Разделы

Бизнес Кадры Интернет Веб-сервисы
|

HR-решения компаний холдинга Lansoft собраны на единой онлайн-карте

ИТ-вендоры LDM, Goodt, CleverData и «Турбо» (входят в ИТ-холдинг Lansoft) запустили карту HR-tech решений в онлайн-формате: теперь компании могут на одном ресурсе увидеть ключевые цифровые инструменты для автоматизации кадровых процессов, снижения текучести и повышения вовлеченности персонала. Об этом CNews сообщили представители LDM.

Карта HR-решений станет ориентиром для HR-директоров и специалистов, позволит им лучше понимать интересы сотрудников и выстраивать программы удержания и развития команд. HR-карта визуализирует основные этапы работы с персоналом: найм и адаптацию, управление графиком и задачами, кадровый документооборот, согласование документов и их хранение, обучение и развитие, мотивацию и персонализированные коммуникации, а также начисление выплат и расчет при увольнении. Благодаря представленным HR-tech практикам и цифровым решениям организации смогут упростить работу с линейным и производственным персоналом, сделать карьерный путь сотрудника более прозрачным и прогнозируемым.

Антон Жуков, продуктовый менеджер LDM: «Цифровизация HR-процессов сегодня напрямую влияет на бизнес-результаты: снижает издержки, помогает удерживать ключевых сотрудников и повышает производительность команд. HR-карта — это цифровой компас для HR-специалистов, который поможет компаниям видеть весь путь сотрудника и подбирать оптимальные инструменты автоматизации, чтобы выстроить наиболее эффективные маршруты для персонала».

Как защитить важные данные от киберугроз уничтожения информации?
безопасность

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Илья Дубов: Как глобальные тренды трансформируют локальные подходы к безопасности — опыт России и Ближнего Востока

Российский «убийца» YouTube увольняет сотрудников. Сокращения масштабные

Почему прикладной ИИ для бизнеса невозможен без мультиагентных кластеров

Разработчики ГИС, просрочившие госконтракт, вышли на мировое соглашение с госзаказчиком

Без поддержки. Чем опасна виртуализация на базе oVirt

Ведущий мировой производитель 3D-принтеров: Настольная 3D-печать погибает, в этом виноват Китай

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Снова в школу: лучшие подарки к началу учебного года

Обзор Acer Predator Helios 16: эффектный игровой ноутбук для виртуальных развлечений

Лучшие ноутбуки для учебы и игр стоимостью до 75 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: