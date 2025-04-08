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Бизнес Телеком-Импорт



08.04.2025 У Cisco взыскали 6 миллионов за отказ поставок ПО и «железа» по договорам с «Транснефтью» 2
20.11.2024 Центробанк требует четверть миллиарда со своего ИТ-поставщика, который обогатился, используя деньги ЦБ 1
26.06.2023 «Аквариус» купил производителя российского «железа» на «Эльбрусах» и «Байкалах» 1
24.03.2023 «Дочку» сбежавшей из России IBM наказали рублем за отказ обслуживать Linux в Центробанке 1
19.11.2020 Крошечная ИТ-компания одолела «Росэнергоатом» в многомиллионном споре о Cisco в России 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Бизнес Телеком-Импорт и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9460 2
IBM EMEA - ИБМ ВЕА - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 112 2
HP Inc. 5703 1
Cisco Systems 5138 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1076 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 632 1
СТК Развитие 19 1
Cisco Systems Russia - Сиско Системс Россия - Сиско Системс Интернешенел Б.В. - Сиско солюшенз 52 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 378 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1176 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 305 1
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 163 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 415 1
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 389 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 872 1
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 166 1
Smart Technologies - Смарт текнолоджис - Смарт-холдинг 148 1
Imaxai - Аймаксай 9 1
Терн ГК - Tern Group 77 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13002 1
Fork-Tech - Форк-Тек - ФоркТек 10 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8824 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
BLF Partners 13 1
ИСК - Ижевская строительная компания 6 1
Электрогефест 1 1
Терна ТПГ - Терна Светотехника - Терна СИС - Терна Специальные информационные системы 8 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1005 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4875 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2935 1
Судебная власть - Judicial power 2328 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1976 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2200 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 921 1
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 203 1
ВАС РС - Арбитражный суд Пермского края - Пермский краевой суд 19 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2552 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30213 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67779 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10278 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24762 1
Микрофон - Microphone 2539 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8217 1
Оповещение и уведомление - Notification 4762 1
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2818 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9548 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21011 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25750 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16278 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6231 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20122 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10693 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7981 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1108 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3270 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 937 1
Linux OS 10133 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 358 1
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk Engine - A-Core - гибридная СХД 44 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 198 1
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 351 1
IBM System Z - IBM eServer zSeries 202 1
SUSE Linux Enterprise Server - SLES 178 1
Baikal Electronics - Байкал-S - серверный процессор 69 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
SUSE Linux 202 1
IBM System 390 - IBM S/390 14 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 529 1
Харитонов Александр 68 1
Прасолов Михаил 3 1
Володкович Вячеслав 98 1
Калинин Алексей 68 1
Калинин Александр 161 1
Горшенин Максим 37 1
Косилов Михаил 16 1
Степанов Владимир 76 1
Штерн Сергей 3 1
Павлов Артем 5 1
Мустафаев Тимур 13 1
Снастина Татьяна 1 1
Тенишев Андрей 16 1
Коваленко Кристина 5 1
Титов Николай 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 147057 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52393 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43765 2
Азия - Азиатский регион 5583 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 713 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 525 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 115 1
Беларусь - Белоруссия 5773 1
Украина 7647 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6262 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7008 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7593 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14740 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7073 2
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 691 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5526 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51950 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2866 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3289 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7939 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7717 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4736 1
Ведомости 1052 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1351604, в очереди разбора - 760314.
Создано именных указателей - 172460.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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