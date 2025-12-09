Умные часы realme Watch 5 поступили в продажу в России

Умные часы realme Watch 5 доступны к покупке в России. Они созданы специально для любителей приключений и активного образа жизни: часы обеспечивают до 16 дней автономной работы в стандартном режиме и до 20 дней — в облегченном.

Realme Watch 5 оснащены ярким и плавным AMOLED-дисплеем 1,97 дюйма, NFC-чипом и пылевлагозащитой по стандарту IP68.

Модель имеет встроенный цифровой компас и GPS, которые помогут тренироваться на открытом воздухе. realme Watch 5 поддерживает 108 видов спортивных активностей — каждая отслеживается по точным профильным метрикам. В конце тренировки часы фиксируют 15 ключевых показателей, формируя полное представление о физической деятельности.

Realme Watch 5 поддерживают более 300 настраиваемых циферблатов и имеют водонепроницаемый волнистый ремешок, который надежно фиксирует устройство на запястье во время активности.

Устройство также поддерживает NFC-карты доступа и Bluetooth связь для высококачественных звонков и прослушивания музыки в любом месте.

Новинка доступна в Черном и Серебряном цветах по цене от 4999 руб.