московский банк - Московский Сберегательный Банк 112 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3109 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 655 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 419 1
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 101 1
Совет Министров Республики Беларусь - Правительство Белоруссии 25 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 14
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 534 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25700 47
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7663 41
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21820 41
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12968 40
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 36
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9863 33
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 32
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6173 31
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10236 30
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2840 28
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6256 25
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12903 25
Accelerometer - Акселерометр 385 25
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6692 23
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12728 21
USB micro 971 21
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6309 20
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 20
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5153 20
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2250 19
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25543 19
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10323 18
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8175 17
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6558 17
Наушники - Headphones 4299 17
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5792 17
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10532 17
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28940 16
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2454 16
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8930 15
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3358 15
Карты памяти - Запоминающее устройство 2295 15
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3925 15
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3126 14
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8403 14
Гироскопия - Гироскоп - Gyroscope 314 14
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8904 13
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2986 13
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4664 13
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14377 13
Google Android 14679 40
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5130 34
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 372 19
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 929 15
Apple iPhone - серия смартфонов 7364 14
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 14
Microsoft Windows 16327 12
Samsung Galaxy 996 12
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 698 11
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1171 9
Apple iPad 3936 8
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1628 8
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2105 8
Google Maps - Карты Google - GMaps 691 8
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2402 8
Nvidia Tegra - серия процессоров 452 7
Google YouTube - Видеохостинг 2885 6
Google Play - Google Store - Google Android Market 3431 6
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2880 6
Samsung Galaxy Tab - серия планшетов 433 6
Samsung Electronics TouchWiz 202 6
Apple iPhone 3 - Apple iPhone 3GS 450 6
Samsung Galaxy Note 696 5
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1635 5
Apple iTunes Store 1115 5
Sony Xperia - Sony Ericsson Xperia 231 5
HTC Sense 188 5
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 475 5
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 871 4
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 363 4
Nokia Symbian OS 1403 4
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 449 4
Oracle Java - язык программирования 3328 4
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1429 4
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 401 4
HTC Desire - серия смартфонов 153 4
ST-Ericsson - NovaThor 8 4
Microsoft Windows 7 1993 3
Apple - App Store 3008 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2354 3
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 388 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 918 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1023 1
Rubin Andy - Рубин Энди 63 1
Исаакян Константин 6 1
Мишин Глеб 70 1
Barthel Dan - Бартел Дэн 6 1
Munster Gene - Мюнстер Джин 67 1
Клинаичев Андрей 33 1
Киселев Евгений 13 1
Мищенко Ирина 1 1
Ильючик Михаил 1 1
Gundotra Vic - Гундотра Вик - Гандотра Вик 18 1
Munster Gene - Манстер Джин 60 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 26
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 18
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 10
Солнце - звезда Солнечной системы 5348 9
Южная Корея - Республика 6858 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 6
Европа 24634 6
Япония 13547 5
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 386 4
Беларусь - Белоруссия 6023 3
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1432 3
Финляндия - Финляндская Республика 3658 2
Китай - Тайвань 4136 2
США - Калифорния - Купертино 276 2
Литва - Вильнюс 41 1
Азия - Азиатский регион 5748 1
Швеция - Королевство 3715 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 1
Германия - Федеративная Республика 12936 1
Франция - Французская Республика 7975 1
Великобритания - Лондон 2407 1
Австрия - Вена 259 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2944 1
Украина 7793 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2664 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3382 1
Япония - Токио 1008 1
Германия - Берлин 729 1
Чехия - Прага 207 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес 808 1
США - Торонто 271 1
Корея полуостров - Корейский полуостров 108 1
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 404 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 10
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5281 10
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1445 6
Ergonomics - Эргономика 1688 5
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1656 5
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6406 5
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1159 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 4
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1825 4
Видеокамера - Видеосъёмка 705 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7355 3
Английский язык 6876 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6964 3
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2959 3
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1238 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5395 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5283 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8906 2
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 775 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4672 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 2
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1401 2
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1930 2
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1195 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2967 2
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 676 2
Здравоохранение - Отоларингология 182 2
Санаторно-курортное лечение - Санатории - Курорты 307 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1559 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3660 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5316 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5906 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4940 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6251 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 8
Wikipedia - Википедия 585 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1137 2
The Verge - Издание 591 1
Engadget - Блог о технологиях 424 1
Wired - Издание 270 1
SlashGear 134 1
AP - Associated Press 2006 1
Fortune 210 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 1
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 218 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 338 2
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 175 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 1
