Цифровые сервисы Сбербанка помогут выбрать жилье в Москве и Подмосковье

Группа компаний «Град», один девелоперов столичного региона, начала цифровую трансформацию бизнеса с помощью Московского банка Сбербанка. Внедряемый цифровой офис продаж позволит автоматизировать и значительно ускорить большинство процессов в рамках взаимодействия с клиентами - от выбора квартиры до заключения сделки. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

В личном кабинете покупатель сможет выбрать подходящее жилье, оформить необходимые документы и даже подписать сделку в электронном виде. В будущем планируется расширение функционала личного кабинета – появятся возможность страхования недвижимости и оформления юридической поддержки, а также дополнительные аналитические инструменты.

Также с помощью передовых технологий Сбербанка в области искусственного интеллекта была создана модель динамического ценообразования и прогнозирования спроса на объекты недвижимости.

Герман Барг, председатель Московского банка Сбербанка: «Сегодня люди хотят получать сложные услуги и заключать сделки так же просто, как заказать такси или купить кофе. Поэтому вместе с партнерами мы создали умного помощника, который знает, какие именно варианты недвижимости вам предложить, еще до того, как вы об этом попросили. Теперь все — от выбора квартиры мечты до подписания документов — можно сделать онлайн, в пару кликов, без бумажной волокиты. А прогнозирование спроса с помощью искусственного интеллекта — это своего рода «цифровой компас» для девелопера, который помогает строить именно то жилье, которое нужно жителям столичного региона».

Анастасия Римская, коммерческий директор «Град Девелопмент»: «Компания «Град» развивает внутреннюю экосистему, используя современные цифровые решения, которые позволяют оптимизировать процессы продаж и оперативно реагировать на изменения и колебания рынка, что, в свою очередь, повышает эффективность бизнес-инструментов».

