Garmin начинает российские продажи ручного навигатора GPSMAP 86s

Garmin представила в России новый ручной навигатор GPSMAP 86s. Устройство входит в линейку GPSMAP 86, которая состоит из двух моделей — самой 86s и 86i (расширенная комплектация, в Россию не поставляется).

При размере 3,8 см на 6,3 см навигатор весит всего 272 грамма, он не тонет в воде, а его корпус надежно защищен от попадания влаги внутрь (класс защиты IPX7). Дисплей у гаджета трехцветный, его диагональ — 3 дюйма (7,6 см), изображение на нем хорошо видно даже при ярком солнечном свете.

Управление гаджетом осуществляется с помощью кнопок. Встроенная литиевая батарея позволяет устройству работать до 200 часов в режиме «Экспедиция» и до 40 часов в стандартном режиме.

Гаджет поддерживает карты BlueChart g3 c данными от Navionics. В России продается в комплекте с картами «РФ. ТОПО» от «Навиком».

У навигатора есть цифровой компас, акселерометр и барометрический высотомер. Устройство синхронизируется с бортовой системой судна и с рядом смартфонов, так что на его экран выводится информация о глубине, о ходе судна и о температуре воды, а также уведомления со смартфонов. Помимо этого, навигатор можно использовать в качестве пульта дистанционного управления для автопилота Garmin и для продукции бренда FUSION.

Гаджет поддерживает wi-fi, bluetooth и ANT+, при наличии спутниковой подписки он может в круглосуточном режиме передавать сигнал SOS в спасательный центр а также отсылать ваши координаты другим устройствам, использующим GPS.

«Навигатор GPSMAP 86s в новом дизайне может использоваться и как основное, и как дополнительное навигационное устройство», — отметил Дэн Бартел, представитель Garmin International.